A Lenovo se une à NVIDIA no programa Gigawatt AI Factories para acelerar a IA empresarial

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Hoje em Tech World @ CES 2026 no Sphere em Las Vegas, a Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) apresentou a Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA, expandindo e reforçando sua parceria com a NVIDIA por meio de um compromisso compartilhado de acelerar a adoção de IA híbrida em plataformas de IA pessoais, empresariais e públicas.

Durante seu discurso de abertura, o presidente e CEO da Lenovo Yuanqing Yang, acompanhado pelo fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, apresentou este novo programa de fábrica de IA em escala de gigawatts como um grande avanço que permite aos provedores de nuvem de IA disponibilizar cargas de trabalho e aplicativos de IA de última geração online mais rapidamente, levando os clientes da criação à produção em uma escala sem precedentes.

“Na era da IA, o valor não é mais medido apenas pela capacidade computacional, mas também pela rapidez com que os resultados são entregues”, disse Yuanqing Yang, presidente e CEO da Lenovo. “Juntas, a Lenovo e a NVIDIA estão expandindo os limites das fábricas de IA para o nível de gigawatts, simplificando a implementação de infraestrutura em escala de nuvem que leva a inteligência artificial à produção mais rapidamente, com maior eficiência e previsibilidade. Com a tecnologia de resfriamento líquido Neptune, líder do setor, e as capacidades globais de fabricação e serviço da Lenovo, a Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA estabelece um novo padrão para o design de fábricas de IA escaláveis, permitindo que os ambientes de IA mais avançados do mundo sejam implementados em tempo recorde, impulsionando a inovação na velocidade de fabricação em diversos setores.”

À medida que as cargas de trabalho de IA corporativas aumentam em tamanho e complexidade, os provedores de nuvem de IA precisam construir fábricas de IA em escala de gigawatts, capazes de suportar IA agente com trilhões de parâmetros, IA física e aplicações de computação de alto desempenho (HPC). O tempo até o primeiro token (TTFT) emergiu como um indicador crítico para medir a rapidez com que os investimentos em computação de IA se traduzem em IA pronta para produção, refletindo a eficácia com que essas fábricas de IA fornecem a computação massiva, o armazenamento de alto desempenho, a rede de latência ultrabaixa e o software de IA necessários para atender às demandas de tokenização das cargas de trabalho da próxima geração.

O novo programa capacita os provedores de nuvem de IA a atingirem o TTFT (Tempo até a Primeira Fase) em semanas, acelerando a implantação de fábricas de IA em escala de gigawatts por meio de componentes prontos para uso, orientação especializada e processos de construção industrializados. Isso permite que os provedores ofereçam soluções de IA personalizadas e geradoras de receita para empresas em velocidade e escala recordes.

Por meio de uma estrutura integrada de soluções, serviços e manufatura, os provedores de nuvem de IA de última geração podem passar rapidamente da concepção à construção, implantação e monetização com a infraestrutura de IA híbrida refrigerada a líquido Lenovo Neptune™, desenvolvida especificamente para esse fim, plataformas de computação acelerada NVIDIA, manufatura global da Lenovo e os serviços completos de ciclo de vida da Lenovo Hybrid AI Factory.

“À medida que a IA transforma todos os setores, empresas em todos os países construirão ou alugarão fábricas de IA para produzir inteligência”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “Juntas, a NVIDIA e a Lenovo estão fornecendo plataformas de computação completas que impulsionam sistemas de IA com agentes — da nuvem e data centers locais à borda e sistemas robóticos.”

Com a Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA, os provedores de nuvem de IA podem estar entre os primeiros a aproveitar o poder da arquitetura de alto desempenho NVIDIA Blackwell Ultra para atender à crescente demanda por implantação de casos de uso de IA soberanos, seguros e especializados, com designs de cluster personalizados em opções de computação acelerada, armazenamento e rede. Construído com base em décadas de colaboração no desenvolvimento, o programa também garante acesso rápido ao mercado à infraestrutura de computação acelerada NVIDIA mais avançada. Isso inclui o sistema NVIDIA GB300 NVL72 da Lenovo, com arquitetura em escala de rack totalmente refrigerada a líquido, que integra 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs e 36 NVIDIA Grace™ CPUs em uma única plataforma.

O programa também dará suporte ao recém-anunciado sistema NVIDIA Vera Rubin NVL72, carro-chefe da tecnologia para treinamento e inferência de IA, que unifica 72 GPUs Rubin, 36 CPUs Vera, SuperNICs ConnectX-9, DPUs BlueField-4 e Ethernet Spectrum-X em um supercomputador de IA em escala de rack para alimentar fábricas de IA de gigawatts de última geração. Este sistema apresenta novas e avançadas opções de rede com switches Ethernet NVIDIA Spectrum-6 e switches Ethernet NVIDIA Photonics.

Além do design otimizado, da coengenharia e da expertise em implementação, os Serviços de Fábrica Híbrida com IA da Lenovo oferecem recursos de ciclo de vida completo que reduzem o tempo de implantação da fábrica e apoiam a diferenciação a longo prazo com maior velocidade, eficiência e confiança. Plataformas nativas de IA e casos de uso repetíveis da Biblioteca de IA da Lenovo integrados ao NVIDIA AI Enterprise, incluindo os modelos abertos Nemotron, simplificam ainda mais a entrega de cargas de trabalho de IA horizontais e verticais especializadas em escala.

A Lenovo fornece a infraestrutura para oito dos dez maiores provedores de nuvem pública do mundo e é a única empresa que oferece design, fabricação, integração e serviços globais totalmente internos para soluções personalizadas de IA em nuvem. Ao unir a computação acelerada da NVIDIA com a expertise da Lenovo em refrigeração líquida, fabricação global e alcance local, os provedores de nuvem de IA podem implantar fábricas de IA com mais rapidez, confiabilidade e em escala, com desempenho comprovado.

O resultado é um caminho mais curto entre o investimento em IA e os resultados, ajudando as organizações a obter valor mais rapidamente e a integrar a IA ao núcleo de suas operações comerciais.

A Lenovo agora oferece um portfólio completo de soluções híbridas de IA para fábricas, com computação, redes e software acelerados pela NVIDIA — tanto para empresas quanto para provedores de nuvem de IA. Explore mais destaques do evento no site da Lenovo Tech World @ CES e confira todas as novidades no kit de imprensa.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

LENOVO é uma marca registrada da Lenovo. NVIDIA é uma marca registrada da NVIDIA Corporation, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026 Lenovo Group Limited. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.