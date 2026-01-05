L’Institut d’innovation technologique d’Abu Dhabi (TII) lance Falcon-H1 Arabic, le modèle d’IA arabe de référence mondiale

ABU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--L’Institut d’innovation technologique (TII), pôle de recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées d’Abu Dhabi (ATRC), a annoncé le lancement de Falcon-H1 Arabic, un nouveau modèle de langage de grande taille, conçu sur une architecture hybride Mamba-Transformer. Marquant une rupture totale avec les versions précédentes basées sur les transformeurs, ce nouveau modèle s’impose comme le système le plus performant du classement Open Arabic LLM Leaderboard (OALL).

Cette étape importante positionne Falcon-H1 Arabic comme le modèle d'IA arabe de référence actuellement disponible, surpassant des modèles bien plus volumineux tout en offrant une précision, une gestion du contexte et une représentation linguistique de pointe.

Son Excellence Faisal al Bannai, conseiller du président des Émirats arabes unis et secrétaire général du Conseil de la recherche en technologies avancées, a déclaré : « Falcon-H1 Arabic témoigne de notre engagement constant à renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que pôle mondial des technologies de pointe et d'une IA responsable. En fournissant des modèles qui répondent aux besoins linguistiques et culturels de la région, nous favorisons une innovation accessible, pertinente et à fort impact pour nos sociétés. Cette réussite atteste de la richesse des talents et de l'expertise en recherche au sein de TII. »

S’appuyant sur l’accueil favorable réservé aux modèles Falcon-Arabic publiés en début d’année, qui ont mis en évidence le besoin criant de la communauté en modèles linguistiques arabes de haute qualité, TII a poursuivi ses travaux avec la nouvelle famille Falcon-H1 Arabic. Disponibles en versions 3B, 7B et 34B de paramètres, ces modèles sont conçus pour répondre à divers besoins en matière d’infrastructures et de cas d’utilisation. Falcon-H1 Arabic apporte des améliorations en termes de qualité des données, de couverture dialectale, de stabilité sur de longs contextes et de raisonnement mathématique, permettant ainsi une compréhension de l’arabe plus précise, fiable et contextuelle dans des applications concrètes.

La Dre Najwa Aaraj, PDG de TII, a déclaré : « Le développement de Falcon-H1 Arabic s’appuie sur des années de travaux fondamentaux en IA arabe et répond directement aux besoins de nos communautés, notamment les développeurs et les entreprises. En perfectionnant l’architecture, la qualité des données et le raisonnement à long terme, nous créons des outils qui ouvrent de nouvelles perspectives dans l’éducation, la santé, la gouvernance, les entreprises et bien plus encore, le tout en arabe. Ce modèle représente une étape importante dans notre mission : fournir une IA de pointe au service de la région et contribuant au progrès mondial. »

Résultats des tests de référence

Sur le tableau de bord OALL – qui évalue les modèles sur un large éventail de tâches de compréhension et de raisonnement en arabe – Falcon-H1 Arabic démontre une nette supériorité en termes de performances :

Le modèle 3B obtient un score moyen de 61,87 %, soit 10 points de plus que ses principaux concurrents 4B, tels que Phi-4 Mini de Microsoft.

Le modèle 7B obtient un score moyen de 71,47 %, surpassant tous les modèles ~10B, y compris Fanar-1-9B du Qatar et HUMAIN ALLaM 7B d’Arabie saoudite.

Le modèle 34B obtient un score de 75,36 %, surpassant même les systèmes à plus de 70B de paramètres, notamment Qwen2.5 72B de Chine et Llama-3.3 70B de META.

Au-delà d'OALL, les modèles arabes Falcon-H1 obtiennent également des résultats exceptionnels sur des benchmarks plus ciblés, notamment (i) 3LM, pour le raisonnement STEM, (ii) ArabCulture, pour la compréhension culturelle et contextuelle, et (iii) AraDice (compréhension du dialecte).

Ensemble, ces résultats constituent une avancée majeure pour l'IA arabe. Falcon-H1 Arabic surpasse non seulement des modèles plusieurs fois plus volumineux, tant sur les benchmarks généraux que spécialisés, mais démontre également un niveau de profondeur linguistique, de capacité de raisonnement et d'efficacité qui établit une nouvelle référence dans le domaine. Ceci positionne Falcon-H1 Arabic comme le modèle de langue arabe le plus performant et polyvalent développé à ce jour.

Le Dr Hakim Hacid, chercheur principal au Centre de recherche en intelligence artificielle et numérique (AIDRC) de TII, a déclaré : « Ce modèle illustre notre volonté de développer une IA arabe non seulement plus avancée, mais aussi véritablement utile dans des contextes réels. En améliorant l'efficacité, la profondeur de compréhension et la couverture linguistique, nous permettons aux systèmes d'IA de mieux accompagner les institutions, les développeurs et les communautés de toute la région. »

Le modèle étend également considérablement la longueur du contexte, avec des fenêtres allant jusqu'à 256 000 jetons, permettant ainsi aux modèles de traiter de grands volumes d'informations en une seule interaction. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs peuvent, par exemple, analyser de longs documents juridiques, des notes médicales, des articles universitaires ou des bases de connaissances d'entreprise sans perdre le contexte ni la continuité – une capacité qui n'était pas possible auparavant à cette échelle.

Depuis 2023, les modèles d'IA Falcon de TII se classent numéro un des comparatifs régionaux et mondiaux. Falcon-H1 Arabic domine désormais le classement Open Arabic LLM, toutes tailles de modèles confondues. Ces résultats témoignent de la capacité de TII à développer des capacités d'IA souveraines capables de rivaliser au plus haut niveau mondial, tout en renforçant le leadership d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis dans la recherche et l'innovation en IA arabe.

Les nouveaux modèles sont désormais accessibles sur la plateforme de test via l'interface publique de TII : https://chat.falconllm.tii.ae.

Source: AETOSWire