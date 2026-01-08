Lenovo définit la prochaine ère de l’IA hybride avec un portefeuille d’IA personnalisé, perceptif et proactif lors du Tech World au CES 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, lors du Tech World au CES 2026 à Sphere à Las Vegas, Lenovo a dévoilé les innovations les plus audacieuses à ce jour pour l’avenir de l’IA hybride, en présentant un nouvel agent IA personnel, des PC et smartphones IA, des projets pilotes, notamment des appareils portables natifs, une infrastructure IA d’entreprise de nouvelle génération et des collaborations industrielles révolutionnaires dans les domaines du divertissement et du sport.

S’appuyant sur des années d’innovation en matière d’IA dans les appareils, les infrastructures, les solutions et les services, Lenovo a démontré comment l’IA est désormais personnelle, perspicace, proactive et omniprésente. Les nouvelles offres de Lenovo s’adaptent aux individus et aux organisations, fonctionnant comme des jumeaux numériques pour orchestrer les actions à travers les écosystèmes et améliorer la productivité, la connexion et la créativité.

Au cours d’une expérience immersive sur la scène de Sphere, des leaders et des sommités du secteur se sont joints à Lenovo pour présenter un discours détaillant comment l’IA hybride unit de manière sécurisée les modèles personnels, d’entreprise et publics afin de transformer le monde, du terrain de football à l’usine, en offrant une IA plus intelligente pour tous.

Les annonces majeures incluent :

Lenovo et Motorola Qira : ce super agent IA personnel unifié perçoit, réfléchit et agit, avec l’autorisation de l’utilisateur, pour donner vie à la vision singulière de Lenovo « une IA, plusieurs appareils » sur PC, smartphones, tablettes et appareils portables.

: ce super agent IA personnel unifié perçoit, réfléchit et agit, avec l’autorisation de l’utilisateur, pour donner vie à la vision singulière de Lenovo « une IA, plusieurs appareils » sur PC, smartphones, tablettes et appareils portables. Appareils basés sur l’IA : les PC IA de nouvelle génération, les smartphones phares de Motorola, un concept de pendentif IA perceptif et des lunettes intelligentes conceptuelles apportent l’IA partout où les utilisateurs en ont besoin.

: les PC IA de nouvelle génération, les smartphones phares de Motorola, un concept de pendentif IA perceptif et des lunettes intelligentes conceptuelles apportent l’IA partout où les utilisateurs en ont besoin. Formats de projets pilotes révolutionnaires : de nouveaux appareils réinventent l’expérience IA, notamment le ThinkPad Rollable XD Concept, le Lenovo Legion Pro Rollable Concept, un concept de compagnon IA perceptif et un hub IA personnel.

de nouveaux appareils réinventent l’expérience IA, notamment le ThinkPad Rollable XD Concept, le Lenovo Legion Pro Rollable Concept, un concept de compagnon IA perceptif et un hub IA personnel. Serveurs d’inférence IA optimisés pour l’industrie : les nouveaux serveurs ThinkSystem et ThinkEdge offrent une puissance d’inférence IA robuste pour les charges de travail de toute taille, dans tous les secteurs.

les nouveaux serveurs ThinkSystem et ThinkEdge offrent une puissance d’inférence IA robuste pour les charges de travail de toute taille, dans tous les secteurs. Lenovo Hybrid AI Advantage s’étend : la nouvelle génération de serveurs et de solutions d’entreprise Lenovo pour une inférence et des opérations IA sécurisées et sophistiquées évolue, avec notamment les nouveaux Lenovo Agentic AI Services .

: la nouvelle génération de serveurs et de solutions d’entreprise Lenovo pour une inférence et des opérations IA sécurisées et sophistiquées évolue, avec notamment les nouveaux Lenovo Agentic AI Services Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA : permet aux fournisseurs de cloud IA de mettre en ligne plus rapidement les charges de travail IA des entreprises et d’accompagner les clients de la création à la production.

