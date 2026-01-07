Cybersécurité post-quantique : Thales sécurise la puce Samsung Electronics, primée au CES* 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Les ordinateurs quantiques ouvriront de nouvelles perspectives technologiques mais représenteront un défi majeur pour la cybersécurité. Leur puissance de calcul pourrait, à terme, fragiliser les méthodes de chiffrement actuelles. Dans ce contexte, Thales salue la distinction ‘Meilleure Innovation Cyber’ CES 2026, attribuée à la nouvelle puce de sécurité post-quantique de Samsung Electronics (System LSI). Intégrant le système d’exploitation sécurisé et les technologies de cryptographie résistantes au quantique de Thales, cette innovation renforce la protection des objets connectés face aux cybermenaces d’aujourd’hui et de demain.

Grâce à l’OS renforcé de Thales, la puce de sécurité primée de Samsung procure une protection matérielle post-quantique dès la mise sous tension des appareils. Elle garantit ainsi que les données chiffrées et les identités numériques des dispositifs restent protégées contre les attaques classiques et quantiques, préservant la confidentialité, l’intégrité et la confiance, y compris dans un monde post-quantique.

Le risque n’est pas seulement prospectif : aujourd’hui, des acteurs malveillants peuvent déjà intercepter et stocker des données chiffrées, dans l’attente de capacités quantiques suffisantes pour les déchiffrer demain (stratégie connue sous le nom de « harvest now, decrypt later »). Avec la montée en puissance attendue du quantique, des éléments aussi critiques que les identités personnelles, les données sensibles ou les clés cryptographiques embarquées dans les objets connectés pourraient être exposés s’ils ne sont pas protégés dès maintenant.

Les bibliothèques PQC et le système d’exploitation de Thales permettent à la puce Samsung d’exécuter des algorithmes cryptographiques de nouvelle génération à grande vitesse, avec une consommation réduite d’énergie et de mémoire, garantissant notamment :

un chiffrement et une authentification résistants à la puissance de l’ordinateur quantique,

des performances cryptographiques élevées dans un format ultra-compact,

une confidentialité durable face aux attaques de type « harvest now, decrypt later ».

« Nous sommes très fiers de collaborer avec Samsung System LSI sur cette avancée pionnière. La puce S3SSE2A constitue une véritable rupture, offrant une sécurité robuste et pérenne dans un design économe en énergie. Cette innovation confirme que la sécurité post-quantique n’est plus réservée seulement aux systèmes critiques : elle devient essentielle pour tous les appareils connectés, de l’électronique grand public aux vastes écosystèmes IoT. Ensemble, nos équipes redéfinissent les standards de la cybersécurité embarquée. » Eva Rudin, Vice-présidente, Mobile Connectivity Solutions, Thales.

Hwa Yeal Yu, vice-président et responsable du développement des produits Sécurité & Power chez Samsung System LSI, ajoute :

« Samsung et Thales entretiennent une collaboration de long terme dans le domaine de la sécurité. Avec la S3SSE2A, nous introduisons la première solution complète de cryptographie post-quantique du marché. Conçue dès l’origine pour intégrer étroitement matériel et logiciel, elle procure un niveau de sécurité exceptionnel. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration avec Thales pour faire progresser la sécurité des prochaines générations d’appareils connectés. »

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.