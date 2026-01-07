Andersen Global與Luca Pacioli攜手合作，擴大非洲地區稅務服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與總部位於突尼西亞、在突尼斯和斯法克斯設有辦事處的稅務、會計和企業服務公司Luca Pacioli達成合作協議，藉此強化其在北非地區的業務布局。

Luca Pacioli由Mongi Ben Mahmoud于1986年創立，目前由執行合夥人Arcelin Ben Mahmoud領導。該公司已在突尼西亞特許會計師協會(OECT)完成註冊，憑藉深厚的技術專業能力和監管洞察，提供整合式的稅務、會計和企業顧問服務。該公司提供涵蓋稅務顧問與籌畫、國際稅務、經國際財稅文獻局(IBFD)認證的轉讓定價服務、稅務爭議與訴訟、法規遵循與人力資源服務、財務報告以及購併顧問等領域的全方位支援。其綜合服務能力還延伸至公司設立與管理、企業重整以及法律秘書服務，協助金融服務、製造業、房地產、能源和科技等產業的本地及國際客戶在突尼西亞的全業務生命週期內實現符合法規且高效的營運。

Luca Pacioli執行合夥人Arcelin Ben Mahmoud表示：「正如Pacioli曾為Da Vinci的藝術創作提供啟發一樣，我們始終致力於為客戶的財務旅程指引方向。我們的使命不止于提供傳統的會計和稅務顧問服務，更是要成為協助客戶實現財務成功的規劃師。透過此次與Andersen Global的合作，我們將藉助該組織成員公司及合作公司的全球影響力和資源，以更敏捷、更具創新性的方式延續我們的傳統。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作不僅強化了我們在這一核心市場的業務布局，更擴大了我們在北非地區的稅務服務能力。Luca Pacioli深厚的技術經驗累積和對突尼西亞監管環境的深刻理解，將進一步強化我們為在該地區經營業務的組織提供順暢銜接的整合式解決方案的能力。」