: permet aux fournisseurs de cloud IA de mettre en ligne plus rapidement les charges de travail IA des entreprises et d’accompagner les clients de la création à la production. Coupe du monde de la FIFA, optimisée par Lenovo AI : des solutions IA personnalisées donnent plus de moyens aux joueurs et aux entraîneurs tout en offrant une expérience plus immersive aux fans. Lenovo lance également des appareils en édition spéciale Coupe du monde de la FIFA 26™ dans les gammes ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea et Motorola pour les fans de football.

« Pour chacun d’entre nous, l’IA stimulera notre créativité, affinera notre intuition et inspirera notre imagination, car elle s’appuie désormais sur notre langage, nos habitudes, nos expériences et nos souvenirs uniques. Il s’agit d’un changement fondamental vers l’augmentation, l’élévation et la maximisation du potentiel humain », déclare Yuanqing Yang, président-directeur général de Lenovo. « Pour une entreprise, la transformation est encore plus profonde : l’IA va au-delà de la gestion des processus et de l’optimisation des flux de travail. Elle permet désormais aux organisations d’utiliser les données propriétaires générées par leurs propres opérations et d’appliquer leur propre logique décisionnelle pour devenir une entité capable d’autoapprentissage et d’auto-réinvention. »

Cette adaptation et cette personnalisation rapides annoncent un niveau sans précédent de fonctionnement transparent, les agents IA agissant et interagissant avec une plus grande autonomie et une plus grande expertise, que ce soit sur des appareils, des serveurs privés ou dans le cloud.

« C’est ce que nous appelons l’orchestration intelligente des modèles, qui est à la base de tout super agent IA », déclare Tolga Kurtoglu, directeur technique de Lenovo. « Elle permet à un agent IA d’accéder à un ensemble de modèles spécialisés, d’identifier celui qui correspond le mieux aux besoins immédiats de l’utilisateur et d’optimiser les performances, en maximisant la sécurité, en minimisant la latence et en réduisant les coûts de calcul. »

IA personnelle sur tous les appareils avec Lenovo et Motorola Qira

Lenovo et Motorola Qira est un super agent IA personnel qui fonctionne de manière transparente sur tous les appareils Lenovo et Motorola, y compris les PC, smartphones, tablettes et appareils portables, afin de fournir une assistance contextuelle. Cette IA unifiée, appelée système d’intelligence ambiante personnelle, apparaît sous le nom de Lenovo Qira sur les produits Lenovo et Motorola Qira sur les produits Motorola, incarnant l’engagement de Lenovo à offrir une IA personnelle sur plusieurs appareils.

Avec l’autorisation de l’utilisateur, Lenovo Qira est conçu pour comprendre les utilisateurs et prendre des mesures sur les appareils, applications et services pris en charge, fonctionnant sur les produits Lenovo et Motorola. Grâce à des entrées multimodales et à une base de connaissances personnelle, Lenovo Qira apprend à partir des informations que les utilisateurs choisissent de partager et applique ces connaissances où qu’ils se trouvent afin de leur offrir une aide immédiate et personnalisée.

Lenovo Qira transforme les informations en actions en coordonnant les tâches entre les appareils, les services et les flux de travail afin d’aider les utilisateurs à prendre la prochaine décision éclairée et efficace.

En savoir plus sur Lenovo Qira.

Élargissement de la gamme de PC IA avec Intel

Lenovo a annoncé la prochaine génération de PC IA Aura Edition imaginés avec Intel, équipés des nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 3 et conçus conjointement pour unifier les performances personnalisées.

La gamme Aura Edition élargie comprend désormais :

Ordinateurs portables ThinkPad X1 et X1 2-en-1 Aura Edition : des ordinateurs portables professionnels haut de gamme qui combinent les performances d’Intel avec une intelligence adaptative, une sécurité avancée et des formats flexibles pour les flux de travail professionnels modernes.

