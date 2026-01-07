Andersen Global élargit ses capacités fiscales en Afrique avec l’ajout de Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi de renforcer sa présence en Afrique du Nord en signant un accord de collaboration avec Luca Pacioli, un cabinet spécialisé dans la fiscalité, la comptabilité et les services aux entreprises, dont le siège social est situé en Tunisie, et qui possède des bureaux à Tunis et à Sfax.

Fondé en 1986 par Mongi Ben Mahmoud et désormais dirigé par Arcelin Ben Mahmoud, associé gérant, Luca Pacioli est inscrit à l’Ordre des experts-comptables de Tunisie (OECT) et fournit des services intégrés de conseil fiscal, comptable et d’entreprise fondés sur une expertise technique approfondie et sur une connaissance exhaustive de la réglementation. Le cabinet offre un soutien de bout en bout dans les domaines du conseil, de la planification fiscale, de la fiscalité internationale et des prix de transfert certifiés par l’IBFD, des litiges et contentieux fiscaux, de la conformité, des services de ressources humaines, du reporting financier et du conseil en fusions-acquisitions. Ses compétences étendues couvrent également la création, l’administration et la restructuration d’entreprises ainsi que les services de secrétariat juridique. Le cabinet permet ainsi à ses clients locaux et internationaux, issus de tous les secteurs d’activité (services financiers, industrie manufacturière, immobilier, énergie et technologie), d’opérer en toute conformité et efficacité tout au long du cycle de vie de leur entreprise en Tunisie.

« De la même manière que Pacioli a éclairé les efforts artistiques de Da Vinci, nous nous engageons à éclairer le parcours financier de nos clients », a déclaré Arcelin Ben Mahmoud, associé directeur de Luca Pacioli. « Notre mission va au-delà de la comptabilité traditionnelle et du conseil fiscal, car nous sommes les architectes de la réussite financière de nos clients. Cette collaboration avec Andersen Global va nous permettre de poursuivre notre héritage avec encore plus d’agilité et d’innovation, en tirant parti de la portée mondiale et des ressources des cabinets membres et collaborateurs de l’organisation. »

« Cette acquisition renforce notre présence sur un marché clé et élargit nos capacités fiscales en Afrique du Nord », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Les connaissances techniques approfondies de Luca Pacioli et leur solide compréhension de l’environnement réglementaire tunisien renforcent notre capacité à proposer des solutions intégrées et transparentes aux organisations opérant dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation basés dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

