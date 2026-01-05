天马微电子与Universal Display Corporation签署长期OLED协议

新泽西州尤因市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 凭借UniversalPHOLED®技术与材料推动高能效显示及照明发展的Universal Display Corporation（UDC）（纳斯达克代码：OLED）今日宣布，已与全球领先的平板显示器制造商天马微电子股份有限公司签署长期OLED材料供应及支持协议。

上述协议进一步巩固了UDC与天马之间紧密而持久的合作伙伴关系，强调了双方在全球范围内推进OLED显示技术发展的共同目标。根据协议条款，Universal Display Corporation将通过其全资子公司UDC爱尔兰有限公司，继续向天马提供其专有的UniversalPHOLED®磷光OLED材料及尖端前沿技术，支持天马OLED显示屏的持续升级迭代。协议的具体细节及财务条款尚未公布。

Universal Display Corporation总裁兼首席执行官Steven V. Abramson表示："我们很高兴通过这些新协议延续与天马长久以来的合作伙伴关系。天马一直是中小尺寸显示行业的关键创新者，我们共同致力于推动OLED技术进步，为全球消费者提供可持续的、高能效的解决方案。随着UDC持续布局拓展中国市场，我们期待与天马进一步深化合作，共同推进创新、引领行业，携手为全球显示生态系统贡献更加美好的未来。"

关于Universal Display Corporation

Universal Display Corporation（纳斯达克代码：OLED，以下简称“公司”）是有机发光二极管（OLED）技术及材料在显示与固态照明应用领域研发、商业化的领导者。公司成立于1994年，在全球设有子公司及办事处，目前在全球范围内拥有、独家许可或拥有独家再许可权的已授权及待授权专利超过6,500项。公司授权其专有技术，包括突破性的高效UniversalPHOLED®磷光OLED技术，该技术可助力高能效生态友好型显示器与固态照明器件的开发。同时，公司开发并供应高品质的尖端UniversalPHOLED材料，该材料被公认为制造高性能OLED显示设备的关键原材料。此外，Universal Display Corporation通过技术转让、联合技术开发及现场培训，为客户与合作伙伴提供定制化的创新解决方案。如需了解更多信息，请访问https://oled.com/

Universal Display Corporation及Universal Display Corporation标识均为Universal Display Corporation的商标或注册商标。所有其他公司、品牌或产品名称可能属于商标或注册商标。

本文件中所有非历史性陈述（如涉及公司技术预期应用、开发与进展，公司预期业绩及未来股息分配，以及OLED市场增长与公司在此市场的机遇等内容），均属于1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性财务陈述。 请注意，本文档中的任何前瞻性陈述均反映Universal Display Corporation对未来事件的当前观点，存在风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异，故请勿过度依赖这些陈述。此类风险与不确定性已在Universal Display Corporation向美国证券交易委员会提交的10-K表及10-Q表定期报告中详细阐述，特别是2024年12月31日年度10-K表年度报告中题为“风险因素”的章节。 Universal Display Corporation 不承担更新本文档中任何前瞻性陈述的义务。