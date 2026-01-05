Pour son 20e anniversaire, Kraft Hockeyville déploie son programme le plus marquant à ce jour, avec les plus grands prix communautaires de son histoire

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Kraft Heinz, en partenariat avec la Ligue nationale de hockey (LNH®) et l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a annoncé aujourd’hui l’ouverture des candidatures pour le 20e anniversaire de Kraft Hockeyville. Les Canadiens peuvent maintenant proposer leurs communautés sur KraftHockeyville.ca simplement en répondant à trois questions jusqu’au 1er mars 2026, à 23 h 59 HE.

Au cours des vingt dernières années, Kraft Hockeyville a prouvé que le hockey est bien plus qu’un simple jeu : c’est le cœur des communautés canadiennes, où les arénas locaux servent de lieux de rassemblement essentiels. Depuis 2006, le programme a remis 5,4 millions de dollars pour soutenir 105 communautés, et cette année, Kraft Hockeyville célèbre cet héritage avec son plus grand programme à ce jour.

Cet anniversaire marquant propose un format élargi qui fait presque tripler le montant total des prix, permettant à encore plus de communautés à travers le Canada de bénéficier d’améliorations essentielles à leurs arénas. Pour la première fois, le programme ajoutera une nouvelle phase au format du concours afin de sélectionner un gagnant provincial et territorial dans chacun des 13 provinces et territoires du Canada. Cette expansion du programme souligne l’engagement de Kraft Heinz à soutenir les villes passionnées de hockey dans toutes les régions du pays. La nouvelle structure des prix de cette année comprend :

13 gagnants provinciaux et territoriaux : parmi eux, 11 communautés recevront chacune 50 000 $ pour des améliorations à leur aréna, et les deux meilleures se qualifieront pour courir la chance de remporter un prix encore plus grand.

Le finaliste recevra 100 000 $ pour des améliorations à son aréna.

Le champion Kraft Hockeyville 2026 remportera 250 000 $ pour des améliorations à son aréna, ainsi que la chance d’accueillir un match de pré-saison de la LNH® dans sa communauté.

Soutien communautaire additionnel : Goals & Dreams de l’AJLNH soutiendra également les communautés canadiennes avec un don de 50 000 $ en nouveaux équipements de hockey pour aider plus de jeunes Canadiens à jouer le sport qu’ils aiment.

Pour promouvoir et lancer le programme 2026, Kraft Hockeyville a fait équipe avec deux ambassadeurs. Marc-André Fleury, vedette de la LNH récemment retraité, apporte son leadership constant et humble forgé au cours d’une carrière de 21 ans. Il est rejoint par Paul Bissonnette, ancien joueur de la LNH et grande personnalité médiatique du hockey, célébré pour sa détermination sur la glace et ses commentaires audacieux et incomparables hors glace. Ensemble, Marc-André et Paul incarnent l’esprit de Kraft Hockeyville avec leur cœur, leur humour et leur amour passionné du hockey.

« Pour moi, tout a commencé à la patinoire de ma ville natale », souligne Fleury. « C’est là où on tombe en amour avec le jeu pour la première fois, où on poursuit nos premiers rêves, et où on rencontre des amis qu’on garde pour la vie. J’ai vu de nombreuses fois comment les arénas communautaires rassemblent les gens d’une manière vraiment spéciale et c’est pourquoi je suis ravi de faire partie de Kraft Hockeyville en cette année marquante! »

Les fonds remportés grâce à Kraft Hockeyville permettent aux arénas locaux de garder leurs portes ouvertes, contribuant ainsi à protéger l’avenir du hockey dans les communautés où l’aréna est un lieu de rassemblement essentiel. Depuis vingt ans, Kraft Hockeyville aide à rassembler les communautés autour de leur amour partagé du hockey de plusieurs façons. Au fil des années :

Sylvan Lake, en Alberta (champion Kraft Hockeyville 2014), a transformé une tragédie en triomphe lorsque le toit de leur aréna s’est effondré et que la communauté s’est mobilisée pour gagner et reconstruire un centre communautaire crucial et l’un des arénas les plus populaires dans l’ouest canadien.

(champion Kraft Hockeyville 2014), a transformé une tragédie en triomphe lorsque le toit de leur aréna s’est effondré et que la communauté s’est mobilisée pour gagner et reconstruire un centre communautaire crucial et l’un des arénas les plus populaires dans l’ouest canadien. Première Nation d’Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick (champion Kraft Hockeyville 2021), a tragiquement perdu son aréna communautaire dans un incendie en 2021. Il s’agissait du premier aréna dans une communauté des Premières Nations de l’est du Canada. Le financement de Kraft Hockeyville a permis à la communauté de reconstruire et améliorer ce lieu de rassemblement communautaire indispensable afin de rouvrir ses portes pour servir la communauté.

(champion Kraft Hockeyville 2021), a tragiquement perdu son aréna communautaire dans un incendie en 2021. Il s’agissait du premier aréna dans une communauté des Premières Nations de l’est du Canada. Le financement de Kraft Hockeyville a permis à la communauté de reconstruire et améliorer ce lieu de rassemblement communautaire indispensable afin de rouvrir ses portes pour servir la communauté. Sydney, en Nouvelle-Écosse (champion Kraft Hockeyville 2022), est passée à l’action lorsqu’une forte augmentation du hockey féminin sur l’île du Cap Breton a rendu l’accès au temps de glace difficile. Après avoir remporté le titre de Kraft Hockeyville, Sydney a soutenu la participation au sport des filles et des femmes de la localité et a ouvert le tout premier aréna au Canada entièrement dédié au hockey féminin et pour les filles.

(champion Kraft Hockeyville 2022), est passée à l’action lorsqu’une forte augmentation du hockey féminin sur l’île du Cap Breton a rendu l’accès au temps de glace difficile. Après avoir remporté le titre de Kraft Hockeyville, Sydney a soutenu la participation au sport des filles et des femmes de la localité et a ouvert le tout premier aréna au Canada entièrement dédié au hockey féminin et pour les filles. Saint-Boniface, au Québec (champion Kraft Hockeyville 2025), s’est mobilisée dans un véritable esprit d’équipe plus récemment pour remporter le titre Kraft Hockeyville 2025 afin que la communauté puisse améliorer l’aréna local où les gens partagent leur passion pour le sport, la musique et les célébrations tout au long de l’année.

« Alors que nous célébrons cette année marquante de Kraft Hockeyville, nous sommes fiers de rendre hommage aux communautés qui ont contribué à forger l’héritage du programme », partage Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada. « Depuis le tout début, notre mission a toujours été de mettre en lumière la façon dont le hockey rassemble les Canadiens. Le nouveau format de cette année nous permet de célébrer l’enthousiasme et la résilience des villes de hockey dans chaque province et territoire. Avec plus de financement que jamais attribué à un plus grand nombre de communautés locales, nous sommes ravis de soutenir encore plus d’arénas cette année et de continuer à cultiver un amour profond pour ce sport. »

Les mises candidatures des communautés se terminent le 1er mars 2026, et seront suivies du processus de sélection. Les 13 gagnants provinciaux et territoriaux seront annoncés le 14 mars 2026, et le champion Kraft Hockeyville 2026 sera dévoilé le 4 avril 2026. Pour proposer votre communauté, en savoir plus sur le nouveau format du programme ou consulter le règlement complet du concours, visitez KraftHockeyville.ca.

