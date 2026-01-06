ELIOR GROUP : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité
ELIOR GROUP : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 88 176 titres
- 312 457,03 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 91 782 titres
- 329 518,25 euros
Sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, ont été exécutées :
- 2 037 transactions à l’achat
- 1 992 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 1 289 947 titres et 3 437 518,43 euros à l'achat
- 1 334 734 titres et 3 605 332,76 euros à la vente
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elior Group www.eliorgroup.com
(Rubrique : investisseurs/information réglementée/information réglementée publiée/information relative au contrat de liquidité)
Annexe : détail des transactions par journée de négociation
|
Date
|
ACHATS
|
VENTES
|
Nombre de transactions achats
|
Dont nombre de titres achat
|
Pour un montant de
|
Nombre de transactions vente
|
Dont nombre de titres vente
|
Pour un montant de
|
Total
|
2037
|
1289947
|
3437518,43
|
1992
|
1334734
|
3605332,75
|
01/07/2025
|
14
|
10000
|
25590
|
14
|
6037
|
15564,07
|
02/07/2025
|
17
|
13000
|
33774
|
24
|
12641
|
33167,42
|
03/07/2025
|
8
|
4001
|
10478,63
|
16
|
8360
|
22090,8
|
04/07/2025
|
27
|
12770
|
32885,55
|
6
|
2024
|
5199,89
|
07/07/2025
|
30
|
14000
|
35808
|
12
|
8000
|
20588
|
08/07/2025
|
2
|
2000
|
5082
|
36
|
17000
|
43958
|
09/07/2025
|
8
|
5000
|
13144
|
13
|
8051
|
21323,46
|
10/07/2025
|
9
|
7000
|
18678
|
14
|
9000
|
24146
|
11/07/2025
|
18
|
12000
|
31842
|
4
|
3000
|
8016
|
14/07/2025
|
30
|
9000
|
23330
|
4
|
3000
|
7842
|
15/07/2025
|
11
|
9000
|
23436
|
9
|
8033
|
20975,05
|
16/07/2025
|
20
|
12000
|
30726
|
4
|
4000
|
10264
|
17/07/2025
|
12
|
10000
|
25388
|
17
|
11000
|
28018
|
18/07/2025
|
8
|
3000
|
7719,48
|
27
|
13000
|
33468
|
21/07/2025
|
6
|
4000
|
10350
|
15
|
11252
|
29358,78
|
22/07/2025
|
11
|
7000
|
18400
|
14
|
6000
|
15864
|
23/07/2025
|
13
|
6000
|
15954
|
16
|
8000
|
21356
|
24/07/2025
|
14
|
11000
|
29580
|
33
|
21670
|
58729,72
|
25/07/2025
|
17
|
10000
|
26784
|
17
|
13000
|
35360
|
28/07/2025
|
35
|
25000
|
67440
|
9
|
5000
|
13876
|
29/07/2025
|
16
|
8000
|
20952
|
0
|
0
|
0
|
30/07/2025
|
12
|
6000
|
15530
|
1
|
1000
|
2614
|
31/07/2025
|
3
|
2000
|
5154
|
10
|
7000
|
18266
|
01/08/2025
|
27
|
14001
|
36032,6
|
3
|
2001
|
5176,6
|
04/08/2025
|
24
|
17000
|
42852
|
8
|
6000
|
15270
|
05/08/2025
|
14
|
6000
|
15000
|
10
|
6000
|
15084
|
06/08/2025
|
1
|
1
|
2,5
|
12
|
8000
|
20216
|
07/08/2025
|
7
|
5000
|
12764
|
16
|
10000
|
25510
|
08/08/2025
|
10
|
3000
|
7636
|
6
|
4000
|
10252
|
