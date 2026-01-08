Lenovo define la próxima era de la IA híbrida con una cartera de IA personalizada, perceptiva y proactiva en Tech World @ CES 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Hoy en Tech World @ CES 2026 que se celebra en Sphere, Las Vegas, Lenovo presentó las innovaciones más audaces hasta la fecha para el futuro de la IA Híbrida, con la introducción de un nuevo superagente de IA personal, PC y smartphones con IA, pruebas de concepto que incluyen dispositivos vestibles con IA nativa, infraestructura de IA empresarial de última generación y colaboraciones industriales revolucionarias en el ámbito del entretenimiento y los deportes.

Basándose en años de innovación en IA en dispositivos, infraestructura, soluciones y servicios, Lenovo demostró cómo la IA es ahora personal, perceptiva, proactiva y omnipresente. Las nuevas ofertas de Lenovo se adaptan a las personas y a las organizaciones, funcionando como gemelos digitales para coordinar acciones en todos los ecosistemas y elevar la productividad, la conexión y la creatividad.

Durante una experiencia inmersiva en el escenario de Sphere, líderes y personalidades destacadas del sector se unieron a Lenovo para ofrecer una ponencia en la que detallaron cómo la IA híbrida une de forma segura modelos personales, empresariales y públicos para transformar el mundo, desde el campo de fútbol hasta la planta de fabricación, al ofrecer una IA más inteligente para todos.

Entre los anuncios más importantes se incluyen los siguientes:

Lenovo y Motorola Qira : este superagente de IA personal y unificado percibe, piensa y actúa, con el permiso del usuario, para hacer realidad la visión singular de Lenovo de "una IA, múltiples dispositivos" en PC, smartphones, tabletas y dispositivos vestibles.

: este superagente de IA personal y unificado percibe, piensa y actúa, con el permiso del usuario, para hacer realidad la visión singular de Lenovo de "una IA, múltiples dispositivos" en PC, smartphones, tabletas y dispositivos vestibles. Dispositivos con IA nativa : los PC con IA de última generación, los smartphones insignia de Motorola, un concepto de colgante con IA perceptiva y unas gafas inteligentes conceptuales llevan la IA a dondequiera que los usuarios la necesiten.

: los PC con IA de última generación, los smartphones insignia de Motorola, un concepto de colgante con IA perceptiva y unas gafas inteligentes conceptuales llevan la IA a dondequiera que los usuarios la necesiten. Formatos innovadores que demuestran la viabilidad del concepto: los nuevos dispositivos reinventan la experiencia de la IA, entre ellos el ThinkPad Rollable XD Concept, el Lenovo Legion Pro Rollable Concept, un concepto de compañero perceptivo con IA y un centro de IA personal.

los nuevos dispositivos reinventan la experiencia de la IA, entre ellos el ThinkPad Rollable XD Concept, el Lenovo Legion Pro Rollable Concept, un concepto de compañero perceptivo con IA y un centro de IA personal. Servidores de inferencia de IA optimizados para la industria: los nuevos servidores ThinkSystem y ThinkEdge ofrecen una potente capacidad de inferencia de IA para cargas de trabajo de cualquier tamaño y en cualquier sector.

los nuevos servidores ThinkSystem y ThinkEdge ofrecen una potente capacidad de inferencia de IA para cargas de trabajo de cualquier tamaño y en cualquier sector. Se amplía la ventaja de la IA híbrida de Lenovo : evoluciona la próxima generación de servidores y soluciones empresariales de Lenovo para una inferencia y operaciones de IA seguras y sofisticadas, incluidos los nuevos Lenovo Agentic AI Services.

: evoluciona la próxima generación de servidores y soluciones empresariales de Lenovo para una inferencia y operaciones de IA seguras y sofisticadas, incluidos los nuevos Lenovo Agentic AI Services. Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA : permite a los proveedores de IA en la nube poner en línea con mayor rapidez las cargas de trabajo de IA de las empresas y llevar a los clientes de la creación a la producción.

