Lenovo definiert die nächste Ära der hybriden KI mit einem personalisierten, wahrnehmungsfähigen und proaktiven KI-Portfolio auf der Tech World @ CES 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Heute hat Lenovo auf der Tech World @ CES 2026 im Sphere in Las Vegas die bislang kühnsten Innovationen für die Zukunft der hybriden KI vorgestellt. Dazu gehören ein neuer persönlicher KI-Superagent, KI-PCs und -Smartphones, Proofs of Concept wie agentenbasierte Wearables, eine KI-Infrastruktur der nächsten Generation für Unternehmen sowie bahnbrechende Kooperationen mit der Unterhaltungs- und Sportbranche.

Aufbauend auf jahrelanger KI-Innovation in den Bereichen Geräte, Infrastruktur, Lösungen und Dienstleistungen demonstrierte Lenovo, wie KI heute persönlich, wahrnehmungsfähig, proaktiv und allgegenwärtig ist. Die neuen Angebote von Lenovo sind auf Einzelpersonen und Organisationen zugeschnitten und fungieren als digitale Zwillinge, um Maßnahmen über Ökosysteme hinweg zu koordinieren und die Produktivität, Vernetzung und Kreativität zu steigern.

Während einer beeindruckenden Präsentation auf der Bühne der Sphere hielten Branchenführer und Koryphäen gemeinsam mit Lenovo eine Keynote, in der sie detailliert erläuterten, wie hybride KI persönliche, unternehmerische und öffentliche Modelle sicher miteinander verbindet, um die Welt zu verändern – vom Fußballplatz bis zur Fabrikhalle – und so intelligentere KI für alle zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Ankündigungen gehörten:

Lenovo and Motorola Qira : Dieser einheitliche, persönliche KI-Superagent nimmt wahr, denkt und handelt – mit der Zustimmung des Benutzers –, um die einzigartige Vision von Lenovo „eine KI, mehrere Geräte“ auf PCs, Smartphones, Tablets und Wearables zum Leben zu erwecken.

: Dieser einheitliche, persönliche KI-Superagent nimmt wahr, denkt und handelt – mit der Zustimmung des Benutzers –, um die einzigartige Vision von Lenovo „eine KI, mehrere Geräte“ auf PCs, Smartphones, Tablets und Wearables zum Leben zu erwecken. KI - native Geräte : KI-PCs der nächsten Generation, Motorola-Flaggschiff-Smartphones, ein intelligentes KI-Anhänger-Konzept und Konzept-Smartbrillen bringen KI dorthin, wo die Nutzer sie benötigen.

- : KI-PCs der nächsten Generation, Motorola-Flaggschiff-Smartphones, ein intelligentes KI-Anhänger-Konzept und Konzept-Smartbrillen bringen KI dorthin, wo die Nutzer sie benötigen. Bahnbrechende Proof-of-Concept-Formfaktoren: Neue Geräte definieren das KI-Erlebnis neu, darunter das ThinkPad Rollable XD-Konzept, das Lenovo Legion Pro Rollable-Konzept, ein KI-Perceptive Companion-Konzept und ein persönlicher KI-Hub.

Neue Geräte definieren das KI-Erlebnis neu, darunter das ThinkPad Rollable XD-Konzept, das Lenovo Legion Pro Rollable-Konzept, ein KI-Perceptive Companion-Konzept und ein persönlicher KI-Hub. Branchenoptimierte KI- -Inferenzserver: Die neuen ThinkSystem- und ThinkEdge-Server bieten robuste KI-Inferenzleistung für Workloads jeder Größe und in jeder Branche.

KI- Die neuen ThinkSystem- und ThinkEdge-Server bieten robuste KI-Inferenzleistung für Workloads jeder Größe und in jeder Branche. Lenovo Hybrid AI Advantage erweitert : Die nächste Generation der Unternehmensserver und -lösungen von Lenovo für sichere, hochentwickelte KI-Inferenz und -Operationen entwickelt sich weiter, einschließlich der neuen Lenovo Agentic AI Services .

