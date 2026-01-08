Andersen Global udvider sine skattekompetencer i Afrika med tilføjelsen af Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Nordafrika gennem en samarbejdsaftale med Luca Pacioli, et skatte-, regnskabs- og selskabsservicefirma med hovedsæde i Tunesien og kontorer i Tunis og Sfax.

Luca Pacioli blev stiftet i 1986 af Mongi Ben Mahmoud og ledes nu af administrerende partner Arcelin Ben Mahmoud. Virksomheden er registreret hos den tunesiske revisorforening (OECT) og leverer integrerede skatte-, regnskabs- og virksomhedsrådgivningstjenester baseret på dyb teknisk ekspertise og indsigt i lovgivningen. Firmaet tilbyder fuld support inden for skatterådgivning og -planlægning, international beskatning og IBFD-certificeret transfer pricing samt skattesager og retssager, compliance- og HR-tjenester, finansiel rapportering og M&A-rådgivning. Dets omfattende kompetencer strækker sig også til stiftelse, administration og omstrukturering af selskaber og juridiske sekretariatsydelser, hvilket gør det muligt for lokale og internationale kunder på tværs af sektorer som finans, produktion, fast ejendom, energi og teknologi at drive deres forretning effektivt og i overensstemmelse med lovgivningen gennem hele virksomhedens livscyklus i Tunesien.

"Ligesom Pacioli oplyste Da Vincis kunstneriske bestræbelser, er vi dedikerede til at belyse vores kunders økonomiske rejser," udtalte Arcelin Ben Mahmoud, ledende partner hos Luca Pacioli. "Vores mission rækker ud over traditionel regnskabs- og skatterådgivning. Vi er arkitekterne bag vores kunders økonomiske succes. Gennem dette samarbejde med Andersen Global vil vi videreføre vores arv med større agilitet og innovation ved at udnytte den globale rækkevidde og ressourcerne hos organisationens medlems- og samarbejdsfirmaer."

"Denne tilføjelse styrker vores tilstedeværelse på et nøglemarked og udvider vores skattekompetencer i hele Nordafrika," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Luca Paciolis tekniske ekspertise og stærke forståelse for det tunesiske lovgivningsmiljø styrker vores evne til at levere gnidningsfrie, integrerede løsninger til organisationer, der opererer i regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

