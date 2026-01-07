Thales助力Samsung Electronics打造荣获CES*大奖的后量子芯片

默东，法国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 量子计算机凭借其前所未有的运算能力，终将挑战当今的加密标准。正因如此，Thales对Samsung Electronics旗下System LSI事业部发布的全新后量子安全芯片获得CES 2026大奖表示欢迎——该芯片集成了Thales安全操作系统及抗量子加密库。这一技术突破标志着我们在保护联网设备方面迈出了重要一步，使其既能抵御当前网络攻击，也能应对未来量子时代的威胁。

Thales的强化操作系统使Samsung获奖安全芯片能够从设备开机瞬间起提供基于硬件的抗量子防护。该系统最终确保加密数据和设备凭证在面对经典攻击与量子攻击时均保持安全，即使在后量子时代也能确保机密性、完整性及长期信任。

这种威胁并非仅存在于未来：恶意攻击者现在就已经能够截获并存储加密数据，静待量子计算技术成熟后再进行解密。（“先窃取，后解密”）。随着量子计算实现预期的强大算力，当前安全标准所保护的一切——无论是个人身份信息、敏感凭证，还是嵌入联网设备的加密密钥——都将面临暴露风险。

Thales的操作系统与后量子加密库使Samsung芯片能够以低功耗、小内存占用的方式高速运行新一代加密技术。这确保了：

抗量子加密与认证。

以最小的硬件资源实现高性能密码运算。

长期保密性，有效抵御“先窃取，后解密”的攻击模式。

“我们非常荣幸能与Samsung System LSI携手实现这项突破性成就。S3SSE2A芯片将彻底改变行业格局，它以高能效设计提供了强大且面向未来的安全保障。这一突破证明，后量子安全不仅仅服务于高端系统，它从消费电子到庞大物联网生态的所有联网设备都至关重要。通过合作，我们两家公司重新定义了嵌入式网络安全的可能性，为行业树立了全新标杆。”

Eva Rudin，Thales移动连接解决方案副总裁

Samsung Electronics副总裁兼System LSI安全与电源产品开发团队负责人Hwa Yeal Yu补充道：“Samsung和Thales在安全领域建立了长期合作关系，我们很荣幸推出业界首款后量子加密全栈解决方案S3SSE2A。该方案从初始阶段就采用软硬件协同设计，实现了卓越的安全等级。我们期待与Thales持续深化合作，共同推进新一代联网设备的安全解决方案。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领先企业，Thales（Euronext Paris：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年在关键领域，尤其是人工智能、网络安全、量子和云技术等关键环境的研发投入超过40亿欧元。

Thales在68个国家拥有8.3万多名员工。集团2024年的销售额为206亿欧元。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。