: Die nächste Generation der Unternehmensserver und -lösungen von Lenovo für sichere, hochentwickelte KI-Inferenz und -Operationen entwickelt sich weiter, einschließlich der neuen Lenovo Agentic AI Services Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA : Ermöglicht es Anbietern von KI-Cloud-Diensten, KI-Workloads von Unternehmen schneller online zu bringen und Kunden von der Entwicklung bis zur Produktion zu begleiten.

: Ermöglicht es Anbietern von KI-Cloud-Diensten, KI-Workloads von Unternehmen schneller online zu bringen und Kunden von der Entwicklung bis zur Produktion zu begleiten. FIFA World Cup, powered by Lenovo AI: Maßgeschneiderte KI-Lösungen unterstützen Spieler und Trainer und bieten gleichzeitig ein noch intensiveres Fanerlebnis. Lenovo bringt außerdem für Fußballfans Geräte der Sonderedition FIFA World Cup 26™ in den Produktreihen ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea und Motorola auf den Markt.

„Für jeden von uns wird KI unsere Kreativität fördern, unsere Intuition schärfen und unsere Vorstellungskraft beflügeln, da sie nun auf unsere einzigartige Sprache, unsere Gewohnheiten, Erfahrungen und Erinnerungen zurückgreift. Dies ist eine grundlegende Veränderung hin zur Erweiterung, Steigerung und Maximierung des menschlichen Potenzials“, erklärte Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. „Für ein Unternehmen ist die Transformation sogar noch tiefgreifender: KI geht über Prozessmanagement und Workflow-Optimierung hinaus. Sie ermöglicht es Unternehmen nun, proprietäre Daten aus ihren eigenen Abläufen zu nutzen und ihre eigene Entscheidungslogik anzuwenden, um zu einer selbstlernenden, sich selbst neu erfindenden Einheit zu werden.“

Diese schnelle Anpassung und Individualisierung ermöglichen einen beispiellosen Grad an nahtlosem Betrieb, wobei KI-Agenten mit größerer Autonomie und Fachkompetenz agieren und interagieren – auf Geräten, auf privaten Servern oder in der Cloud.

„Dies bezeichnen wir als intelligente Modellorchestrierung und bildet die Grundlage jedes AI Super Agent“, erklärte Tolga Kurtoglu, CTO von Lenovo. „Es ermöglicht einem KI-Agenten, auf eine Reihe spezialisierter Modelle zuzugreifen, das für die aktuellen Anforderungen des Benutzers am besten geeignete Modell zu identifizieren und die Leistung zu optimieren – wodurch die Sicherheit maximiert, die Latenz minimiert und die Rechenkosten reduziert werden.“

Persönliche KI auf allen Geräten mit Lenovo und Motorola Qira

Lenovo and Motorola Qira ist ein persönlicher KI-Superagent, der nahtlos auf Lenovo- und Motorola-Geräten – einschließlich PCs, Smartphones, Tablets und Wearables – funktioniert und kontextbezogene Unterstützung bietet. Diese einheitliche KI, die als Personal Ambient Intelligence System bezeichnet wird, erscheint auf Lenovo-Produkten als „Lenovo Qira“ und auf Motorola-Produkten als „Motorola Qira“ und verkörpert das Engagement von Lenovo, eine persönliche KI für mehrere Geräte anzubieten.

Mit der Zustimmung des Benutzers ist Lenovo Qira darauf ausgelegt, Benutzer zu verstehen und Maßnahmen auf unterstützten Geräten, in Apps und Diensten zu ergreifen, die auf Lenovo- und Motorola-Produkten laufen. Mithilfe multimodaler Eingaben und einer persönlichen Wissensdatenbank lernt Lenovo Qira aus den Informationen, die Nutzer freigeben, und wendet dieses Wissen überall an, um sofortige und persönliche Unterstützung zu bieten.

