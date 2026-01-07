Abu Dhabi TII intézete bemutatja a Falcon-H1 Arabic-ot, a világ vezető arab nyelvű mesterséges intelligencia modelljét

ABU DHABI, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--A Technológiai Innovációs Intézet (TII), az Abu Dhabi Fejlett Technológiai Kutatótanácsának (ATRC) alkalmazott kutatással foglalkozó ága bemutatta a hibrid Mamba-Transformer architektúrára épülő Falcon-H1 Arabic-ot, egy újonnan kifejlesztett nagyméretű nyelvi modellt. A korábbi Transformer alapú verzióktól teljesen eltérően ezt az új modellt az Open Arabic LLM ranglistán (OALL) a legjobban teljesítő rendszerként tartják számon.

Ez a mérföldkő a Falcon-H1 Arabic-ot a jelenleg elérhető vezető arab nyelvű mesterséges intelligencia modellé teszi, amely többszörösen felülmúlja a nagyobb modelleket, miközben a legkorszerűbb pontosságot, kontextuskezelést és nyelvi reprezentációt nyújtja.

Őexcellenciája Faisal al Bannai, az Egyesült Arab Emírségek elnökének tanácsadója és a Fejlett Technológiai Kutatótanács főtitkára elmondta: „A Falcon-H1 Arabic azon folyamatos elkötelezettségünket tükrözi, hogy megerősítsük az Egyesült Arab Emírségek a fejlett technológia és a felelős mesterséges intelligencia globális központjaként betöltött pozícióját. Azáltal, hogy olyan modelleket biztosítunk, amelyek támogatják a régió nyelvi és kulturális igényeit, lehetővé tesszük a társadalmainkban elérhető, releváns és hatékony innovációt. Ez az eredmény a TII-n belüli tehetség és kutatási szakértelem mélységének ékes bizonyítéka.”

Az év elején kiadott Falcon-Arabic modellek erős fogadtatására építve, amelyek rávilágítottak a közösség egyértelmű igényére a kiváló minőségű arab nyelvű LLM-ek iránt, az új Falcon-H1 Arabic családdal a TII továbbfejlesztette munkáját. A 3B, 7B és 34B paraméterméretekben elérhető modelleket úgy tervezték, hogy változatos infrastrukturális és használati eseti igényeknek feleljenek meg. A Falcon-H1 Arabic fejlesztéseket vezet be az adatminőség, a dialektuslefedettség, a hosszú kontextusú stabilitás és a matematikai érvelés terén, amely pontosabb, megbízhatóbb és kontextustudatos arab megértést tesz lehetővé a valós alkalmazásokban.

Dr. Najwa Aaraj, a TII vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „A Falcon-H1 Arabic kifejlesztése az arab mesterséges intelligencia terén végzett több éves alapmunkára épül, és közvetlenül reagál közösségeink, köztük a fejlesztők és a vállalkozások igényeire. Az architektúra, az adatminőség és a hosszú kontextusú gondolkodás fejlesztésével olyan tényezőket alkotunk, amelyek új lehetőségeket tárnak fel az oktatás, az egészségügy, a kormányzás, a vállalkozások, és még számos más területen, mindezt arab nyelven. Ez a modell fontos lépést képvisel azon küldetésünkben, hogy világszínvonalú mesterséges intelligenciát hozzuk létre, amely szolgálja a régiót és hozzájárul a globális fejlődéshez.”

Összehasonlítási eredmények

Az OALL ranglistáján – amely az arab megértési és érvelési feladatok széles skáláján értékeli a modelleket – a Falcon-H1 Arabic egyértelmű teljesítménybeli vezető szerepet mutat:

A 3B modell átlagosan 61,87%-ot ér el, ami 10 ponttal megelőzi a vezető 4B versenytársakat, például a Microsoft Phi-4 Mini-jét.

A 7B modell átlagosan 71,47%-ot ér el, ezzel megelőzi az összes ~10B modellt, beleértve a katari Fanar-1-9B és a szaúd-arábiai HUMAIN ALLaM 7B modellt is.

A 34B modell 75,36%-os eredményt mutat, amivel még a 70B+ paraméteres rendszereket is felülmúlja, beleértve a kínai Qwen2.5 72B-t és a META Llama-3.3 70B-t.

Az OALL-on túl a Falcon-H1 arab modellek kiemelkedő eredményeket mutatnak a célzottabb összehasonlítások terén is, beleértve (i) a 3LM-et a STEM érvelés terén, (ii) az ArabCulture-t a kulturális és kontextuális megértés terén, valamint (iii) az AraDice-t (dialektus megértést).

Együttesen ezek az eredmények áttörést képviselnek az arab mesterséges intelligencia (AI) számára. A Falcon-H1 Arabic nem csupán a többszörösen nagyobb modelleket múlja felül mind az általános, mind a speciális teszteken, hanem olyan nyelvi mélységet, érvelési képességet és hatékonyságot is mutat, amely új mércét állít fel a területen. Ez a Falcon-H1 Arabic modellt a mai napig kifejlesztett arab nyelvi modellek közül a legképzettebbé és legsokoldalúbbá teszi.

Dr Hakim Hacid, a TII Mesterséges Intelligencia és Digitális Kutatóközpontjának (AIDRC) vezető kutatója elárulta: „Ez a modell tükrözi az arab nyelvű mesterséges intelligencia létrehozására irányuló törekvésünket, amely nem csupán fejlettebb, hanem valóban hasznos is a valós helyzetekben. A hatékonyság, a megértés mélységének és a nyelvi lefedettségnek a javításával olyan mesterségesintelligencia-rendszereket hozunk létre, amelyek képesek jobban támogatni a régió intézményeit, fejlesztőit, illetve közösségeit.”

A modell drámaian, akár 256 ezer token ablakkal is megnöveli a kontextus hosszát, lehetővé téve a modellek számára, hogy egyetlen interakció során hatalmas mennyiségű információt dolgozzanak fel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználók például hosszú jogi dokumentumokat, orvosi feljegyzéseket, tudományos dolgozatokat vagy vállalati tudásbázisokat elemezhetnek anélkül, hogy elveszítenék a kontextust vagy a folytonosságot – ez egy olyan képesség, amely korábban ilyen léptékben nem volt lehetséges.

A TII Falcon AI modelljei 2023 óta az első helyen állnak a regionális és globális összehasonlításokban, a Falcon-H1 Arabic pedig a modellméretek tekintetében vezeti az Open Arabic LLM ranglistát. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a TII képes olyan szuverén mesterséges intelligencia képességeket alkotni, amelyek a legmagasabb globális szinteken is versenyképesek, miközben előmozdítja Abu Dhabi és az Egyesült Arab Emírségek az arab mesterséges intelligencia kutatása és innovációja terén betöltött vezető szerepét.

Az új modellek már elérhetők a TII nyilvános felületén keresztül a következő címen: https://chat.falconllm.tii.ae.

Forrás: AETOSWire

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.