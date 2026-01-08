Lenovo在2026年国际消费电子展Lenovo全球创新科技大会上发布个性化、感知型和主动式AI产品组合，定义混合AI新时代

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，在拉斯维加斯Sphere举行的2026年国际消费电子展Lenovo全球创新科技大会(Tech World @ CES 2026)上，Lenovo发布面向混合AI未来的重磅创新成果，推出全新个人AI超级智能体、AI个人电脑和智能手机、包括智能体原生可穿戴设备在内的概念验证产品、新一代企业级AI基础设施，以及在娱乐和体育领域达成的突破性行业合作。

依托多年来在设备、基础设施、解决方案和服务领域积累的AI创新成果，Lenovo全方位展示当今的AI技术如何实现个性化、感知化、主动性且变得无处不在。Lenovo本次推出的新产品能够适配个人与组织的需求，在生态系统内通过数字孪生技术协同联动，提升生产力、增强连接性并激发用户创造力。

在Sphere的沉浸式主题演讲环节，众多行业领袖与知名人士齐聚一堂，与Lenovo共同详细阐述混合AI如何安全整合个人、企业和公共模型，推动从足球场到工厂车间的全球各行业变革，为所有人带来更智能的AI服务。

本次发布的核心成果包括：

Lenovo and Motorola Qira ：这款统一的个人AI超级智能体在获得用户许可后，能够实现感知、思考和行动的全流程闭环，让Lenovo“单一AI，多设备协同”的独特愿景在个人电脑、智能手机、平板电脑和可穿戴设备上成为现实。

：这款统一的个人AI超级智能体在获得用户许可后，能够实现感知、思考和行动的全流程闭环，让Lenovo“单一AI，多设备协同”的独特愿景在个人电脑、智能手机、平板电脑和可穿戴设备上成为现实。 AI原生设备 ：新一代AI个人电脑、旗舰Motorola智能手机、感知型AI吊坠概念产品和智能眼镜概念产品将AI技术带到用户需要的任何场景。

：新一代AI个人电脑、旗舰Motorola智能手机、感知型AI吊坠概念产品和智能眼镜概念产品将AI技术带到用户需要的任何场景。 突破性概念验证设备形态： 多款全新设备重塑AI使用体验，包括ThinkPad Rollable XD Concept、Lenovo Legion Pro Rollable Concept、AI Perceptive Companion Concept，以及个人AI中枢。

多款全新设备重塑AI使用体验，包括ThinkPad Rollable XD Concept、Lenovo Legion Pro Rollable Concept、AI Perceptive Companion Concept，以及个人AI中枢。 行业优化型AI推理服务器： 全新ThinkSystem和ThinkEdge服务器为各行业任何规模的工作负载提供强劲的AI推理算力。

全新ThinkSystem和ThinkEdge服务器为各行业任何规模的工作负载提供强劲的AI推理算力。 Lenovo Hybrid AI Advantage升级 ：推出新一代Lenovo企业级服务器和解决方案，为安全、复杂的AI推理和运营提供支持，包括全新的Lenovo Agentic AI Services 。

：推出新一代Lenovo企业级服务器和解决方案，为安全、复杂的AI推理和运营提供支持，包括全新的Lenovo Agentic AI Services Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA ：助力AI云服务商更快上线企业级AI工作负载，推动客户从技术研发阶段迈向实际投产。

：助力AI云服务商更快上线企业级AI工作负载，推动客户从技术研发阶段迈向实际投产。 依托Lenovo AI技术赋能国际足联世界杯赛事：定制化AI解决方案为球员和教练提供助力，同时为球迷打造更具沉浸感的观赛体验。Lenovo还在其ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Legion、Idea和Motorola产品线中推出面向足球迷的2026年国际足联世界杯(FIFA World Cup 26™)特别版设备。

Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆表示：“对我们每个人而言，AI都将激发创造力、提升洞察力、点燃想象力，因为如今的AI能够从我们独特的语言习惯、行为模式、人生经历和记忆中学习进化。这是增强、提升和最大化人类潜能的根本性转变。对于企业而言，这场变革的影响更为深远：AI不再局限于流程管理和工作流程优化。如今它能够助力企业利用自身运营产生的专有数据，结合自主决策逻辑，进化为具备自学习、自革新能力的智能实体。”

这种快速的适应性和定制化能力预示着前所未有的无缝操作程度，AI智能体能够在终端设备、私有服务器或云端环境中，以更高的自主性和专业性完成任务、实现交互。

“这正是我们所说的智能模型编排技术，也是所有AI超级智能体的核心基础。”Lenovo首席技术官Tolga Kurtoglu表示，“这项技术能够让AI智能体接入一个由专业模型组成的资源池，为用户当下的需求匹配最优模型，同时优化性能表现——实现安全性最大化、延迟最小化并降低算力成本。”