: permite a los proveedores de IA en la nube poner en línea con mayor rapidez las cargas de trabajo de IA de las empresas y llevar a los clientes de la creación a la producción. Copa Mundial de la FIFA, con tecnología de IA de Lenovo: las soluciones de IA personalizadas empoderan a los jugadores y entrenadores, al mismo tiempo que ofrecen experiencias más inmersivas a los aficionados. Lenovo también lanzará dispositivos de edición especial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en las gamas ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea y Motorola para los aficionados al fútbol.

"Para cada uno de nosotros, la IA potenciará nuestra creatividad, agudizará nuestra intuición e inspirará nuestra imaginación, ya que ahora se nutre de nuestro lenguaje, hábitos, experiencias y recuerdos únicos. Se trata de un cambio fundamental hacia el aumento, la elevación y la maximización del potencial humano", dijo el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang. “Para una empresa, la transformación es aún más profunda: la IA va más allá de la gestión de procesos y la optimización del flujo de trabajo. Ahora permite a las organizaciones utilizar datos propios generados a partir de sus propias operaciones y aplicar su propia lógica de decisión para convertirse en una entidad capaz de aprender por sí misma y reinventarse".

Esta rápida adaptación y personalización anuncian un grado sin precedentes de funcionamiento fluido, con agentes de IA que actúan e interactúan con mayor autonomía y experiencia, ya sea en dispositivos, servidores privados o en la nube.

“Esto es lo que llamamos orquestación inteligente de modelos y es la base de cualquier superagente de IA”, afirmó Tolga Kurtoglu, director tecnológico de Lenovo. “Permite a un agente de IA acceder a un conjunto de modelos especializados, identificar el más adecuado para las necesidades del usuario en ese momento y optimizar el rendimiento, al maximizar la seguridad, minimizar la latencia y reducir los costos de computación".

IA personal en todos los dispositivos con Lenovo y Motorola Qira

Lenovo y Motorola Qira es un superagente de IA personal que funciona a la perfección en dispositivos Lenovo y Motorola, incluidos PC, smartphones, tabletas y dispositivos vestibles, para ofrecer asistencia contextualizada. Esta IA unificada, denominada Sistema de Inteligencia Personal Ambiental, aparece como Lenovo Qira en los productos Lenovo y Motorola Qira en los productos Motorola, y encarna el compromiso de Lenovo de ofrecer una IA personal en múltiples dispositivos.

Con el permiso del usuario, Lenovo Qira está diseñado para comprender a los usuarios y realizar acciones en los dispositivos, aplicaciones y servicios compatibles, funcionando en productos Lenovo y Motorola. Mediante entradas multimodales y una base de conocimientos personal, Lenovo Qira aprende de la información que los usuarios deciden compartir y aplica ese conocimiento dondequiera que se encuentren para ofrecer una ayuda inmediata y personalizada.

Lenovo Qira convierte la información en acción coordinando tareas entre dispositivos, servicios y flujos de trabajo para ayudar a los usuarios a dar el siguiente paso de forma informada y eficaz.

Obtenga más información sobre Lenovo Qira.

Ampliación de la gama de PC con IA con Intel

Lenovo anunció la próxima generación de PC con IA Aura Edition, diseñados junto con Intel, equipados con los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 3 y desarrollados en conjunto para unificar el rendimiento personalizado.

La gama ampliada de Aura Edition ahora incluye lo siguiente:

Portátiles ThinkPad X1 y X1 2 en 1 Aura Edition : portátiles empresariales de alta gama que combinan el rendimiento de Intel con inteligencia adaptativa, seguridad avanzada y formatos flexibles para los flujos de trabajo profesionales modernos.