: des ordinateurs portables professionnels haut de gamme qui combinent les performances d’Intel avec une intelligence adaptative, une sécurité avancée et des formats flexibles pour les flux de travail professionnels modernes. Yoga Series Aura Edition : des PC IA grand public conçus pour offrir des performances personnalisées, un divertissement immersif et une polyvalence créative dans des designs fins et légers.

: des PC IA grand public conçus pour offrir des performances personnalisées, un divertissement immersif et une polyvalence créative dans des designs fins et légers. Ordinateur de bureau ThinkCentre X AIO Aura Edition : un ordinateur de bureau tout-en-un élégant, doté d’un écran 16/18 distinctif et de capacités d’IA pour améliorer la productivité, la sécurité et la collaboration dans des environnements où l’espace est limité.

: un ordinateur de bureau tout-en-un élégant, doté d’un écran 16/18 distinctif et de capacités d’IA pour améliorer la productivité, la sécurité et la collaboration dans des environnements où l’espace est limité. Ordinateur de bureau Yoga 32 pouces AIO i Aura Edition : un PC tout-en-un au design distinctif qui associe les performances de l’IA à des visuels immersifs et des fonctionnalités intelligentes pour le travail, la créativité et l’utilisation à domicile.

Principales caractéristiques :

Modes intelligents pour des expériences dynamiques et l’optimisation des performances

Smart Share pour le transfert instantané de médias entre appareils

Smart Care pour une assistance proactive et basée sur l’IA

« Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble sur l’Aura Edition, notre vision commune était de créer une expérience PC incroyablement intelligente pour les clients, en combinant le leadership de Lenovo en matière de conception avec les performances de l’IA d’Intel à tous les niveaux », déclare Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel. « Cette collaboration se poursuit tandis que nous élargissons la gamme Aura Edition de Lenovo, équipée des tout derniers processeurs Core Ultra Series 3 d’Intel, avec encore plus de formats et de fonctionnalités. »

En savoir plus sur le nouveau PC IA et les gammes d’appareils élargies.

Nouveaux smartphones phares et éditions limitées de Motorola

Motorola a élargi sa gamme de smartphones haut de gamme avec deux appareils IA phares, alliant puissance de pointe et élégance :

motorola razr fold : un tout nouveau format dans la famille razr, avec un écran expansif de 8,1 pouces, un système de caméra à la pointe de l’industrie, des outils de création avancés, notamment le passage du croquis à l’image, et des fonctionnalités Motorola Qira telles que « Catch Me Up » et « Next Move ».

un tout nouveau format dans la famille razr, avec un écran expansif de 8,1 pouces, un système de caméra à la pointe de l’industrie, des outils de création avancés, notamment le passage du croquis à l’image, et des fonctionnalités Motorola Qira telles que « Catch Me Up » et « Next Move ». motorola signature : le smartphone le plus raffiné de la marque à ce jour, le motorola signature est équipé de quatre appareils photo 50 MP basés sur l’IA, d’une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 5, d’un design raffiné, d’une assistance sur demande haut de gamme et de sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

Dans le cadre du renforcement du partenariat technologique avec la FIFA, le motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition a également été annoncé, inspiré de la marque officielle du tournoi, avec au dos un design géométrique qui capture l’énergie, l’inclusivité et l’élan du tournoi, ainsi qu’un écran externe interactif et des expériences IA.

En savoir plus sur l’ensemble des annonces de motorola.

Projets pilotes visionnaires basés sur l’IA

Lenovo a présenté une série de projets pilotes offrant de nouveaux designs audacieux et un écosystème d’appareils compatibles avec l’IA qui accélèrent la productivité, améliorent les expériences et protègent le bien-être.

