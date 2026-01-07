-

Andersen Global與Luca Pacioli攜手合作，擴大非洲地區稅務服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與總部位於突尼西亞、在突尼斯和斯法克斯設有辦事處的稅務、會計和企業服務公司Luca Pacioli達成合作協議，藉此強化其在北非地區的業務布局。

Luca Pacioli由Mongi Ben Mahmoud于1986年創立，目前由執行合夥人Arcelin Ben Mahmoud領導。該公司已在突尼西亞特許會計師協會(OECT)完成註冊，憑藉深厚的技術專業能力和監管洞察，提供整合式的稅務、會計和企業顧問服務。該公司提供涵蓋稅務顧問與籌畫、國際稅務、經國際財稅文獻局(IBFD)認證的轉讓定價服務、稅務爭議與訴訟、法規遵循與人力資源服務、財務報告以及購併顧問等領域的全方位支援。其綜合服務能力還延伸至公司設立與管理、企業重整以及法律秘書服務，協助金融服務、製造業、房地產、能源和科技等產業的本地及國際客戶在突尼西亞的全業務生命週期內實現符合法規且高效的營運。

Luca Pacioli執行合夥人Arcelin Ben Mahmoud表示：「正如Pacioli曾為Da Vinci的藝術創作提供啟發一樣，我們始終致力於為客戶的財務旅程指引方向。我們的使命不止于提供傳統的會計和稅務顧問服務，更是要成為協助客戶實現財務成功的規劃師。透過此次與Andersen Global的合作，我們將藉助該組織成員公司及合作公司的全球影響力和資源，以更敏捷、更具創新性的方式延續我們的傳統。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作不僅強化了我們在這一核心市場的業務布局，更擴大了我們在北非地區的稅務服務能力。Luca Pacioli深厚的技術經驗累積和對突尼西亞監管環境的深刻理解，將進一步強化我們為在該地區經營業務的組織提供順暢銜接的整合式解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地區經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global新增巴西成員公司，強化法律服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著Lotti e Araújo正式成為成員公司，Andersen Global進一步鞏固了其在巴西的法律平台，同時強化了在拉丁美洲地區的服務能力。 Lotti e Araújo成立於20多年前，為巴西本土及全球客戶提供涵蓋多個產業的綜合法律顧問服務。其多領域業務包括公司法、稅法、勞動法、訴訟、催收和信貸追償，同時還提供專項服務，包括隱匿資產排查以及舊案中的上訴保證金和司法保證金追回。此外，該公司還處理仲裁、行政法、外商投資、房地產、智慧財產權、資料保護和企業重整相關事務，並為公司設立提供律師助理支援，以及代表客戶與主管機關對接。該團隊為客戶提供預防性法律策略顧問服務，並協助處理在巴西行政機構和法院的複雜糾紛案件。 Lotti e Araújo執行合夥人Rogério Araújo表示：「Lotti e Araújo的業務建立在道德、精準和提供客製化法律解決方案的承諾之上。」執行合夥人Marco Lotti、Rodolfo Silveira和Fábio Lotti補充說道：「成為Andersen Global的成員公司，...

Andersen Global攜手ETC，強化亞太區估值能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與總部位於新加坡的提供全方位服務的房地產諮詢公司Edmund Tie & Company (ETC)簽署合作協議，持續拓展其在亞太地區的業務。 ETC成立於1995年，提供涵蓋房地產完整生命週期的估值和諮詢服務，包括法定估值和企業估值、投資諮詢、可行性研究以及房地產稅諮詢。 ETC業務遍及新加坡、馬來西亞和泰國，將深厚的區域專長與國際標準相結合，為開發商、投資者、私募股權基金和主權財富基金、企業、房地產投資信託（REIT）以及業主和租戶提供支援。ETC以其研究驅動型方法和一體化服務模式而聞名，幫助客戶因應複雜的監管環境並最佳化資產價值。 ETC執行長Desmond Sim表示：「我們的優勢不僅在於技術執行，更在於幫助客戶把握全局——將市場信號、監管變化和長期價值驅動因素聯繫起來。與Andersen Global合作是一個交流思想、提升洞察力、並與志同道合的專業人士攜手共進的機會，我們都堅信，信任和透明是所有成功客戶關係的基礎。」 Andersen全球董事長暨執行長Mark L....

Andersen Global透過新增成員公司強化土耳其市場布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc.正式成為Andersen土耳其公司，Andersen Global進一步擴大在土耳其的業務版圖，並深化Andersen品牌在該國的服務能力。 這家總部位於伊斯坦堡的公司成立於1995年，由執行合夥人Guniz Celen領導，為國內外客戶提供廣泛的服務。憑藉在房地產企業融資、有形和無形資產評估以及資產管理領域的專業知識，Andersen土耳其公司為來自18個以上國家的客戶提供解決方案，以支援其複雜的企業融資決策。 Guniz表示：「我們的使命始終是為房地產和投資領域最複雜的挑戰提供解決方案。身為值得信賴的顧問，加入Andersen品牌強化了我們的服務能力，讓我們能夠取得全球資源，從而為客戶創造更大的長期價值。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Celen採用Andersen品牌，彰顯了我們持續投資於打造由高度專業化的公司組成的全球平台。憑藉其在估值和房地產顧問領域...
Back to Newsroom