Rxネットワークス、Zephr.xyzと提携し、マスマーケット向けAndroidデバイスでの高精度GNSSの展開を拡大

ブリティッシュコロンビア、バンクーバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 高精度GNSS補正サービスのプロバイダーであり、グローバルに信頼されるRxネットワークスは、Zephr.xyzとの戦略的協業を発表しました。Zephr.xyzのソフトウェアベースの測位SDKは専用のハードウェアを必要とせず、一般的なAndroidデバイス上でサブメートル級の測位精度を実現します。

本協業を通じて、Zephr.xyzはRxネットワークスの「TruePoint」補正サービスを統合し、商用規模での展開に求められる信頼性、可用性、そして継続性を備えた高精度GNSS機能を、世界規模で提供可能にしています。

グローバル規模で展開される、信頼性の高いミッションクリティカルなGNSS

グローバル規模で事業を展開するRxネットワークスは、ティア1 OEM、通信事業者、そしてエンタープライズ顧客向けにGNSS測位サービスを提供してきた、実績あるプロバイダーです。Rxネットワークスのサービスは、可用性においてファイブナイン（99.999%）のSLAを実現するよう設計されており、継続性、レジリエンス、そして予測可能なパフォーマンスが不可欠となるミッションクリティカルおよびセーフティクリティカルなアプリケーションを支えています。

無償のソリューション、実験的なソリューション、あるいは地域に制約のあるソリューションとは異なり、Rxネットワークスのインフラは、グローバルでの可用性と長期的な運用信頼性を重視して設計されており、大規模な商用展開に適しています。

TruePoint：統合型で汎用性の高い測位ポートフォリオ

TruePointは、幅広い顧客要件に対応するよう設計された、Rxネットワークスの包括的な高精度測位ポートフォリオです。画一的な単一製品にとどまらず、TruePointは次のような多様なソリューションを網羅しています。

グローバル、リージョナル、ローカル向けのGNSS補正サービス

デシメートル級からセンチメートル級までの精度レベル

複数の導入モデルおよび価格性能比の選択肢

TruePointは、初期段階の実証から大規模な本番展開に至るまで、あらゆるフェーズを支援できるよう、顧客ニーズに合わせて進化する設計となっています。Zephr.xyzは現在「TruePoint | FOCUS」を活用していますが、本協業は単一のTruePointバリアントに限定されるものではなく、アプリケーションの成熟に応じた柔軟性を確保しています。

マスマーケット向けデバイスにおけるGNSSリーダーシップへの注力

Rxネットワークスは、スマートフォン、ウェアラブル、そしてマスマーケット向けデバイスにおけるGNSS分野で、約20年にわたる実績を有しています。この注力姿勢は、コンシューマー市場およびOEM市場に対する同社の長年にわたる支援を通じて継続されており、高精度測位がマスマーケットに普及し、新たなユーザー体験を生み出すという同社の信念を反映しています。

スケールを実現するコスト効率の高いモデル

TruePointは、ROIの検証、新興市場への効率的な参入、そして需要の拡大に応じた段階的なスケール拡大を可能にする、柔軟でコスト効率の高い商用モデルをサポートしています。このアプローチは、精度と同様にコスト感度が重要となる、コンシューマー分野、モビリティ分野、そしてカスタムOEM主導のユースケースに特に適しています。

補完的かつ戦略的な協業

本協業において、Rxネットワークスはグローバルな補正インフラ、運用面での成熟度、そして信頼を提供し、Zephr.xyzは、一般的なデバイス上で高度なGNSS補正を可能にするソフトウェアベースの仮想化測位エンジンを提供します。これにより、同エンジンは、さまざまな実環境条件において、一貫した精度向上を実現します。両社は協力することで、高精度測位が活用できる領域を拡大し、スマートデバイス、都市型モビリティ、そしてAI対応の空間サービス全体において、新たなアプリケーションを可能にします。

「高精度測位には、信頼性、スケーラビリティ、そして商用として成立することが不可欠です」と、Rxネットワークスの営業およびマーケティング担当バイスプレジデントであるアリ・ソリマンは述べています。「TruePointのグローバルな補正インフラと、Zephr.xyzの仮想化測位エンジンを組み合わせることで、信頼、柔軟性、コスト効率を損なうことなく、新たなクラスのアプリケーションを実現しています。」

「Rxネットワークスとの協業により、Zephr.xyzはグローバルに展開された信頼される補正プラットフォームへ即座にアクセスできるようになります」と、Zephr.xyzのCEOであるショーン・ゴーマン博士は述べています。「TruePointにより、特別なハードウェアを必要とすることなく、一般的なスマートフォンや実環境での展開にまで高精度測位を拡張することが可能になります。」

提供状況

TruePointは現在、トライアル提供中です。ご関心のある方は、http://www.rxnetworks.com/request-a-free-trial にて、30日間の無償トライアルライセンスをお申し込みいただけます。

開発者は、https://zephr.xyz/positioning-sdk からZephr.xyzのPositioning SDKにアクセスし、登録することが可能です。

その他のお問い合わせは、sales@rxnetworks.com までご連絡ください。

Rxネットワークス・インコーポレーテッドについて

Rxネットワークスは、GNSS体験を向上させ、人々のつながりを強化する、信頼性が高く、タイムリーで、関連性の高い位置補助および補正データを提供するカナダの企業です。RxネットワークスのGNSSデータサービスは、日々、数十億台規模のデバイスで活用されています。