Lenovo Qira setzt Erkenntnisse in Maßnahmen um, indem es Aufgaben über Geräte, Dienste und Arbeitsabläufe hinweg koordiniert, um Benutzern dabei zu unterstützen, fundierte und wirkungsvolle Schritte zu unternehmen.

Erfahren Sie mehr über Lenovo Qira.

Erweiterung des KI-PC-Portfolios mit Intel

Lenovo hat die nächste Generation der Aura Edition KI-PCs vorgestellt, die gemeinsam mit Intel entwickelt wurden. Sie sind mit den neuen Intel Core Ultra Series 3-Prozessoren ausgestattet und wurden gemeinsam entwickelt, um personalisierte Leistung zu vereinheitlichen.

Das erweiterte Aura Edition-Portfolio umfasst nun:

ThinkPad X1 und X1 2-in-1 Aura Edition Laptops : Hochwertige Business-Laptops, die Intel-basierte Leistung mit adaptiver Intelligenz, fortschrittlicher Sicherheit und flexiblen Formfaktoren für moderne professionelle Arbeitsabläufe kombinieren.

: Hochwertige Business-Laptops, die Intel-basierte Leistung mit adaptiver Intelligenz, fortschrittlicher Sicherheit und flexiblen Formfaktoren für moderne professionelle Arbeitsabläufe kombinieren. Yoga-Serie Aura Edition : Consumer-KI-PCs, die für personalisierte Leistung, immersives Entertainment und kreative Vielseitigkeit in schlanken, leichten Designs entwickelt wurden.

: Consumer-KI-PCs, die für personalisierte Leistung, immersives Entertainment und kreative Vielseitigkeit in schlanken, leichten Designs entwickelt wurden. ThinkCentre X AIO Aura Edition Desktop-PC : Ein eleganter kommerzieller All-in-One-Desktop mit einem unverwechselbaren 16:18-Display und KI-Funktionen zur Steigerung der Produktivität, Sicherheit und Zusammenarbeit in platzsparenden Umgebungen.

: Ein eleganter kommerzieller All-in-One-Desktop mit einem unverwechselbaren 16:18-Display und KI-Funktionen zur Steigerung der Produktivität, Sicherheit und Zusammenarbeit in platzsparenden Umgebungen. Yoga 32-Zoll-AIO i Aura Edition Desktop: Ein unverwechselbar gestalteter All-in-One-PC, der KI-Leistung mit beeindruckender Grafik und intelligenten Funktionen für Arbeit, Kreativität und den privaten Gebrauch vereint.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Smart Modes für dynamische Erlebnisse und Leistungsoptimierung

Smart Share für die sofortige geräteübergreifende Medienübertragung

Smart Care für proaktiven, KI-gestützten Gerätesupport

„Als wir begannen, gemeinsam an der Aura Edition zu arbeiten, war es unser gemeinsames Ziel, ein außergewöhnlich intelligentes PC-Erlebnis für Kunden zu schaffen, indem wir die Führungsrolle von Lenovo im Bereich Design mit der KI-Leistung von Intel auf allen Ebenen kombinierten“, erklärte Lip-Bu Tan, CEO von Intel. „Diese Zusammenarbeit wird fortgesetzt, während wir das Aura Edition-Portfolio von Lenovo erweitern, das mit den neuesten Core Ultra Series 3-Prozessoren von Intel ausgestattet ist und noch mehr Formfaktoren und Funktionen bietet.“

Erfahren Sie mehr über den neuen KI-PC und das erweiterte Geräteportfolio.