借助Lenovo and Motorola Qira实现跨设备个人AI体验

Lenovo and Motorola Qira是一款可在Lenovo和Motorola设备——包括个人电脑、智能手机、平板电脑和可穿戴设备——上无缝运行的个人AI超级智能体，能够提供场景感知型辅助服务。这款统一的AI系统被定义为个人环境智能系统，在Lenovo产品上显示为Lenovo Qira，在Motorola产品上则则显示为Motorola Qira，充分彰显Lenovo对于实现“单一个人AI跨多设备协同”的承诺。

在获得用户许可的前提下，Lenovo Qira能够深入理解用户需求，在支持的设备、应用程序和服务中执行操作，实现跨Lenovo和Motorola产品的协同运行。借助多模态输入技术和个人知识库，Lenovo Qira从用户选择分享的信息中学习，无论用户身处何地，都能运用这些理解提供及时且个性化的帮助。

Lenovo Qira能够将洞察转化为行动，通过协调多设备、多服务和多工作流程的任务，帮助用户迈出明智且富有成效的下一步。

了解更多关于Lenovo Qira的信息。

与Intel合作扩充AI个人电脑产品线

Lenovo宣布推出与Intel联合研发的新一代Aura Edition AI个人电脑，搭载全新Intel Core Ultra Series 3处理器，通过协同设计实现个性化性能的全面整合。

扩充后的Aura Edition产品线如今包括：

ThinkPad X1和X1二合一Aura Edition笔记本电脑 ：高端商务笔记本电脑，融合Intel强劲性能、自适应智能技术、先进安全防护和灵活设备形态，可满足现代专业工作流程的需求。

：高端商务笔记本电脑，融合Intel强劲性能、自适应智能技术、先进安全防护和灵活设备形态，可满足现代专业工作流程的需求。 Yoga Series Aura Edition ：消费级AI个人电脑，以纤薄轻盈的设计为用户提供个性化性能体验、沉浸式娱乐效果和丰富的创意功能。

：消费级AI个人电脑，以纤薄轻盈的设计为用户提供个性化性能体验、沉浸式娱乐效果和丰富的创意功能。 ThinkCentre X AIO Aura Edition台式机 ：时尚纤薄的商用一体式台式机，配备独特的16:18显示屏和AI功能，在节省空间的同时提升生产力、安全性和协作效率。

：时尚纤薄的商用一体式台式机，配备独特的16:18显示屏和AI功能，在节省空间的同时提升生产力、安全性和协作效率。 Yoga 32英寸AIO i Aura Edition台式机：设计独特的一体式个人电脑，兼具AI性能和沉浸式视觉体验，搭载丰富智能功能，满足工作、创意和家庭使用需求。

核心特性包括：

可实现动态体验和性能调校的智能模式

支持跨设备媒体即时传输的智能分享

提供主动式AI设备支持服务的智能守护

Intel首席执行官Lip-Bu Tan表示：“当我们开始合作开发Aura Edition产品线时，我们便怀揣着共同的愿景，即结合Lenovo领先的设计能力和Intel全方位的AI性能，为客户打造极致智能的个人电脑体验。如今，随着Lenovo搭载Intel最新Core Ultra Series 3处理器的Aura Edition产品线进一步扩充，覆盖更多设备形态、新增更多功能，我们的合作也迈入了全新阶段。”

了解更多关于全新AI个人电脑及扩充后的设备产品线的信息。

全新Motorola旗舰智能手机及限量版机型

Motorola扩充高端智能手机产品线，推出两款旗舰AI设备，兼具尖端性能和优雅设计：

motorola razr fold： 为razr系列带来全新设备形态，配备8.1英寸超大显示屏、行业领先的摄像系统和素描生成图像(sketch-to-image)等先进创作工具，同时搭载“追更助手”和“下一步行动”等Motorola Qira特色功能。

为razr系列带来全新设备形态，配备8.1英寸超大显示屏、行业领先的摄像系统和素描生成图像(sketch-to-image)等先进创作工具，同时搭载“追更助手”和“下一步行动”等Motorola Qira特色功能。 motorola signature：motorola signature是该品牌迄今为止工艺最精湛的智能手机，配备四颗5000万像素AI增强摄像头，搭载Snapdragon 8 Gen 5移动平台，设计精致考究，提供按需尊享专属服务，支持长达七年的操作系统和安全更新。

Motorola与国际足联深化技术合作，同步推出motorola razr 2026年国际足联世界杯特别版机型。该机型的设计灵感源自世界杯官方品牌形象，背面采用几何图案设计，彰显赛事的活力、包容性和前进势头，同时配备交互式外屏和丰富的AI体验功能。

