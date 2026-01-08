Daiichi Sankyo e GENESIS Pharma sottoscrivono un accordo esclusivo per la commercializzazione di VANFLYTA® nell'Europa centrale e orientale

MONACO--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo (TSE: 4568) e GENESIS Pharma hanno sottoscritto un accordo esclusivo di licenza e fornitura per la distribuzione e la commercializzazione di VANFLYTA® (quizartinib) in 13 mercati nell'Europa centrale e orientale per il trattamento di pazienti adulti a cui è stata diagnosticata recentemente una leucemia mieloide acuta (AML) con mutazione FLT3-ITD positiva.

Ai sensi dell'accordo, Daiichi Sankyo sarà responsabile della produzione e della fornitura di VANFLYTA, mentre GENESIS Pharma sarà a capo di affari medici, accesso al mercato e iniziative di commercializzazione in Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