Ces concepts révolutionnaires incluent :

ThinkPad Rollable XD Concept : l’un des premiers appareils dépliables au monde avec un écran orienté vers l’extérieur et un écran orienté vers l’utilisateur qui permet le multitâche et la collaboration.

l’un des premiers appareils dépliables au monde avec un écran orienté vers l’extérieur et un écran orienté vers l’utilisateur qui permet le multitâche et la collaboration. Lenovo AI Glasses Concept : connectées sans fil à un appareil intelligent, ces lunettes transforment la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur environnement, en offrant une combinaison d’assistance IA, de contrôle multimédia et d’intégration multi-appareils.

connectées sans fil à un appareil intelligent, ces lunettes transforment la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur environnement, en offrant une combinaison d’assistance IA, de contrôle multimédia et d’intégration multi-appareils. Lenovo Smart Sense Display Concept : ce hub d’affichage intelligent se connecte à plusieurs appareils personnels, notamment un téléphone mobile, un ordinateur portable et une tablette, et offre une interaction intuitive basée sur l’IA.

: ce hub d’affichage intelligent se connecte à plusieurs appareils personnels, notamment un téléphone mobile, un ordinateur portable et une tablette, et offre une interaction intuitive basée sur l’IA. Legion Pro Rollable : l’écran conceptuel de l’ordinateur portable de jeu se déroule horizontalement à partir des deux extrémités grâce à une conception à double moteur et à tension, afin de mieux reproduire les écrans de compétition plus grands sans compromettre la portabilité.

Le projet Kubit, le concept de hub IA personnel de Lenovo, a également été présenté, s’agissant d’un appareil cloud personnel de pointe qui prend en charge les applications basées sur l’IA sur de nombreux PC, smartphones, appareils portables et appareils domestiques intelligents. Abritant deux stations de travail IA compactes ThinkStation PGX, basées sur la superpuce NVIDIA Grace Blackwell, derrière un écran tactile transparent, le hub collecte des données sur différentes plateformes afin de permettre à un individu d’accéder à de nouveaux niveaux d’analyse et d’applications basées sur l’IA.

L’équipe 312 Labs de Motorola a également dévoilé le projet Maxwell : un prototype d’assistant perceptif basé sur l’IA qui pourrait s’intégrer à l’écosystème d’appareils Motorola Qira, toujours accessible et sensible au contexte. Lorsqu’il est sollicité, cet assistant utile collecte en permanence toutes les données de scénario (il voit ce que vous voyez, entend ce que vous entendez et écoute ce que vous dites) et fournit des informations en temps réel ainsi que des recommandations personnalisées. Cela signifie que cet assistant perceptif basé sur l’IA peut faire des suggestions contextuelles qui aident à automatiser et à harmoniser les tâches quotidiennes.

En savoir plus sur les projets pilotes visionnaires de Lenovo.

L’IA d’entreprise transformée grâce à des serveurs d’inférence révolutionnaires

Lenovo a annoncé le portefeuille de serveurs optimisés pour l’inférence le plus complet du secteur, spécialement conçu pour apporter l’IA là où les données sont générées : dans les centres de données, dans les environnements hybrides et à la périphérie.

Les nouveaux serveurs Lenovo ThinkSystem et Lenovo ThinkEdge offrent une puissance d’inférence IA robuste pour les charges de travail de toute taille, dans tous les secteurs. Cette nouvelle gamme inclut :

Lenovo ThinkSystem SR675i : des performances exceptionnelles sur un serveur d’inférence IA sécurisé, conçu pour exécuter des LLM complets n’importe où, pour les charges de travail les plus importantes et les simulations accélérées dans les environnements de fabrication, de soins de santé critiques et de services financiers.

des performances exceptionnelles sur un serveur d’inférence IA sécurisé, conçu pour exécuter des LLM complets n’importe où, pour les charges de travail les plus importantes et les simulations accélérées dans les environnements de fabrication, de soins de santé critiques et de services financiers. Lenovo ThinkSystem SR650i : une puissance d’inférence IA accélérée grâce à un calcul GPU haute densité évolutif et facile à déployer dans les centres de données existants.

une puissance d’inférence IA accélérée grâce à un calcul GPU haute densité évolutif et facile à déployer dans les centres de données existants. Lenovo ThinkEdge SE455i : ultra-compact et conçu pour les environnements de vente au détail, de télécommunications et industriels, ce serveur record apporte des capacités d’inférence IA partout où se trouvent les données, avec une latence ultra-faible et une fiabilité à toute épreuve, et dans des conditions climatiques flexibles comprises entre -5 °C et 55 °C.