Neue Motorola-Flaggschiff-Smartphones und limitierte Editionen

Motorola hat sein Premium-Smartphone-Portfolio um zwei Flaggschiff-Geräte mit künstlicher Intelligenz erweitert, die modernste Leistung und Eleganz vereinen:

motorola razr fold: Führt einen brandneuen Formfaktor in die Razr-Familie ein, der ein großzügiges 8,1-Zoll-Display, ein branchenführendes Kamerasystem, fortschrittliche Kreativtools wie „Sketch-to-Image“ und Motorola Qira-Funktionen wie „Catch Me Up“ und „Next Move“ umfasst.

Führt einen brandneuen Formfaktor in die Razr-Familie ein, der ein großzügiges 8,1-Zoll-Display, ein branchenführendes Kamerasystem, fortschrittliche Kreativtools wie „Sketch-to-Image“ und Motorola Qira-Funktionen wie „Catch Me Up“ und „Next Move“ umfasst. motorola signature: Das motorola signature ist das bislang raffinierteste Smartphone der Marke und verfügt über vier 50-MP-Kameras mit KI-Unterstützung, eine Snapdragon 8 Gen 5-Mobilplattform, ein elegantes Design, On-Demand-Support, sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Im Rahmen einer Vertiefung der Technologiepartnerschaft mit der FIFA wurde auch das motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition vorgestellt. Inspiriert von der offiziellen Marke des Turniers, verfügt es über ein geometrisches Design auf der Rückseite, das die Energie, Inklusivität und Dynamik des Turniers widerspiegelt, sowie über ein interaktives externes Display und KI-Erlebnisse.

Erfahren Sie mehr über alle Ankündigungen von Motorola.

Visionäre KI-gestützte Proofs of Concept

Lenovo präsentierte eine Reihe von Proofs of Concept mit innovativen Designs und einem Ökosystem aus KI-fähigen Geräten, die die Produktivität steigern, das Nutzererlebnis verbessern und das Wohlbefinden schützen.

Zu den bahnbrechenden Konzepten gehörten:

ThinkPad Rollable XD-Konzept: Eines der weltweit ersten ausklappbaren Geräte mit einem nach außen gerichteten Display und einem ausfahrbaren, nach innen gerichteten Bildschirm ermöglicht Multitasking und Zusammenarbeit.

Eines der weltweit ersten ausklappbaren Geräte mit einem nach außen gerichteten Display und einem ausfahrbaren, nach innen gerichteten Bildschirm ermöglicht Multitasking und Zusammenarbeit. Lenovo AI Glasses-Konzept: Die Brille ist drahtlos mit einem Smart-Gerät verbunden und verändert die Art und Weise, wie Benutzer mit ihrer Umgebung interagieren, indem sie eine Kombination aus KI-Unterstützung, Multimedia-Steuerung und Integration mehrerer Geräte bietet.

Die Brille ist drahtlos mit einem Smart-Gerät verbunden und verändert die Art und Weise, wie Benutzer mit ihrer Umgebung interagieren, indem sie eine Kombination aus KI-Unterstützung, Multimedia-Steuerung und Integration mehrerer Geräte bietet. Lenovo Smart Sense Display - Konzept : Der intelligente Display-Hub lässt sich mit mehreren persönlichen Geräten verbinden, darunter Mobiltelefone, Laptops und Tablets, und bietet eine intuitive, KI-gestützte Interaktion.

- : Der intelligente Display-Hub lässt sich mit mehreren persönlichen Geräten verbinden, darunter Mobiltelefone, Laptops und Tablets, und bietet eine intuitive, KI-gestützte Interaktion. Legion Pro Rollable: Das Display des Konzept-Gaming-Laptops lässt sich mithilfe eines spannungsbasierten Designs mit zwei Motoren horizontal von beiden Enden aus ausrollen, um größere Wettbewerbsdisplays besser nachzubilden, ohne die Tragbarkeit zu beeinträchtigen.

