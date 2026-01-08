Daiichi Sankyo et GENESIS Pharma signent un accord exclusif visant la mise sur le marché de VANFLYTA® en Europe centrale et orientale

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo (TSE : 4568) et GENESIS Pharma ont conclu un accord de licence et d'approvisionnement exclusif pour la distribution et la mise sur le marché de VANFLYTA® (quizartinib) sur 13 marchés en Europe centrale et orientale pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM) avec mutation FLT3-ITD nouvellement diagnostiquée.

Selon les termes de l'accord, Daiichi Sankyo sera responsable de la fabrication et de la fourniture de VANFLYTA tandis que GENESIS Pharma dirigera les affaires médicales, l'accès au marché et les efforts de mise sur le marché en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie. Les conditions financières de l'accord ne sont pas divulguées.

VANFLYTA a été approuvé dans l’UE en novembre 2023 pour le traitement des patients adultes atteints de LAM avec mutation FLT3-ITD nouvellement diagnostiquée en association avec une chimiothérapie d'induction standard à base de cytarabine et d’anthracycline et une chimiothérapie de consolidation standard à base de cytarabine, et en monothérapie d’entretien après consolidation, sur la base des résultats de l’essai QuANTUM-First.

« Cet accord avec GENESIS Pharma représente une étape importante dans notre ambition d’élargir l’accès à nos médicaments ciblés innovants en Europe centrale et orientale », déclare Markus Kosch, MD, chef de la division commerciale d'oncologie pour l’Europe et le Canada, Daiichi Sankyo. « En combinant notre expertise scientifique avec la forte empreinte régionale de GENESIS Pharma, nous visons à accélérer l’accès à VANFLYTA pour les patients atteints d’une LAM avec mutation FLT3-ITD nouvellement diagnostiquée et à contribuer à améliorer les résultats dans cette population à haut risque. »

« Cette nouvelle collaboration stratégique marque une nouvelle étape importante pour notre entreprise, en renforçant notre expertise de longue date et en nous concentrant sur la promotion des médicaments contre les cancers difficiles à traiter », déclare Constantinos Evripides, directeur général de GENESIS Pharma. « Daiichi Sankyo nous a confié un large territoire en Europe centrale et orientale et nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble pour accélérer l’accès à VANFLYTA dans toute la région. »

À propos de la leucémie aiguë myéloïde avec mutation FLT3-ITD

Près de 487 300 nouveaux cas de leucémie ont été signalés dans le monde en 2022, avec plus de 305 400 décès.1 La LAM représente 23,1% des cas totaux de leucémie dans le monde et est la plus fréquente chez les adultes.2,3 En Europe, environ 18 000 personnes reçoivent un diagnostic de LAM chaque année et le taux de survie à cinq ans est rapporté à 17% chez les patients adultes.4,5 Un certain nombre de mutations génétiques ont été identifiées dans la LAM et les mutations FLT3 (tyrosine kinase 3 apparenté FMS) sont les plus courantes.6 Environ 80% des mutations FLT3 sont des mutations FLT3-ITD, qui stimulent la croissance du cancer et contribuent à un pronostic particulièrement défavorable, y compris un risque accru de rechute et une survie globale plus courte.7,8 Les mutations FLT3-ITD surviennent chez environ 25 à 30% de tous les patients adultes souffrant de LAM.7,8

À propos de VANFLYTA

VANFLYTA est un inhibiteur oral, hautement puissant et sélectif du FLT3 de type II approuvé dans plus de 30 pays/régions en association avec une chimiothérapie d'induction standard à base de cytarabine et d’anthracycline et une chimiothérapie de consolidation standard à base de cytarabine, et en monothérapie d'entretien après consolidation, pour le traitement des patients adultes atteints d'une LAM avec mutation FLT3-ITD nouvellement diagnostiquée sur la base des résultats de l'essai QuANTUM-First. Aux États-Unis, VANFLYTA n'est pas indiqué comme monothérapie d'entretien après une transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques (HSCT) ; l'amélioration de la survie globale avec VANFLYTA dans ce contexte n'a pas été démontrée.

Au Japon, VANFLYTA est également approuvé pour le traitement des patients présentant une LAM avec mutation FLT3-ITD récidivante/réfractaire, telle que détectée par un test approuvé, sur la base des résultats de l'essai QuANTUM-R.

À propos de Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo est une société mondiale de soins de santé innovante qui contribue au développement durable de la société et qui découvre, développe et fournit de nouvelles normes de soins pour enrichir la qualité de vie dans le monde entier. Avec plus de 120 ans d'expérience, Daiichi Sankyo s'appuie sur sa science et sa technologie de classe mondiale pour créer de nouvelles modalités et des médicaments innovants pour les personnes atteintes de cancer, de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies ayant des besoins médicaux non satisfaits élevés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.daiichi-sankyo.eu.

À propos de GENESIS Pharma

GENESIS Pharma est une société biopharmaceutique régionale qui commercialise des traitements innovants pour les maladies graves et rares en Europe centrale et orientale. Fondée en 1997, GENESIS Pharma figure parmi les premières sociétés pharmaceutiques européennes à s'être consacrées exclusivement au marketing, à la vente et à la distribution de produits biopharmaceutiques. Grâce à ses partenariats stratégiques de longue date avec plusieurs des principales sociétés biopharmaceutiques mondiales, GENESIS Pharma dispose d'un portefeuille solide dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux non satisfaits sont élevés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.genesispharma.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.