Associé à Lenovo Hybrid AI Advantage, il permet aux clients de bénéficier d’une expertise inégalée, de cas d’utilisation et d’une assistance tout au long du cycle de vie.

En savoir plus sur les nouveaux serveurs d’inférence IA de Lenovo.

Services Lenovo Agentic AI dans les domaines de la fabrication, de la logistique et de la robotique

L’Hybrid AI Advantage de Lenovo transforme déjà les opérations des entreprises en proposant des clouds privés avec des solutions sur site et en périphérie pour exploiter la puissance de l’IA tout en protégeant les données de l’entreprise. Il inclut désormais Lenovo Agentic AI Services, un service complet tout au long du cycle de vie qui aide les organisations à concevoir, déployer et gérer des agents IA qui rationalisent les opérations, réduisent les charges de travail manuelles et résolvent les problèmes plus rapidement et de manière plus cohérente.

Soutenus par Lenovo Hybrid AI Factory, ces services offrent aux organisations une voie pratique pour identifier les cas d’utilisation à forte valeur ajoutée et exécuter des agents régulés et prêts à la production. En s’appuyant sur Lenovo AI Library de cas d’utilisation validés, les clients peuvent déployer des agents sur mesure de niveau entreprise en seulement 90 jours.

Lenovo a également lancé Lenovo xIQ, une suite de trois plateformes de livraison natives pour l’IA qui s’intègrent à la Lenovo Hybrid AI Factory afin de simplifier le déploiement et la gestion de l’IA sur les appareils, les applications et les environnements cloud. Les plateformes Lenovo xIQ intègrent Lenovo Agentic AI Services, Lenovo Hybrid AI Factory et Lenovo Ai Library au sein d’un modèle d’IA hybride unique et complet.

Découvrez les nouvelles solutions d’IA hybride à cycle de vie complet de Lenovo.

Sur la scène de Sphere, Lenovo a présenté Lenovo iChain, sa plateforme de chaîne d’approvisionnement basée sur l’IA, à travers une visualisation en temps réel du PC ThinkBook Plus Auto Twist AI, construit à partir de 2 700 composants provenant de plus de 180 marchés à travers le monde. iChain utilise une orchestration multi-agents pour gérer l’approvisionnement mondial, prévoir les perturbations, optimiser la logistique et coordonner l’assemblage.

Lenovo a également présenté une avancée majeure dans le domaine de la robotique d’entreprise : le robot IA à six pattes Daystar (« robodog »), déployé pour un grand fournisseur d’énergie, qui atteint une précision de détection de 90 % pour les problèmes structurels et de sécurité tout en évitant aux techniciens humains d’avoir à intervenir dans des environnements dangereux.

Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA

Lenovo a annoncé l’extension de sa collaboration hybride en matière d’IA avec NVIDIA, renforçant ainsi son engagement commun à accélérer l’adoption de l’IA sur les plateformes d’IA personnelles, d’entreprise et publiques grâce à l’innovation conjointe

Conçue pour les fournisseurs de cloud IA de nouvelle génération, la Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA relève ce défi en unifiant l’infrastructure IA hybride préintégrée de Lenovo, les plateformes de calcul accéléré NVIDIA, y compris le nouveau supercalculateur IA NVIDIA Vera Rubin NVL72, et les Lenovo Hybrid AI Factory Services couvrant l’ensemble du cycle de vie, afin de simplifier le déploiement et d’accélérer le temps de mise en service (TTFT) pour les charges de travail des usines IA à des milliers de milliards de paramètres.