Ebenfalls vorgestellt wurde das Projekt Kubit, Lenovos Konzept für einen persönlichen KI-Hub, ein persönliches Edge-Cloud-Gerät zur Unterstützung KI-fähiger Anwendungen auf zahlreichen PCs, Smartphones, Wearables und Smart-Home-Geräten. Der Hub beherbergt zwei kompakte ThinkStation PGX-KI-Workstations, die auf dem NVIDIA Grace Blackwell Superchip basieren, hinter einem transparenten Touchscreen-Display und sammelt plattformübergreifende Daten, um Einzelpersonen Zugang zu neuen Ebenen der Analytik und KI-fähigen Anwendungen zu ermöglichen.

Das 312 Labs-Team von Motorola stellte außerdem das Projekt Maxwell vor: einen Proof of Concept für einen KI-basierten, wahrnehmungsfähigen Begleiter, der sich in das Geräte-Ökosystem von Motorola Qira einfügen lässt, jederzeit zugänglich und kontextsensitiv ist. Auf Aufforderung hin sammelt dieser hilfreiche Assistent kontinuierlich vollständige Szenariodaten – er sieht, was Sie sehen, hört, was Sie hören, und hört Ihnen zu, was Sie sagen – und liefert Echtzeit-Einblicke und personalisierte Empfehlungen. Dies bedeutet, dass der KI-Perceptive Companion kontextbezogene Vorschläge unterbreiten kann, die zur Automatisierung und Optimierung alltäglicher Aufgaben beitragen.

Erfahren Sie mehr über die innovativen Proof-of-Concept-Projekte von Lenovo.

Enterprise AI transformiert durch innovative Inferenzserver

Lenovo hat das branchenweit umfassendste Portfolio an für Inferenz optimierten Servern angekündigt, die speziell dafür entwickelt wurden, KI dorthin zu bringen, wo Daten generiert werden – in Rechenzentren, in hybriden Umgebungen und am Netzwerkrand.

Die neuen Lenovo ThinkSystem- und Lenovo ThinkEdge-Server bieten robuste KI-Inferenzleistung für Workloads jeder Größe und in jeder Branche. Die neue Produktpalette umfasst:

Lenovo ThinkSystem SR675i: Leistungsstarke Performance auf einem sicheren KI-Inferenzserver, der für die Ausführung vollständiger LLMs an jedem Ort entwickelt wurde, für größte Workloads und beschleunigte Simulationen in den Bereichen Fertigung, kritische Gesundheitsversorgung und Finanzdienstleistungen.

Leistungsstarke Performance auf einem sicheren KI-Inferenzserver, der für die Ausführung vollständiger LLMs an jedem Ort entwickelt wurde, für größte Workloads und beschleunigte Simulationen in den Bereichen Fertigung, kritische Gesundheitsversorgung und Finanzdienstleistungen. Lenovo ThinkSystem SR650i: Beschleunigte KI-Inferenzleistung mit hochdichter GPU-Rechenleistung, die skalierbar und in bestehenden Rechenzentren einfach zu implementieren ist.

Beschleunigte KI-Inferenzleistung mit hochdichter GPU-Rechenleistung, die skalierbar und in bestehenden Rechenzentren einfach zu implementieren ist. Lenovo ThinkEdge SE455i: Dieser äußerst kompakte Server wurde speziell für den Einsatz im Einzelhandel, in der Telekommunikation und in industriellen Umgebungen entwickelt. Er bietet AI-Inferenzfunktionen an jedem Ort, an dem sich Daten befinden, mit extrem geringer Latenz und robuster Zuverlässigkeit – und das bei einer flexiblen Umgebungstemperatur zwischen -5 °C und 55 °C.

In Verbindung mit Lenovo Hybrid AI Advantage profitieren Kunden von beispiellosem Fachwissen, Anwendungsfällen und Support während des gesamten Lebenszyklus.

Erfahren Sie mehr über die neuen KI-Inferenzserver von Lenovo.

