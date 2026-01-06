A TII lança o Falcon Reasoning: o melhor modelo de IA de 7B do mundo, que também supera modelos maiores

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Technology Innovation Institute (TII), o pilar de pesquisa aplicada do Advanced Technology Research Council (ATRC) de Abu Dhabi, anunciou o lançamento do Falcon H1R 7B, um modelo de IA de próxima geração que dá um passo significativo para tornar a inteligência artificial avançada mais acessível do que nunca, oferecendo desempenho de raciocínio de classe mundial em um formato compacto, eficiente e disponibilizado de forma aberta.

Com apenas 7 bilhões de parâmetros, o Falcon H1R 7B desafia e, em muitos casos, supera modelos de IA de código aberto maiores de todo o mundo, incluindo modelos da Microsoft (Phi 4 Reasoning Plus 14B), Alibaba (Qwen3 32B) e NVIDIA (Nemotron H 47B). Este lançamento de modelo reafirma a posição do TII na vanguarda da inovação em IA eficiente e reforça a crescente influência dos Emirados Árabes Unidos na liderança tecnológica global.

Sua Excelência Faisal al Bannai, conselheiro do Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Secretário-Geral do Advanced Technology Research Council, disse: “O Falcon H1R reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em construir uma IA aberta e responsável que ofereça valor real nacional e global. Ao levar raciocínio de classe mundial para um modelo compacto e eficiente, estamos expandindo o acesso à IA avançada de maneira que apoie o crescimento econômico, a liderança em pesquisa e a resiliência tecnológica de longo prazo.”

Um avanço no raciocínio em tempo de teste

O Falcon H1R 7B é baseado na fundação do Falcon H1-7B com uma abordagem de treinamento especializada e uma arquitetura híbrida Transformer–Mamba que melhora tanto a precisão quanto a velocidade.

“Falcon H1R 7B marca um avanço significativo nas capacidades de raciocínio de sistemas de IA compactos”, disse a Dra. Najwa Aaraj, CEO do TII. "Ele atinge pontuações quase perfeitas em benchmarks de elite, mantendo o consumo de memória e energia excepcionalmente baixos, critérios essenciais para implantação e sustentabilidade no mundo real."

Essa abordagem desbloqueia o que os pesquisadores chamam de “inteligência latente”, permitindo que o Falcon H1R 7B raciocine de forma mais eficaz e eficiente. O modelo estabelece uma nova fronteira de Pareto, um ponto ideal de desempenho onde aumentar a velocidade não significa sacrificar a qualidade.

Comparando os melhores

Em testes comparativos de desempenho, o Falcon H1R 7B apresentou resultados excepcionais:

Matemática: Alcançou 88,1% no AIME-24, superando o ServiceNow AI Apriel 1.5 (15B) (86,2%) - comprovando que um modelo compacto de 7B pode rivalizar ou superar sistemas muito maiores.

Alcançou 88,1% no AIME-24, superando o ServiceNow AI - comprovando que um modelo compacto de 7B pode rivalizar ou superar sistemas muito maiores. Tarefas de código e agentes: Atingiu uma precisão de 68,6%, o melhor desempenho da categoria entre os modelos com menos de 8 bits, e obteve pontuações mais altas nos benchmarks LCB v6, SciCode Sub e TB Hard. O Falcon H1R alcançou 34%, comparado aos 26,9% do DeepSeek R1-0528 Qwen 3 8B da China, e superando até mesmo concorrentes maiores como o Qwen3-32B (33,4%).

Atingiu uma precisão de 68,6%, o melhor desempenho da categoria entre os modelos com menos de 8 bits, e obteve pontuações mais altas nos benchmarks LCB v6, SciCode Sub e TB Hard. O Falcon H1R alcançou 34%, comparado aos da China, e superando até mesmo concorrentes maiores como o (33,4%). Raciocínio geral: Demonstrou forte capacidade de raciocínio lógico e de seguir instruções, igualando ou aproximando-se do desempenho de modelos maiores, como os da Microsoft, o Phi 4 Reasoning Plus (14B) , usando apenas metade dos parâmetros.

Demonstrou forte capacidade de raciocínio lógico e de seguir instruções, igualando ou aproximando-se do desempenho de modelos maiores, como os da Microsoft, o , usando apenas metade dos parâmetros. Eficiência: Atingiu até 1.500 tokens/seg/GPU em lote 64, quase dobrando a velocidade do Qwen3-8B da China, graças à sua arquitetura híbrida Transformer-Mamba, oferecendo desempenho mais rápido e escalável sem sacrificar a precisão.

“Este modelo é o resultado de pesquisa e engenharia de classe mundial. Ele demonstra como a precisão científica e o design escalável podem andar de mãos dadas”, disse o Dr. Hakim Hacid, pesquisador-chefe do Centro de Inteligência Artificial e Pesquisa Digital da TII. “Temos orgulho de apresentar um modelo que permite à comunidade construir sistemas de IA mais inteligentes, mais rápidos e mais acessíveis.”

Código aberto e orientado pela comunidade

Em linha com o compromisso da TII com a transparência e a colaboração em IA, o Falcon H1R 7B é lançado como um modelo de código aberto sob a Licença Falcon TII. Desenvolvedores, pesquisadores e instituições do mundo todo podem acessar o modelo por meio do Hugging Face, juntamente com um relatório técnico completo detalhando as estratégias de treinamento e o desempenho em benchmarks de raciocínio chave.

Esta nova versão é baseada no sucesso global do programa Falcon da TII. Desde a sua estreia, os modelos Falcon têm figurado consistentemente entre os sistemas de IA de melhor desempenho do mundo, com as quatro primeiras gerações alcançando o primeiro lugar global nas suas respectivas categorias. Ao longo de sucessivas iterações, o Falcon estabeleceu novos padrões de referência em desempenho, eficiência e capacidade de implementação no mundo real, demonstrando que modelos compactos e independentes podem superar sistemas significativamente maiores. Estes marcos sublinham a crescente liderança de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos na área da IA ​​de ponta e a capacidade da TII de fornecer investigação competitiva a nível global.