En savoir plus sur la Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA.

Des expériences hors du commun

Les avancées de Lenovo en matière d’entreprise sont conçues pour les clients de toutes tailles, y compris Sphere, le lieu de divertissement immersif avancé qui a servi de cadre à l’annonce d’aujourd’hui. En tant que partenaire technologique officiel de Sphere Studios, la puissance de traitement de Lenovo a été utilisée pour soutenir la création de contenu de Sphere pour le discours d’ouverture d’aujourd’hui.

Grâce à ses stations de travail et ses plateformes d’infrastructure hautement performantes, la technologie Lenovo est pleinement intégrée aux flux de production et aux opérations de Sphere Studios. Des centaines de serveurs Lenovo ThinkSystem SR655 V3, équipés de processeurs AMD EPYC™ et de cartes graphiques NVIDIA, sont utilisés pour prendre en charge le contenu original et les expériences immersives proposés dans ce lieu unique.

L’IA au service du sport : informations et expériences améliorées pour la FIFA et la F1®

Lenovo est le partenaire technologique officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027™. Lenovo et la FIFA ont annoncé Football AI Pro , développé avec l’AI Factory de Lenovo. Football AI Pro, un outil d’interaction spécialisé dans le football, coordonne plusieurs agents pour passer au crible des millions de points de données, analyser plus de 2 000 mesures différentes et fournir des informations rapides :

Les analystes peuvent comparer les schémas des équipes à l’aide de clips vidéo et d’avatars 3D qui donnent vie aux données en temps réel.

peuvent comparer les schémas des équipes à l’aide de clips vidéo et d’avatars 3D qui donnent vie aux données en temps réel. Les entraîneurs peuvent réfléchir à la manière dont leurs changements tactiques pourraient fonctionner contre un adversaire lors de leur prochain match.

peuvent réfléchir à la manière dont leurs changements tactiques pourraient fonctionner contre un adversaire lors de leur prochain match. Les joueurs bénéficient d’une analyse personnalisée des matchs.

Football AI Pro incarne parfaitement la fusion entre la vision d’une IA plus intelligente pour tous de Lenovo et celle de la FIFA du football réunissant le monde, un engagement pris par Yuanqing Yang et Gianni Infantino lors de l’annonce du partenariat mondial entre Lenovo et la FIFA lors du Tech World 2024.

Lenovo a également dévoilé de nouvelles expériences pour les fans basées sur l’IA qui feront leur apparition plus tard cette année, notamment la Ref Cam View basée sur l’IA, le guidage par l’IA pour la navigation dans les stades, des outils de création de moments forts personnalisés pour les utilisateurs de Lenovo et Motorola, et des versions grand public de Football AI Pro.

En savoir plus sur les annonces de Lenovo et de la FIFA.

Lenovo et la Formule 1® ont annoncé le déploiement de la technologie Lenovo Neptune Liquid Cooling afin de stimuler la prochaine vague d’innovation dans le domaine de la diffusion. La solution de Lenovo optimise l’empreinte informatique haute performance (HPC) de l’organisation et représente une étape clé vers ses objectifs de développement durable plus larges, tout en contribuant à la diffusion en direct à plus de 820 millions de fans à travers le monde.

En savoir plus sur le partenariat entre Lenovo et la Formule 1.

Une IA plus intelligente pour tous : des solutions perceptives, personnalisées et évolutives

Des appareils personnels multi-agents à l’infrastructure d’inférence en temps réel, Lenovo construit un écosystème d’IA évolutif, personnalisable et prêt à mettre la puissance de l’IA à la portée de tous.

Découvrez l’ensemble des communiqués de presse et des ressources associées dans le dossier de presse Lenovo Tech World au CES .

