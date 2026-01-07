Andersen Global erweitert seine Steuerkompetenzen in Afrika durch die Ergänzung von Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global erweitert seine Präsenz in Nordafrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Luca Pacioli, einer Steuer-, Buchhaltungs- und Unternehmensdienstleistungsgesellschaft mit Hauptsitz in Tunesien und Niederlassungen in Tunis und Sfax.

Luca Pacioli wurde 1986 von Mongi Ben Mahmoud gegründet und wird heute von dem geschäftsführenden Gesellschafter Arcelin Ben Mahmoud geleitet. Das Unternehmen ist bei der tunesischen Wirtschaftsprüferkammer (OECT) registriert und bietet integrierte Steuer-, Buchhaltungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen, die auf fundiertem Fachwissen und regulatorischen Kenntnissen basieren. Die Kanzlei bietet umfassende Unterstützung in den Bereichen Steuerberatung und -planung, internationale Besteuerung und IBFD-zertifizierte Verrechnungspreise sowie Steuerstreitigkeiten und -prozesse, Compliance und HR-Dienstleistungen, Finanzberichterstattung und M&A-Beratung. Die umfassenden Kompetenzen erstrecken sich auch auf Unternehmensgründung und -verwaltung, Unternehmensumstrukturierungen und juristische Sekretariatsdienstleistungen. Dadurch können lokale und internationale Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Immobilien, Energie und Technologie, während des gesamten Geschäftslebenszyklus in Tunesien konform und effizient agieren.

„So wie Pacioli Da Vincis künstlerisches Schaffen inspirierte, widmen wir uns der Aufgabe, unseren Kunden den Weg zu finanziellen Erfolgen zu ebnen“, erklärte Arcelin Ben Mahmoud, Managing Partner von Luca Pacioli. „Unsere Mission geht über die traditionelle Buchhaltung und Steuerberatung hinaus. Wir sind die Architekten des finanziellen Erfolgs unserer Kunden. Durch diese Zusammenarbeit mit Andersen Global werden wir unsere Tradition mit größerer Flexibilität und Innovationskraft fortsetzen und dabei die globale Reichweite und die Ressourcen der Mitglieds- und Kooperationsunternehmen der Organisation nutzen."

„Diese Erweiterung stärkt unsere Präsenz in einem wichtigen Markt und erweitert unsere Steuerkompetenzen in ganz Nordafrika“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Luca Paciolis technisches Fachwissen und seine fundierten Kenntnisse des regulatorischen Umfelds in Tunesien stärken unsere Fähigkeit, nahtlose, integrierte Lösungen für Unternehmen anzubieten, die in dieser Region tätig sind.“