: portátiles empresariales de alta gama que combinan el rendimiento de Intel con inteligencia adaptativa, seguridad avanzada y formatos flexibles para los flujos de trabajo profesionales modernos. Serie Yoga Aura Edition : PC con IA para consumidores diseñados para ofrecer un rendimiento personalizado, entretenimiento inmersivo y versatilidad creativa en diseños finos y ligeros.

: PC con IA para consumidores diseñados para ofrecer un rendimiento personalizado, entretenimiento inmersivo y versatilidad creativa en diseños finos y ligeros. Portátil ThinkCentre X AIO Aura Edition : un elegante portátil comercial todo en uno con una pantalla distintiva de 16:18 y capacidades de IA para mejorar la productividad, la seguridad y la colaboración en entornos con espacio limitado.

: un elegante portátil comercial todo en uno con una pantalla distintiva de 16:18 y capacidades de IA para mejorar la productividad, la seguridad y la colaboración en entornos con espacio limitado. Portátil Yoga 32 pulgadas AIO i Aura Edition: un PC todo en uno con un diseño distintivo que combina el rendimiento de la IA con imágenes envolventes y funciones inteligentes para el trabajo, la creatividad y el uso doméstico.

Entre las características principales se incluyen las siguientes:

Modos inteligentes para experiencias dinámicas y ajuste del rendimiento.

Smart Share para la transferencia instantánea de archivos multimedia entre dispositivos.

Smart Care para una asistencia proactiva y basada en IA para los dispositivos.

“Cuando comenzamos a trabajar juntos en Aura Edition, compartíamos la visión de crear una experiencia de PC increíblemente inteligente para los clientes, combinando el liderazgo en diseño de Lenovo con el rendimiento de la IA de Intel en todos los niveles", afirmó Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel. “Esa colaboración continúa a medida que ampliamos la cartera de productos Aura Edition de Lenovo, equipados con los últimos procesadores Core Ultra Series 3 de Intel, con aún más formatos y capacidades".

Obtenga más información sobre el nuevo PC con IA y las gamas ampliadas de dispositivos.

Nuevos smartphones insignia y ediciones limitadas de Motorola

Motorola amplió su gama de smartphones premium con dos dispositivos insignia con IA, que ofrecen una combinación de potencia y elegancia de vanguardia:

motorola razr fold: introduce un nuevo formato en la familia razr que ofrece una amplia pantalla de 8,1 pulgadas, un sistema de cámara líder en el sector, herramientas avanzadas para creadores, como "sketch-to-image", y funciones de Motorola Qira, como "Catch Me Up" y "Next Move".

introduce un nuevo formato en la familia razr que ofrece una amplia pantalla de 8,1 pulgadas, un sistema de cámara líder en el sector, herramientas avanzadas para creadores, como "sketch-to-image", y funciones de Motorola Qira, como "Catch Me Up" y "Next Move". motorola signature: el smartphone más refinado de la marca hasta la fecha, el motorola signature cuenta con cuatro cámaras de 50 MP con tecnología de inteligencia artificial, la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5 y un diseño refinado, asistencia personalizada bajo demanda y siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad.

En el marco de la profundización de la colaboración tecnológica con la FIFA, también se anunció el lanzamiento del motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition, inspirado en la marca oficial del torneo. La parte trasera presenta un diseño geométrico que captura la energía, la inclusividad y el impulso del torneo, además de una pantalla externa interactiva y experiencias de inteligencia artificial.

Obtenga más información sobre el conjunto completo de anuncios de Motorola.

Pruebas de concepto visionarias impulsadas por IA

Lenovo presentó una serie de pruebas de concepto que ofrecen diseños nuevos y audaces y un ecosistema de dispositivos habilitados para IA que aceleran la productividad, mejoran las experiencias y protegen el bienestar.

