Lenovo携手NVIDIA推进千兆瓦级AI工厂计划，加速企业级AI落地进程

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，在拉斯维加斯Sphere举行的2026年国际消费电子展Lenovo全球创新科技大会(Tech World @ CES 2026)上，Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)正式推出Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA，通过共同承诺加速个人、企业和公共AI平台的混合AI技术落地，拓展并深化与NVIDIA的合作伙伴关系。

在主题演讲环节，Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆与NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋同台亮相，正式发布这一全新千兆瓦级AI工厂计划。该计划是行业内的一项重大突破，能够助力AI云服务商更快速地上线新一代AI工作负载和应用程序，以前所未有的规模帮助客户完成从技术研发到实际投产的全流程跨越。

Lenovo董事长兼首席执行官杨元庆表示：“在AI时代，价值衡量标准不再局限于算力本身，更在于算力兑现成果的速度。Lenovo和NVIDIA正携手将AI工厂的技术边界推向千兆瓦级别，简化云规模基础设施的部署流程，助力AI智能技术更快速、更高效、更可预测地投入生产。依托Lenovo行业领先的Neptune液冷技术、全球化制造和服务能力，Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA树立了可扩展AI工厂设计的全新标杆，能够以创纪录的时间部署全球最先进的AI环境，以制造业级别的速度赋能各行业创新。”

随着企业级AI工作负载的规模和复杂度不断提升，AI云服务商必须打造千兆瓦级AI工厂，才能支撑万亿参数级智能体AI、物理AI和高性能计算(HPC)应用程序。首次令牌生成速度(TTFT)已成为衡量AI算力投资转化为可投产AI技术效率的核心基准，它直观反映出这些AI工厂能否高效整合海量算力、高性能存储、超低延迟网络和AI软件，以满足下一代工作负载的令牌需求。

这一全新计划通过提供即用型组件、专业指导和工业化构建流程，加速千兆瓦级AI工厂的部署进程，助力AI云服务商在数周内实现首次令牌生成。这使得服务商能够以创纪录的速度和规模，为企业提供定制化、可创收的AI解决方案。

基于整合解决方案、服务和制造能力的一体化框架，新一代AI云服务商可借助为特定场景打造的Lenovo Neptune™液冷混合AI基础设施、NVIDIA加速计算平台、Lenovo的全球化制造体系和全生命周期Lenovo Hybrid AI Factory Services，快速完成从概念构思到构建部署、再到商业变现的全流程闭环。

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“AI正在重塑各行各业，各国企业都将通过自建或租赁的方式拥有AI工厂，以实现智能产出。NVIDIA和Lenovo正携手打造全栈计算平台，为智能体AI系统提供强大算力支撑，覆盖从云端和本地数据中心到边缘和机器人系统的全场景。”

借助Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA，AI云服务商将率先获得采用NVIDIA Blackwell Ultra高性能架构的技术红利，通过涵盖加速计算、存储和网络方案的定制化集群设计，满足市场对部署自主可控、安全可靠的场景化AI应用的激增需求。依托双方数十年的研发合作积淀，该计划还能确保服务商第一时间获得最先进的NVIDIA加速计算基础设施。这其中包括来自Lenovo的NVIDIA GB300 NVL72系统，该系统采用全液冷机架级架构，将72个NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36个NVIDIA Grace™ CPU集成至单一平台。

该计划还将支持全新发布的NVIDIA Vera Rubin NVL72旗舰AI训练与推理系统，这款机架级AI超级计算机整合了72个Rubin GPU、36个Vera CPU、ConnectX-9 SuperNIC网络适配器、BlueField-4 DPU数据处理器和Spectrum-X以太网交换机，为新一代千兆瓦级AI工厂提供强劲算力。该系统搭载全新先进网络方案，配备NVIDIA Spectrum-6以太网交换机和NVIDIA Photonics以太网交换机。

除了提供优化设计、联合工程开发和部署专业支持外，Lenovo Hybrid AI Factory Services还具备全生命周期服务能力，能够缩短工厂搭建周期，助力客户以更快速度、更高效率和更强信心实现长期差异化竞争优势。AI原生平台和可复用的Lenovo AI Library用例与NVIDIA AI Enterprise（包括开源Nemotron模型）深度集成，进一步简化了大规模交付水平与垂直领域专业化AI工作负载的流程。

Lenovo为全球排名前十的公有云服务商中的八家提供算力支撑，同时也是业内唯一一家能够为定制化AI云解决方案提供全自研设计、制造、集成和全球化服务的企业。通过将NVIDIA加速计算技术与Lenovo的液冷技术专长、全球化制造能力和本地化服务网络相结合，AI云服务商能够以可信赖的性能表现，更快速且可靠地实现AI工厂的规模化部署。

最终，这一合作将大幅缩短AI投资到价值兑现的路径，帮助各类组织更快实现技术价值，推动AI技术成为企业核心业务运营的关键支撑。

目前，Lenovo已推出一套完整的全栈混合AI工厂解决方案组合，集成NVIDIA加速计算、网络和软件技术，全面覆盖企业客户和AI云服务商两大群体。欢迎访问国际消费电子展Lenovo全球创新科技大会专题网站，探索更多展会亮点，并查阅新闻资料袋中的完整资讯。