Lenovo Agentic AI-Dienstleistungen in den Bereichen Fertigung, Logistik und Robotik

Hybrid AI Advantage von Lenovo transformiert bereits jetzt Unternehmensabläufe und bietet private Clouds mit On-Premise- und Edge-Lösungen, um leistungsstarke KI zu ermöglichen und gleichzeitig Unternehmensdaten zu schützen. Es umfasst nun Lenovo Agentic AI Services, einen Full-Lifecycle-Service, der Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten unterstützt, die Abläufe optimieren, manuelle Arbeitslasten reduzieren und Probleme schneller und konsistenter lösen.

Mit Unterstützung der Lenovo Hybrid AI Factory bieten diese Dienste Unternehmen einen praktischen Weg von der Identifizierung hochwertiger Anwendungsfälle bis hin zum Einsatz kontrollierter, produktionsreifer Agenten. Auf der Grundlage der Lenovo AI Library mit validierten Anwendungsfällen können Kunden maßgeschneiderte Agenten der Enterprise-Klasse in nur 90 Tagen bereitstellen.

Lenovo hat außerdem Lenovo xIQ vorgestellt, eine Suite aus drei KI-nativen Bereitstellungsplattformen, die Teil der Lenovo Hybrid AI Factory sind und die Bereitstellung und Verwaltung von KI auf Geräten, in Anwendungen und in Cloud-Umgebungen vereinfachen. Die Lenovo xIQ-Plattformen integrieren Lenovo Agentic AI Services, die Lenovo Hybrid AI Factory und die Lenovo AI Library in einem einzigen, durchgängigen Hybrid-KI-Modell.

Erfahren Sie mehr über die neuen Hybrid-KI-Lösungen von Lenovo für den gesamten Lebenszyklus.

Auf der Bühne der Sphere präsentierte Lenovo seine KI-gestützte Lieferkettenplattform Lenovo iChain anhand einer Echtzeit-Visualisierung des ThinkBook Plus Auto Twist AI PC, der aus 2.700 Komponenten besteht, die weltweit aus über 180 Märkten bezogen und sequenziert wurden. iChain nutzt Multi-Agent-Orchestrierung, um die globale Beschaffung zu verwalten, Störungen vorherzusagen, die Logistik zu optimieren und die Montage zu koordinieren.

Lenovo hat außerdem einen Durchbruch im Bereich der Unternehmensrobotik vorgestellt: Der sechsbeinige KI-Roboter „Daystar“ („Robodog“), der für einen großen Energieversorger eingesetzt wird, erreicht eine Erkennungsgenauigkeit von 90 % bei strukturellen und sicherheitsrelevanten Problemen und schützt gleichzeitig menschliche Techniker vor gefährlichen Umgebungen.

Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA

Lenovo hat die Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit NVIDIA im Bereich hybride KI bekannt gegeben und bekräftigt damit das gemeinsame Engagement, die Einführung von KI auf privaten, geschäftlichen und öffentlichen KI-Plattformen durch gemeinsame Innovationen zu beschleunigen

Die Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA wurde für KI-Cloud-Anbieter der nächsten Generation entwickelt und begegnet dieser Herausforderung durch die Vereinheitlichung der vorintegrierten hybriden KI-Infrastruktur von Lenovo, der beschleunigten Computing-Plattformen von NVIDIA, einschließlich des neuen NVIDIA Vera Rubin NVL72 KI-Supercomputers, und der Lenovo Hybrid AI Factory Services für den gesamten Lebenszyklus, um die Bereitstellung und die Zeit bis zum ersten Token (TTFT) für KI-Factory-Workloads mit Billionen von Parametern zu vereinfachen.

Erfahren Sie mehr über die Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA.

Außergewöhnliche Erlebnisse schaffen

Die Unternehmensinnovationen von Lenovo sind für Kunden jeder Größe konzipiert – darunter auch Sphere, die hochmoderne immersive Unterhaltungsstätte, in der die heutige Ankündigung stattfand. Als offizieller Technologiepartner von Sphere Studios wurde die Rechenleistung von Lenovo genutzt, um die Erstellung der Inhalte von Sphere für die heutige Keynote zu unterstützen.