了解更多关于Motorola完整公告内容的信息。

前瞻性AI驱动型概念验证产品

Lenovo展示了一系列概念验证产品，通过大胆创新的设计和AI赋能设备生态系统，提升生产力、增强使用体验、守护用户健康。

突破性概念验证产品包括：

ThinkPad Rollable XD Concept： 全球首款外折式设备，配备面向外部的显示屏和可扩展的用户端屏幕，支持多任务处理和协作功能。

全球首款外折式设备，配备面向外部的显示屏和可扩展的用户端屏幕，支持多任务处理和协作功能。 Lenovo AI Glasses Concept： 这款眼镜通过无线方式与智能设备连接，彻底改变用户与周边环境的交互方式，兼具AI辅助、多媒体控制和多设备集成功能。

这款眼镜通过无线方式与智能设备连接，彻底改变用户与周边环境的交互方式，兼具AI辅助、多媒体控制和多设备集成功能。 Lenovo Smart Sense Display Concept ：这款智能显示中枢可连接手机、笔记本电脑和平板电脑等多款个人设备，提供直观的AI交互体验。

：这款智能显示中枢可连接手机、笔记本电脑和平板电脑等多款个人设备，提供直观的AI交互体验。 Legion Pro Rollable：这款概念游戏笔记本电脑采用双电机张力驱动设计，显示屏可从两端横向展开，在不牺牲便携性的前提下，提供媲美大型电竞显示器的视觉效果。

同时推出的还有Lenovo的个人AI中枢概念产品Project Kubit，这是一款个人边缘云设备，可为个人电脑、智能手机、可穿戴设备和智能家居设备等多款设备上的AI应用程序提供支持。该设备在透明触摸屏后方集成两台基于NVIDIA Grace Blackwell Superchip构建的ThinkStation PGX紧凑型AI工作站，能够收集跨平台数据，帮助用户获得更深度的数据分析能力和AI应用程序体验。

Motorola的312 Labs团队也发布了一款AI感知伴侣概念验证产品——Project Maxwell，该产品可融入Motorola Qira的设备生态系统，随时待命并具备场景感知能力。在被激活后，这款贴心助手能够持续收集全场景数据——见用户所见、听用户所听、听用户所言，并提供实时洞察和个性化建议。这意味着AI感知伴侣能够给出场景化建议，助力日常任务的自动化和流程简化。

了解更多关于Lenovo前瞻性概念验证产品的信息。

革命性推理服务器重塑企业级AI格局

Lenovo发布业内最全面的推理优化型服务器产品线，专为在数据生成的源头——数据中心、混合环境和边缘端——部署AI技术而打造。

全新Lenovo ThinkSystem和Lenovo ThinkEdge服务器为各行业任何规模的工作负载提供强劲的AI推理算力。新品阵容包括：

Lenovo ThinkSystem SR675i： 性能强劲的安全型AI推理服务器，可在任意环境下运行完整大语言模型，为制造业、关键医疗和金融服务等领域的大规模工作负载和加速仿真提供支持。

性能强劲的安全型AI推理服务器，可在任意环境下运行完整大语言模型，为制造业、关键医疗和金融服务等领域的大规模工作负载和加速仿真提供支持。 Lenovo ThinkSystem SR650i： 具备高密度图形处理器(GPU)算力，可提供加速AI推理性能，易于在现有数据中心部署且具备良好的扩展性。

具备高密度图形处理器(GPU)算力，可提供加速AI推理性能，易于在现有数据中心部署且具备良好的扩展性。 Lenovo ThinkEdge SE455i：这款打破纪录的超紧凑型服务器专为零售、电信和工业环境设计，能够将AI推理能力带到任何数据所在的场景，具备超低延迟和坚固可靠的特性，可在-5°C至55°C的温度条件下稳定运行。

结合Lenovo Hybrid AI Advantage，客户可享受到无与伦比的专业技术、丰富应用案例和全生命周期支持服务。

了解更多关于Lenovo全新AI推理服务器的信息。

赋能制造业、物流和机器人领域的Lenovo Agentic AI服务

Lenovo的Hybrid AI Advantage已成功推动企业运营模式变革，通过提供包含本地和边缘解决方案的私有云服务，在释放强大AI能力的同时保护企业数据安全。如今，它新增了Lenovo Agentic AI Services，这是一项全生命周期服务，能够助力企业设计、部署和管理AI智能体，进而简化运营流程、减少人工工作量、更加快速稳定地解决问题。

在Lenovo Hybrid AI Factory的支持下，这些服务为企业提供切实可行的实施路径，从识别高价值应用场景，到部署合规、可投产的智能体，全程无忧。依托包含经验证应用案例的Lenovo AI Library，客户最快可在90天内部署量身定制的企业级智能体。