11/08/2025
|
14
|
10000
|
25254
|
1
|
1000
|
2560
|
12/08/2025
|
1
|
1000
|
2502
|
9
|
6000
|
15198
|
13/08/2025
|
6
|
4000
|
10198
|
14
|
8000
|
20438
|
14/08/2025
|
4
|
1000
|
2566
|
21
|
13000
|
33982
|
15/08/2025
|
7
|
3000
|
7831,98
|
30
|
17000
|
44769,99
|
18/08/2025
|
15
|
8000
|
21006
|
1
|
400
|
1067,2
|
19/08/2025
|
0
|
0
|
0
|
27
|
19239
|
51459,43
|
20/08/2025
|
18
|
7000
|
18730
|
4
|
3000
|
8094
|
21/08/2025
|
7
|
3000
|
7974
|
0
|
0
|
0
|
22/08/2025
|
6
|
1000
|
2664
|
14
|
8000
|
21656
|
25/08/2025
|
18
|
12000
|
32580
|
14
|
8000
|
21998
|
26/08/2025
|
51
|
32000
|
82170
|
0
|
0
|
0
|
27/08/2025
|
10
|
7000
|
17850
|
3
|
3000
|
7770
|
28/08/2025
|
0
|
0
|
0
|
6
|
10000
|
25630
|
29/08/2025
|
22
|
12000
|
30180
|
4
|
5000
|
12615
|
01/09/2025
|
7
|
5000
|
12544
|
7
|
7500
|
18910
|
02/09/2025
|
14
|
8000
|
19846
|
7
|
5000
|
12420
|
03/09/2025
|
20
|
9000
|
22054
|
5
|
5000
|
12390
|
04/09/2025
|
22
|
6500
|
16118,5
|
11
|
12500
|
30975
|
05/09/2025
|
25
|
15000
|
36570
|
6
|
5000
|
12390
|
08/09/2025
|
19
|
13000
|
31226
|
4
|
5000
|
12120
|
09/09/2025
|
22
|
13000
|
31892
|
10
|
17500
|
42840
|
10/09/2025
|
17
|
12000
|
29622
|
13
|
17500
|
43365
|
11/09/2025
|
4
|
2450
|
6030,1
|
30
|
42000
|
107048
|
12/09/2025
|
16
|
10001
|
26214,62
|
9
|
5000
|
13193,98
|
15/09/2025
|
28
|
17000
|
43942
|
11
|
7000
|
18516
|
16/09/2025
|
25
|
9719
|
24397,32
|
6
|
4000
|
10146
|
17/09/2025
|
9
|
6000
|
15320
|
14
|
11000
|
28158
|
18/09/2025
|
11
|
9000
|
22872
|
15
|
11000
|
28080
|
19/09/2025
|
30
|
19000
|
48614
|
24
|
16484
|
42526,72
|
22/09/2025
|
37
|
24000
|
59994
|
13
|
10000
|
25242
|
23/09/2025
|
21
|
10000
|
25538
|
46
|
21000
|
53430
|
24/09/2025
|
16
|
12000
|
30264
|
15
|
8000
|
20251,96
|
25/09/2025
|
10
|
7000
|
17594,41
|
16
|
5283
|
13403,15
|
26/09/2025
|
15
|
10000
|
25356
|
42
|
19001
|
48404,56
|
29/09/2025
|
32
|
13454
|
34361,88
|
29
|
15427
|
39569,1
|
30/09/2025
|
31
|
25000
|
63531,26
|
57
|
33000
|
84871,56
|
01/10/2025
|
18
|
13600
|
36632,33
|
42
|
35000
|
95003,94
|
02/10/2025
|
43
|
22000
|
61177,99
|
57
|
32000
|
89399,98
|
03/10/2025
|
15
|
8000
|
22371,98
|
26
|
17000
|
47999,99
|
06/10/2025
|
63
|
36084
|
97940,63
|
23
|
15101
|
41962,68
|
07/10/2025
|
11
|
7000
|
19454
|
9
|
8000
|
22464
|
08/10/2025
|
1
|
1
|
2,79
|
11
|
8001
|
22730,79
|
09/10/2025
|
25
|
20001
|
55764,82
|
3
|
2001
|
5626,82
|
10/10/2025
|
5
|
3001
|
8492,77
|
24
|
19001
|
54160,77
|
13/10/2025
|
38
|
26384
|
76365,42
|
58
|
41000
|
119835,47
|
14/10/2025
|
33
|
16000
|
45099,98
|
35
|
24000
|
68730,97
|
15/10/2025
|
32
|
26000
|
75458
|
25
|
17000
|
50054
|
16/10/2025
|
17
|
12000
|
33784
|
34
|
24000
|
68622
|
17/10/2025
|
23
|
9000
|
25680
|