Entre los conceptos innovadores se incluyen los siguientes:

ThinkPad Rollable XD Concept: uno de los primeros dispositivos plegables del mundo con una pantalla orientada hacia el exterior y una pantalla orientada hacia el usuario que permite realizar múltiples tareas y colaborar.

uno de los primeros dispositivos plegables del mundo con una pantalla orientada hacia el exterior y una pantalla orientada hacia el usuario que permite realizar múltiples tareas y colaborar. Lenovo AI Glasses Concept: conectadas de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente, estas gafas transforman la forma en que los usuarios interactúan con su entorno, al ofrecer una combinación de asistencia con IA, control multimedia e integración multidispositivo.

conectadas de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente, estas gafas transforman la forma en que los usuarios interactúan con su entorno, al ofrecer una combinación de asistencia con IA, control multimedia e integración multidispositivo. Lenovo Smart Sense Display Concept : el centro de visualización inteligente se conecta a múltiples dispositivos personales, incluidos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas, y ofrece una interacción intuitiva basada en inteligencia artificial.

: el centro de visualización inteligente se conecta a múltiples dispositivos personales, incluidos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas, y ofrece una interacción intuitiva basada en inteligencia artificial. Legion Pro Rollable: la pantalla conceptual para ordenadores portátiles gaming se despliega horizontalmente desde ambos extremos mediante un diseño de doble motor basado en tensión para replicar mejor las pantallas de competición más grandes sin comprometer la portabilidad.

También se presentó el Proyecto Kubit, el concepto de centro de inteligencia artificial personal de Lenovo, un dispositivo personal de nube periférica que admite aplicaciones con inteligencia artificial en numerosos ordenadores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y dispositivos domésticos inteligentes. El centro, que alberga dos estaciones de trabajo compactas ThinkStation PGX con inteligencia artificial, basadas en el superchip NVIDIA Grace Blackwell, detrás de una pantalla táctil transparente, recopila datos de todas las plataformas para que los usuarios puedan acceder a nuevos niveles de análisis y aplicaciones con inteligencia artificial.

El equipo 312 Labs de Motorola también presentó el Proyecto Maxwell: una prueba de concepto de compañero perceptivo con IA que podría integrarse en el ecosistema de dispositivos de Motorola Qira, siempre accesible y consciente del contexto. Cuando se le solicita, este asistente que resulta tan útil recopila de forma continua datos completos del escenario (ve lo que usted ve, oye lo que usted oye y escucha lo que usted dice) y brinda información en tiempo real y recomendaciones personalizadas. Esto significa que el compañero perceptivo con IA puede hacer sugerencias contextuales que ayudan a automatizar y optimizar las tareas cotidianas.

Obtenga más información sobre las pruebas de concepto visionarias de Lenovo.

La IA empresarial se transforma con servidores de inferencia revolucionarios

Lenovo anunció la gama de servidores optimizados para inferencia más completa del sector, diseñada específicamente para llevar la IA allí donde se generan los datos: en centros de datos, entornos híbridos y en el borde.

Los nuevos servidores Lenovo ThinkSystem y Lenovo ThinkEdge ofrecen una potente capacidad de inferencia de IA para cargas de trabajo de cualquier tamaño y en cualquier sector. La nueva gama incluye lo siguiente:

Lenovo ThinkSystem SR675i: rendimiento potente en un servidor de inferencia de IA seguro, diseñado para ejecutar LLM completos en cualquier lugar, para las cargas de trabajo más grandes y la simulación acelerada en entornos de fabricación, atención sanitaria crítica y servicios financieros.

rendimiento potente en un servidor de inferencia de IA seguro, diseñado para ejecutar LLM completos en cualquier lugar, para las cargas de trabajo más grandes y la simulación acelerada en entornos de fabricación, atención sanitaria crítica y servicios financieros. Lenovo ThinkSystem SR650i: potencia de inferencia de IA acelerada con computación GPU de alta densidad, escalable y fácil de implementar en centros de datos existentes.

potencia de inferencia de IA acelerada con computación GPU de alta densidad, escalable y fácil de implementar en centros de datos existentes. Lenovo ThinkEdge SE455i: este servidor supercompacto, diseñado para entornos minoristas, de telecomunicaciones e industriales, bate todos los récords y lleva las capacidades de inferencia de IA a cualquier lugar donde se encuentren los datos, con una latencia ultrabaja y una fiabilidad a toda prueba, además de una flexibilidad climática que permite su uso en temperaturas de entre -5 °C y 55 °C.