Lenovo同时推出Lenovo xIQ，这是一个包含三款AI原生交付平台的套件，集成于Lenovo Hybrid AI Factory之中，旨在简化AI技术在设备、应用程序和云环境中的部署与管理流程。Lenovo xIQ将Lenovo Agentic AI Services、Lenovo Hybrid AI Factory和Lenovo AI Library整合到单一的端到端混合AI模型中。

了解更多关于Lenovo新一代全生命周期混合AI解决方案的信息。

在Sphere的主题演讲现场，Lenovo通过ThinkBook Plus Auto Twist AI个人电脑的实时可视化展示，呈现其AI驱动的供应链平台Lenovo iChain。这款电脑由来自全球180多个市场的2700个零部件组装而成。iChain采用多智能体编排技术，可管理全球采购、预测供应链中断风险、优化物流并协调生产组装。

Lenovo同时宣布在企业级机器人领域取得突破：为某大型能源供应商部署的Daystar六足AI机器人（“机器狗”），其结构和安全问题检测准确率达到90%，同时让人类技术人员无需进入危险环境开展工作。

Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA

Lenovo宣布扩大与NVIDIA在混合AI领域的合作，进一步加强通过联合创新加速AI技术在个人、企业和公共AI平台的普及应用这一共同承诺。

Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA专为新一代AI云服务商设计，通过整合预集成的Lenovo混合AI基础设施、NVIDIA加速计算平台（包括全新的NVIDIA Vera Rubin NVL72 AI超级计算机）以及全生命周期Lenovo Hybrid AI Factory Services来解决这一难题，进而简化部署流程并缩短万亿参数级AI工厂工作负载的首次令牌生成时间(TTFT)。

了解更多关于Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA的信息。

打造超凡沉浸式体验

Lenovo的企业级创新成果旨在服务各类规模的客户，包括本次发布会举办地——先进沉浸式娱乐场馆Sphere。作为Sphere Studios的官方技术合作伙伴，Lenovo的算力为Sphere今日主题演讲的内容创作提供了支持。

凭借高性能工作站和基础设施平台，Lenovo技术全面融入Sphere Studios的制作工作流程和运营体系。数百台搭载AMD EPYC™处理器和NVIDIA加速计算技术的Lenovo ThinkSystem SR655 V3服务器，为这座独特场馆的原创内容制作和沉浸式体验提供支持。

AI赋能体育领域：为国际足联和F1®提供洞察和增强体验

Lenovo是2026年国际足联世界杯和2027年国际足联女子世界杯的官方技术合作伙伴。Lenovo和国际足联联合推出Football AI Pro 。Football AI Pro依托Lenovo的AI Factory打造，是一款专业足球互动分析工具，通过编排多个智能体，检索数百万个数据点、分析2000余项不同指标并快速输出洞察：

分析师 可通过视频片段和3D虚拟形象对比球队战术模式，实时呈现数据可视化效果。

可通过视频片段和3D虚拟形象对比球队战术模式，实时呈现数据可视化效果。 教练 可模拟战术调整在下场比赛中对阵特定对手的效果。

可模拟战术调整在下场比赛中对阵特定对手的效果。 球员可获得个性化的比赛分析。

Football AI Pro完美融合Lenovo的“让AI惠及每一个人”和国际足联“足球联结世界”的愿景——这是杨元庆和Gianni Infantino在2024年Lenovo全球创新科技大会上宣布Lenovo与国际足联建立全球合作伙伴关系时所做出的承诺。

Lenovo同时公布将于今年晚些时候推出的全新AI驱动型球迷体验，包括AI赋能的裁判视角回放功能、用于体育场导航的AI寻路功能、面向Lenovo和Motorola用户的个性化精彩集锦创建工具，以及面向消费者的Football AI Pro版本。

了解更多关于Lenovo和国际足联公告内容的信息。

Lenovo和Formula 1®宣布部署Lenovo Neptune液冷技术，以推动下一波转播技术创新浪潮。Lenovo的解决方案可优化该组织的高性能计算(HPC)架构，是其实现更广泛可持续发展目标的关键一步，同时助力赛事向全球超过8.2亿球迷提供直播服务。

了解更多关于Lenovo与Formula 1合作的信息。

让AI惠及每一个人：感知型、个性化、可扩展的解决方案

从多智能体个人设备到实时推理基础设施，Lenovo正构建一个具备可扩展性、可定制性的AI生态系统，随时将AI的力量带给每一个人。

如需浏览完整新闻稿及相关资料，请参阅 国际消费电子展Lenovo全球创新科技大会新闻资料袋 。