1
|
1000
|
2868
|
20/10/2025
|
16
|
13000
|
36574
|
26
|
18000
|
51464
|
21/10/2025
|
5
|
2067
|
5966,83
|
10
|
7000
|
20454
|
22/10/2025
|
26
|
18000
|
52746
|
44
|
31000
|
91526
|
23/10/2025
|
31
|
24000
|
70018,36
|
14
|
10000
|
29230
|
24/10/2025
|
29
|
18000
|
51498
|
24
|
15000
|
43166
|
27/10/2025
|
24
|
19000
|
54682
|
19
|
11000
|
32064
|
28/10/2025
|
18
|
13000
|
36780
|
12
|
9000
|
25566
|
29/10/2025
|
14
|
11095
|
31287,43
|
10
|
9000
|
25812
|
30/10/2025
|
7
|
6000
|
16710
|
3
|
2000
|
5634
|
31/10/2025
|
11
|
9000
|
25104
|
16
|
8000
|
22500
|
03/11/2025
|
6
|
6000
|
16698
|
13
|
8000
|
22632
|
04/11/2025
|
22
|
14000
|
38818
|
6
|
5000
|
13968
|
05/11/2025
|
8
|
4000
|
11004
|
6
|
6000
|
16722
|
06/11/2025
|
19
|
14200
|
38479,6
|
0
|
0
|
0
|
07/11/2025
|
9
|
8000
|
21326
|
4
|
4000
|
10812
|
10/11/2025
|
3
|
1928
|
5138,34
|
14
|
12000
|
32396
|
11/11/2025
|
1
|
1000
|
2680
|
15
|
7000
|
18990
|
12/11/2025
|
14
|
12000
|
32574
|
28
|
19000
|
52537,04
|
13/11/2025
|
24
|
16000
|
44482
|
16
|
11000
|
30870
|
14/11/2025
|
14
|
6000
|
16352
|
0
|
0
|
0
|
17/11/2025
|
22
|
15000
|
40572
|
6
|
5000
|
13800
|
18/11/2025
|
24
|
16183
|
42496,87
|
7
|
6000
|
15906
|
19/11/2025
|
24
|
20000
|
52640
|
32
|
23000
|
60943,31
|
20/11/2025
|
1
|
1
|
3,01
|
82
|
45201
|
136914,61
|
21/11/2025
|
31
|
17201
|
46495,99
|
1
|
1
|
2,79
|
24/11/2025
|
6
|
6000
|
15438
|
19
|
16000
|
42250
|
25/11/2025
|
23
|
12224
|
31818,4
|
19
|
11000
|
28788
|
26/11/2025
|
5
|
4000
|
10484
|
7
|
5000
|
13260
|
27/11/2025
|
10
|
8000
|
21135,98
|
17
|
12000
|
31868
|
28/11/2025
|
2
|
1000
|
2660
|
9
|
7000
|
18818
|
01/12/2025
|
21
|
13000
|
34466
|
10
|
5000
|
13290
|
02/12/2025
|
20
|
17000
|
44480
|
15
|
11000
|
29112
|
03/12/2025
|
17
|
11000
|
28072
|
0
|
0
|
0
|
04/12/2025
|
5
|
4000
|
10460
|
33
|
14000
|
36516
|
05/12/2025
|
0
|
0
|
0
|
31
|
19000
|
50944
|
08/12/2025
|
5
|
5000
|
13450
|
7
|
6000
|
16380
|
09/12/2025
|
17
|
12000
|
31824
|
8
|
6000
|
15852
|
10/12/2025
|
12
|
7000
|
18554
|
11
|
7000
|
18704
|
11/12/2025
|
5
|
2000
|
5410
|
12
|
10000
|
27182
|
12/12/2025
|
33
|
23000
|
61084
|
0
|
0
|
0
|
15/12/2025
|
4
|
4000
|
10532
|
8
|
4000
|
10658
|
16/12/2025
|
8
|
7000
|
18680
|
19
|
13000
|
34934
|
17/12/2025
|
8
|
7000
|
18794
|
32
|
22000
|
60002
|
18/12/2025
|
7
|
5000
|
14020
|
16
|
14000
|
39406
|
19/12/2025
|
17
|
13000
|
36488
|
8
|
5000
|
14146
|
22/12/2025
|
14
|
12000
|
33036
|
1
|
1000
|
2804
|
23/12/2025
|
14
|
11000
|
30058
|
15
|
4525
|
12419,15
|
24/12/2025
|
4
|
2000
|
5434
|
4
|
3000
|
8184
|
29/12/2025
|
8
|
7080
|
19264,08
|
13
|
9000
|
24534
|
30/12/2025
|
1
|
1000
|
2732
|
13
|
8000
|
22120
|
31/12/2025
|
10
|
8000
|
22072
|
1
|
1000
|
2750