En combinación con Lenovo Hybrid AI Advantage, los clientes se benefician de una experiencia sin igual, casos de uso y asistencia durante todo el ciclo de vida.

Obtenga más información sobre los nuevos servidores de inferencia de IA de Lenovo.

Lenovo Agentic AI Services en fabricación, logística y robótica

La ventaja híbrida de IA de Lenovo ya transforma las operaciones empresariales, y ofrece nubes privadas con soluciones locales y periféricas para liberar el poder de la IA al mismo tiempo que protege los datos de la empresa. Ahora incluye Lenovo Agentic AI Services, un servicio de ciclo de vida completo que ayuda a las organizaciones a diseñar, implementar y gestionar agentes de IA que agilizan las operaciones, reducen las cargas de trabajo manuales y resuelven los problemas de forma más rápida y coherente.

Con el respaldo de Lenovo Hybrid AI Factory, estos servicios ofrecen a las organizaciones una vía práctica para identificar casos de uso de alto valor y ejecutar agentes regulados y listos para la producción. Gracias a la Lenovo AI Library, de casos de uso validados, los clientes pueden implementar agentes personalizados de nivel empresarial en tan solo 90 días.

Lenovo también presentó Lenovo xIQ, un conjunto de tres plataformas de entrega nativas de IA que se integran en Lenovo Hybrid AI Factory para simplificar la implementación y la gestión de la IA en dispositivos, aplicaciones y entornos en la nube. Las plataformas Lenovo xIQ integran Lenovo Agentic AI Services, Lenovo Hybrid AI Factory y Lenovo AI Library en un único modelo híbrido de IA integral.

Obtenga más información sobre las nuevas soluciones híbridas de IA de ciclo de vida completo de Lenovo.

En el escenario de Sphere, Lenovo presentó Lenovo iChain, su plataforma de cadena de suministro basada en inteligencia artificial, mediante una visualización en tiempo real del ThinkBook Plus Auto Twist AI PC, fabricado a partir de 2700 componentes procedentes de más de 180 mercados de todo el mundo y secuenciados a nivel global. iChain utiliza la coordinación multiagente para gestionar el abastecimiento global, predecir interrupciones, optimizar la logística y coordinar el montaje.

Lenovo también presentó un avance revolucionario en robótica empresarial: el robot de inteligencia artificial de seis patas Daystar ("robodog"), implementado para un importante proveedor de energía, que alcanza una precisión de detección del 90 % en cuestiones estructurales y de seguridad, al tiempo que mantiene a los técnicos humanos alejados de entornos peligrosos.

Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA

Lenovo anunció la ampliación de su colaboración híbrida en materia de IA con NVIDIA, al reforzar así su compromiso compartido de acelerar la adopción de la IA en plataformas personales, empresariales y públicas mediante la innovación conjunta.

Diseñada para proveedores de nube de IA de última generación, la Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA aborda este reto al unificar la infraestructura híbrida de IA preintegrada de Lenovo, las plataformas de computación acelerada de NVIDIA, incluido el nuevo superordenador de IA NVIDIA Vera Rubin NVL72, y los servicios completos del ciclo de vida de Lenovo Hybrid AI Factory Services para simplificar la implementación y acelerar el tiempo hasta el primer token (TTFT, por sus siglas en inglés) para cargas de trabajo de fábrica de IA con billones de parámetros.

Obtenga más información sobre Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA.

