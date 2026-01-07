スターラックス航空、台湾初のA350-1000型機を受領し、長距離路線拡大により新時代の幕を開ける

台北（台湾）、ロサンゼルス、トゥールーズ（フランス）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 台湾を拠点とするラグジュアリーキャリアのスターラックス航空は、大陸横断路線における大きな節目となるワイドボディのエアバスA350-1000型の初号機を受領しました。これにより、スターラックスは同型機を運航する台湾初の航空会社となりました。機体記号B-58551の同機は、エアバスのトゥールーズ本社で正式に引き渡しが行われ、スターラックスの会長である張國煒（チャン・クォウェイ）によって、直行便として台北まで運ばれました。桃園国際空港に到着した同機は、祝水による出迎えを受けました。

スターラックスのCEOであるグレン・チャイは、「A350-1000初号機の納入は、スターラックスの長距離路線における新たな時代の幕開けとなります。A350-900と比較して航続距離が延長されたこの機体は、米国東海岸への到達を可能にするだけでなく、卓越した燃費効率と快適な客室を提供し、台北発の主要路線を北米およびヨーロッパのさらに多くの目的地へと拡大することを可能にします」と述べています。

エアバス・アジア太平洋地域社長のアナンド・スタンレー氏は、「スターラックスは、オールエアバス機体で長距離路線のビジョンを描き、A350-1000 Long Range Leaderは、優れた航続距離、効率性、そして客室の快適性により、その戦略を新たなレベルへと引き上げます。エアバスは、スターラックスが大陸横断路線網を拡大し、台湾から世界へプレミアムな旅の新たな基準を打ち立てる中で、A350-1000初号機の納入という節目を祝えることを誇りに思います」と述べています。

A350-1000は、スターラックスが運用する機体に新たな外観をもたらします。洗練された美しさはそのままに、機体の50%以上に炭素繊維強化複合材が採用されるなど、機体に広く使用された先進複合材からインスピレーションを得た新しい塗装となっています。胴体に大胆に配された「1000」の数字は、A350ファミリー最大の機体であり、スターラックスの新たな長距離路線用フラッグシップ機であることを強調しています。

スターラックスのA350-1000は、ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミーの4つのキャビンクラスで構成され、長距離路線の快適さを追求した350席を備えています。最大9700マイル（1万5600 km）の航続距離を誇るこの機体は、北米および欧州市場への進出において重要な役割を果たします。ロールス・ロイス製トレントXWBエンジンを搭載したA350-1000は、前世代機と比較して燃費と二酸化炭素排出量が25%向上しているほか、同クラスで最も静かで広々とした客室を提供します。

初のA350-1000の受領により、スターラックス航空は長距離路線拡大における新たな段階を迎えます。同社は2026年後半にも最初の欧州路線を、将来的には追加機材の納入により米国東海岸への路線も開設する予定です。

スターラックス航空について

「ラグジュアリーは一部のエリート層だけでなく、すべての人々に享受されるべきである」をモットーに設立された台湾を拠点とするスターラックス航空は、台湾から米国、日本、マカオ、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポールなど計31都市へ就航する小規模国際航空会社です。北米とアジア間を旅行されるスターラックス航空の顧客は、台北でのスムーズな乗り継ぎで、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、オンタリオ、カリフォルニア、フェニックスの5つの北米地域へ便利に移動できます。スターラックスは、その卓越性で世界的に認められており、スカイトラックスによる5つ星航空会社ステータス、APEXファイブスター・グローバル・エアライン・アワード、そしてエアラインレーティングスによる7つ星プラスの安全評価を獲得しています。スターラックスは、安全性を最優先に考えつつ、比類のないサービスを提供することで、真に贅沢で忘れられない空の旅を提供することを目指しています。詳しくは、www.starlux-airlines.comをご覧ください。

編集者の皆様へのご注意： スターラックスの英語社名は、STARLUXとすべて大文字で表記します。報道におきましては、この表記法の遵守をお願いいたします。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。