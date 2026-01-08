Siemens與NVIDIA擴展合作夥伴關係，共同構建工業人工智慧作業系統

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CES 2026 - Siemens與NVIDIA於今日宣布，將大幅拓展雙方的策略夥伴關係，旨在將人工智慧引入現實世界。兩家公司共同致力於開發工業與實體AI解決方案，推動AI驅動的創新進入各產業與工業工作流程，並加速彼此的營運效能。

為支持相關發展，NVIDIA將提供人工智慧基礎設施、模擬庫、模型、框架與設計藍圖，而Siemens則將投入數百位工業人工智慧專家以及領先的硬體與軟體資源。

Siemens AG總裁兼執行長Roland Busch表示：「我們正攜手打造『工業人工智慧操作系統』，重新定義真實世界的設計、建造與運作方式，以規模化推動人工智慧技術，創造真正的現實世界影響力。透過整合NVIDIA在加速運算與人工智慧平台的領導地位，以及Siemens領先的硬體、軟體、工業人工智慧技術與數據能力，我們將協助客戶利用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到人工智慧工廠等各項技術的發展進程。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「生成式人工智慧與加速運算已點燃一場嶄新的工業革命，將數位孿生從被動模擬轉化為真實世界的主動智慧體。我們與Siemens的合作，將全球頂尖的工業軟體與NVIDIA全端人工智慧平台深度融合，縮短創意與現實之間的距離——賦能各產業在軟體中模擬複雜系統，並將其無縫地自動化運作於真實世界之中。」

加速完整工業生命週期

Siemens與NVIDIA將攜手合作，構建覆蓋產品與生產全生命週期的人工智慧加速工業解決方案，從而推動更快的創新、持續的最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。雙方目標是共同打造全球首個完全由人工智慧驅動的適應性製造基地，並將於2026年以德國埃爾朗根的Siemens電子工廠作為首個示範藍圖展開實施。

透過一個由軟體定義自動化與工業營運軟體驅動，並結合NVIDIA Omniverse函式庫與NVIDIA AI基礎架構的「人工智慧大腦」，工廠能夠持續分析其數位孿生模型、在虛擬環境中測試改進方案，並將驗證後的洞察轉化為生產現場的實際營運調整。

這將實現從設計到部署更快速、更可靠的決策流程，在提升生產效率的同時，亦能縮短投產時間並降低風險。雙方目標是將這些能力拓展至關鍵垂直產業，目前已有包括Foxconn、HD Hyundai、KION Group與PepsiCo在內的多家客戶正在評估相關技術應用。

隨著合作關係的擴展，Siemens將在其全線模擬產品組合中實現GPU加速，並擴大對NVIDIA CUDA-X 函式庫與人工智慧物理模型的支援，使客戶能夠更快執行規模更大、精確度更高的模擬。在此基礎上，雙方將基於NVIDIA PhysicsNeMo及開放模型，推動生成式模擬技術發展，提供能實現即時工程設計與自主優化的自主化數位孿生系統。

推動電子設計自動化，以實現加速運算

透過將工業人工智慧運作邏輯應用於半導體與人工智慧工廠領域，Siemens與NVIDIA將共同加速人工智慧革命的推動引擎。從半導體設計出發，並延續NVIDIA對Siemens工具廣泛應用的基礎，Siemens將在其電子設計自動化全系列產品中整合NVIDIA CUDA-X函式庫、PhysicsNeMo及GPU加速技術，重點聚焦於驗證、布局與製程最佳化等環節，目標在關鍵工作流程中實現2至10倍的效能加速。

此次合作還將引入人工智慧輔助功能，例如布局引導、除錯支援與電路優化，以提升工程生產力，同時滿足嚴格的製造可行性要求。這些能力將共同推進以人工智慧為核心的設計、驗證、製造可行性及數位孿生方法引擎，從而縮短設計週期、提高良率，並實現更可靠的成果。

設計新一代人工智慧工廠

Siemens與NVIDIA還將共同開發一套可複製的新一代人工智慧工廠藍圖，加速工業人工智慧革命進程，並為其人工智慧加速工業產品組合提供高效能基礎。

此藍圖將平衡下一代高密度運算對電力、冷卻與自動化的需求，同時確保技術在速度與效率上均能充分發揮，實現從規劃設計到部署營運的完整生命週期最佳化。

此項整合合作將NVIDIA的人工智慧平台發展藍圖、AI基礎設施專業知識、合作夥伴生態系統，以及基於NVIDIA Omniverse函式庫的模擬加速能力，與Siemens在電力基礎設施、電氣化、電網整合、自動化及數位孿生領域的優勢相結合。雙方共同目標是加速全球工業級人工智慧基礎設施的部署、提升能源效率並增強其韌性。

透過共同創新優化營運效能

Siemens與NVIDIA的目標是透過在自身系統中先行實施技術，再將其推廣至各行業，以加速彼此營運與產品組合的發展。NVIDIA將評估Siemens的解決方案，以優化自身營運與產品；Siemens亦將分析其工作負載，並與NVIDIA合作加速執行效率，同時將人工智慧整合至Siemens的客戶解決方案中。透過相互加速與系統優化，雙方正為客戶創造具備明確價值與可擴展性的實踐範例。

關於NVIDIA

NVIDIA (NASDAQ：NVDA)是人工智慧與加速運算領域的全球領導者。

Siemens AG(總部位於柏林與慕尼黑)是一家專注於工業、基礎設施、交通與醫療領域的全球領先科技企業。公司的宗旨是創造科技，為每個人、每一天帶來變革。透過融合實體與數位世界，Siemens助力客戶加速推動數位化與永續轉型，使工廠更高效、城市更宜居、交通更環保。作為工業人工智慧領域的領導者，Siemens憑藉深厚的產業專業知識，將人工智慧(包含生成式人工智慧)應用於實際場景，讓跨領域客戶都能以可觸及且具影響力的方式運用人工智慧。Siemens同時持有上市公司Siemens醫療多數股權，該公司是全球領先的醫療科技供應者，持續引領醫療領域的突破。以科技，實現永續未來。無所不在，惠及人人。

在2025財政年度(截至2025年9月30日)，Siemens Group營收為789億歐元，淨利達104億歐元。截至2025年9月30日，公司基於持續營運業務，全球員工總數約為318,000人。更多資訊請參閱網址：https://www.siemens.com/。