Creando experiencias fuera de lo común

Los avances empresariales de Lenovo están diseñados para clientes de todos los tamaños, incluido Sphere, el avanzado centro de entretenimiento inmersivo que ha servido como escenario para el anuncio de hoy. Como socio tecnológico oficial de Sphere Studios, la potencia de procesamiento de Lenovo se ha utilizado para respaldar la creación de contenidos de Sphere para la presentación de hoy.

Con estaciones de trabajo de alto rendimiento y plataformas de infraestructura, la tecnología de Lenovo está totalmente integrada en los flujos de trabajo y las operaciones de producción de Sphere Studios. Se utilizan cientos de servidores Lenovo ThinkSystem SR655 V3, equipados con procesadores AMD EPYC™ y computación acelerada NVIDIA, para ayudar a respaldar el contenido original y las experiencias inmersivas en este lugar único.

IA para los deportes: información y experiencias mejoradas para la FIFA y la F1®

Lenovo es el socio tecnológico oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. Lenovo y la FIFA anunciaron Football AI Pro, creado con Lenovo’s AI Factory, Football AI Pro, una herramienta especializada en interacción futbolística, coordina múltiples agentes para rastrear millones de puntos de datos, analizar más de 2000 métricas diferentes y ofrecer información rápida:

Los analistas pueden comparar los patrones de los equipos utilizando videoclips y avatares en 3D que dan vida a los datos en tiempo real.

pueden comparar los patrones de los equipos utilizando videoclips y avatares en 3D que dan vida a los datos en tiempo real. Los entrenadores pueden considerar cómo sus cambios tácticos podrían funcionar contra un oponente en su próximo partido.

pueden considerar cómo sus cambios tácticos podrían funcionar contra un oponente en su próximo partido. Los jugadores obtienen un análisis personalizado del partido.

Football AI Pro representa a la perfección la fusión de las visiones "Smarter AI for All" de Lenovo y "Football Unites the World" de la FIFA, un compromiso adquirido por Yuanqing Yang y Gianni Infantino cuando se anunció la colaboración global entre Lenovo y la FIFA en Tech World 2024.

Lenovo también reveló nuevas experiencias para los aficionados impulsadas por la inteligencia artificial que se estrenarán a finales de este año, entre las que se incluyen Ref Cam View con inteligencia artificial, orientación con inteligencia artificial para la navegación por los estadios, herramientas de creación de momentos destacados personalizados para los usuarios de Lenovo y Motorola, y versiones de Football AI Pro dirigidas al consumidor.

Obtenga más información sobre los anuncios de Lenovo y la FIFA.

Lenovo y Formula 1® anunciaron la implementación de la tecnología Lenovo Neptune Liquid Cooling para impulsar la próxima ola de innovación en retransmisiones. La solución de Lenovo optimiza la huella informática de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) de la organización y representa un paso clave hacia sus objetivos de sostenibilidad más amplios, al tiempo que ayuda a ofrecer retransmisiones en directo a más de 820 millones de aficionados en todo el mundo.

Obtenga más información sobre la colaboración entre Lenovo y la Fórmula 1.

IA más inteligente para todos: soluciones perceptivas, personalizadas y escalables

Desde dispositivos personales multiagentes hasta infraestructura de inferencia en tiempo real, Lenovo está creando un ecosistema de IA escalable, personalizable y listo para llevar el poder de la IA a todo el mundo.

Explore el conjunto completo de comunicados de prensa y recursos relacionados en el Kit de prensa de Lenovo Tech World en CES.

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica global con ingresos de $69 000 millones de dólares estadounidenses, que ocupa el puesto 196 en la lista Fortune Global 500 y presta servicio a millones de clientes cada día en 180 mercados. Con una visión audaz de ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha consolidado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo con una cartera completa de dispositivos habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA. (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (servidores, dispositivos de almacenamiento, computación edge y de alto rendimiento e infraestructura definida por el software), software, soluciones y servicios. La inversión continua de Lenovo en innovaciones que cambian el mundo está construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea nuestras últimas noticias en el StoryHub.

Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.