Mit leistungsstarken Workstations und Infrastrukturplattformen ist die Technologie von Lenovo vollständig in die Produktionsabläufe und Betriebsprozesse von Sphere Studios integriert. Hunderte von Lenovo ThinkSystem SR655 V3-Servern, ausgestattet mit AMD EPYC™-Prozessoren und NVIDIA-Beschleunigern, werden eingesetzt, um Originalinhalte und immersive Erlebnisse an diesem einzigartigen Veranstaltungsort zu unterstützen.

KI im Sport: Erkenntnisse und verbesserte Erlebnisse für die FIFA und die Formel 1®

Lenovo ist offizieller Technologiepartner des FIFA World Cup 2026™ und des FIFA Women’s World Cup 2027™. Lenovo und die FIFA haben Football AI Pro vorgestellt, das mit der Lenovo’s AI Factory entwickelt wurde. Football AI Pro ist ein spezialisiertes Tool für den Fußballbereich, das mehrere Agenten koordiniert, um Millionen von Datenpunkten zu durchsuchen, über 2.000 verschiedene Kennzahlen zu analysieren und schnelle Erkenntnisse zu liefern:

Analysten können anhand von Videoclips und 3D-Avataren, die Daten in Echtzeit zum Leben erwecken, die Muster von Teams vergleichen.

können anhand von Videoclips und 3D-Avataren, die Daten in Echtzeit zum Leben erwecken, die Muster von Teams vergleichen. Trainer können überlegen, wie ihre taktischen Änderungen im nächsten Spiel gegen einen Gegner funktionieren könnten.

können überlegen, wie ihre taktischen Änderungen im nächsten Spiel gegen einen Gegner funktionieren könnten. Spieler erhalten eine personalisierte Spielanalyse.

Football AI Pro verkörpert perfekt die Verschmelzung der Visionen „Smarter AI for All“ von Lenovo und Football Unites the World der FIFA – eine Verpflichtung, die Yuanqing Yang und Gianni Infantino eingegangen sind, als die globale Partnerschaft zwischen Lenovo und der FIFA auf der Tech World 2024 bekannt gegeben wurde.

Lenovo hat außerdem neue KI-gestützte Fan-Erlebnisse vorgestellt, die noch in diesem Jahr eingeführt werden sollen, darunter die KI-gestützte Ref Cam View, KI-gestützte Wegfindung für die Navigation im Stadion, personalisierte Tools zur Erstellung von Highlights für Lenovo- und Motorola-Nutzer sowie Verbraucherversionen von Football AI Pro.

Erfahren Sie mehr über die Ankündigungen von Lenovo und der FIFA.

Lenovo und die Formel 1® haben die Einführung der Lenovo Neptune Liquid Cooling-Technologie angekündigt, um die nächste Welle der Innovation im Bereich der Übertragung voranzutreiben. Die Lösung von Lenovo optimiert die High-Performance-Computing-Infrastruktur (HPC) des Unternehmens und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung seiner umfassenderen Nachhaltigkeitsziele dar, während sie gleichzeitig dazu beiträgt, Live-Übertragungen an mehr als 820 Millionen Fans auf der ganzen Welt zu liefern.

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft zwischen Lenovo und der Formel 1.

Intelligentere KI für alle: aufmerksame, personalisierte und skalierbare Lösungen

Von Multi-Agent-Geräten für den persönlichen Gebrauch bis hin zu Echtzeit-Inferenzinfrastrukturen entwickelt Lenovo ein KI-Ökosystem, das skalierbar und anpassbar ist und die Leistungsfähigkeit der KI für alle zugänglich macht.

Entdecken Sie alle Pressemitteilungen und zugehörigen Materialien in der Lenovo Tech World auf der CES-Pressemappe.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision „Smarter Technology for All“ (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Markenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.