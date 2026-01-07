-

Thales助力Samsung Electronics打造荣获CES*大奖的后量子芯片

*国际消费电子展，1月6日至9日，美国内华达州拉斯维加斯

  • Thales的安全操作系统支持荣获CES 2026“最佳网络安全创新奖”的三星安全芯片。
  • 此芯片是全球首个集成后量子加密技术（PQC）的嵌入式安全器件（eSE），能够保护设备抵御未来量子计算引发的网络威胁。
  • Thales的抗量子软件和操作系统可实现无与伦比的性能、能效及长期数据保护。
original

默东，法国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 量子计算机凭借其前所未有的运算能力，终将挑战当今的加密标准。正因如此，Thales对Samsung Electronics旗下System LSI事业部发布的全新后量子安全芯片获得CES 2026大奖表示欢迎——该芯片集成了Thales安全操作系统及抗量子加密库。这一技术突破标志着我们在保护联网设备方面迈出了重要一步，使其既能抵御当前网络攻击，也能应对未来量子时代的威胁

Thales的强化操作系统使Samsung获奖安全芯片能够从设备开机瞬间起提供基于硬件的抗量子防护。该系统最终确保加密数据和设备凭证在面对经典攻击与量子攻击时均保持安全，即使在后量子时代也能确保机密性、完整性及长期信任。

这种威胁并非仅存在于未来：恶意攻击者现在就已经能够截获并存储加密数据，静待量子计算技术成熟后再进行解密。（“先窃取，后解密”）。随着量子计算实现预期的强大算力，当前安全标准所保护的一切——无论是个人身份信息、敏感凭证，还是嵌入联网设备的加密密钥——都将面临暴露风险。

Thales的操作系统与后量子加密库使Samsung芯片能够以低功耗、小内存占用的方式高速运行新一代加密技术。这确保了：

  • 抗量子加密与认证。
  • 以最小的硬件资源实现高性能密码运算。
  • 长期保密性，有效抵御“先窃取，后解密”的攻击模式。

“我们非常荣幸能与Samsung System LSI携手实现这项突破性成就。S3SSE2A芯片将彻底改变行业格局，它以高能效设计提供了强大且面向未来的安全保障。这一突破证明，后量子安全不仅仅服务于高端系统，它从消费电子到庞大物联网生态的所有联网设备都至关重要。通过合作，我们两家公司重新定义了嵌入式网络安全的可能性，为行业树立了全新标杆。”
Eva Rudin，Thales移动连接解决方案副总裁

Samsung Electronics副总裁兼System LSI安全与电源产品开发团队负责人Hwa Yeal Yu补充道：“Samsung和Thales在安全领域建立了长期合作关系，我们很荣幸推出业界首款后量子加密全栈解决方案S3SSE2A。该方案从初始阶段就采用软硬件协同设计，实现了卓越的安全等级。我们期待与Thales持续深化合作，共同推进新一代联网设备的安全解决方案。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领先企业，Thales（Euronext Paris：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年在关键领域，尤其是人工智能、网络安全、量子和云技术等关键环境的研发投入超过40亿欧元。

Thales在68个国家拥有8.3万多名员工。集团2024年的销售额为206亿欧元。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系方式
Thales，媒体关系部 网络与数字技术
Vanessa Viala – 电子邮件： vanessa.viala@thalesgroup.com - 电话：+33 607 34 00 34

Industry:

Thales

BOURSE:HO
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系方式
Thales，媒体关系部 网络与数字技术
Vanessa Viala – 电子邮件： vanessa.viala@thalesgroup.com - 电话：+33 607 34 00 34

More News From Thales

AT&T携手泰雷兹推出全新eSIM解决方案，革新物联网部署模式

阿灵顿，弗吉尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 根据GSMA Intelligence预测，到2030年，全球蜂窝物联网连接数将突破58亿，涵盖从智能电表到可穿戴健康追踪器等各类应用。在此背景下，市场对安全可靠、可扩展且易于管理的连接方案需求比以往任何时候都更加迫切。全球领先的连接与物联网解决方案提供商AT&T（美国电话电报公司），携手在网络安全与数字技术领域处于全球领先地位的泰雷兹，共同推出一款新型eSIM解决方案，旨在帮助企业实现物联网设备的远程激活与管理。这款搭载泰雷兹自适应连接技术（Thales Adaptive Connect，以下简称“TAC”）的eSIM解决方案，将作为核心组件融入AT&T全球物联网解决方案——AT&T物联网虚拟配置管理平台，可广泛应用于汽车、智慧城市、医疗保健、公共事业等多个行业领域。 该创新方案符合GSMA SGP.32标准1要求，使客户能够通过预装泰雷兹eSIM的设备将产品运往全球任何地区，并在部署后远程激活相应的本地连接配置，无需对设备进行任何物理接触。这不仅显著加速产品上市进程，更为全球物联网...

泰雷兹推出欧洲首款经认证的量子时代智能卡

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着量子计算技术的发展，量子计算机解决复杂数学问题的能力将远超经典计算机，而当前许多加密算法将面临被破解的风险。Gartner®最新报告*预测：“ 到2029年，量子计算的进步将使传统的非对称加密技术不再安全。”泰雷兹多年来持续投入后量子密码学研发，确保关键系统在未来仍能得到有效保护。 作为全球首家获得抗量子智能卡高级通用标准（Common Criteria）1安全认证的厂商，泰雷兹将助力政府服务保护身份证、医保卡和驾照等敏感数据，确保公民身份信息免受新兴量子威胁的侵害。 这款由泰雷兹研发、经法国国家信息系统安全局（ANSSI）认证的创新智能卡（ MultiApp 5.2 Premium PQC ）采用先进的数字签名技术，可抵御包括强大量子计算机在内的各类攻击。这是全球同类中首款在通用标准框架下获得如此高安全等级（EAL 6+2）认证的产品。该认证产品还采用了经美国国家标准技术研究所（NIST）标准化的新型数字签名算法3。这种签名算法作为强大的加密工具，可以验证数据或数字信息确实来自正确发送方且未被篡改。 对终端用户而...

泰雷兹“即用型”SGP.32方案获权威认证，巩固其eSIM与物联网连接市场领先地位

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 根据 GSMA Intelligence 预测，到2030年，全球物联网蜂窝连接数将超过58亿。面对快速增长的连接需求，各行各业都承受着安全、高效地大规模部署联网的压力。SGP.32物联网规范专为满足物联网设备的独特需求而设计，旨在确保高水平安全信任的同时简化远程连接激活流程。更具体地说，GSMA eSA认证可确保eSIM产品（包括硬件、固件、操作系统和加密库）符合全球移动通信生态系统普遍认可的严格安全性和功能性要求。 对泰雷兹而言，此项认证具有重大战略意义：它相当于全球公认的"信任印章"，有助于物联网服务提供商、设备制造商及汽车厂商选择安全可靠、面向未来并可快速部署的解决方案。该认证为整个生态参与者带来如下切实效益： 运营效率提升：支持海量eSIM物联网设备远程激活，减少物流运输、实体SIM卡管理及现场维护成本。 安全融入设计：确保设备整个生命周期内凭证与连接数据的强力保护。 用户信任与隐私保护：通过保障设备身份与通信安全，增强终端用户信心，这对智能电表、医疗设备、追踪系统、安全摄像头及联网汽车等敏感场景尤为重要 泰...
Back to Newsroom