Institut TII v Abú Zabí uvádí na trh Falcon-H1 Arabic a vytváří tak nejvýkonnější arabský model umělé inteligence na světě
Modely založené na nové hybridní architektuře poskytují vyšší přesnost při běhu na menších parametrech
Uvedení na trh podtrhuje snahu Spojených arabských emirátů konkurovat světovým lídrům v oblasti umělé inteligence v oblasti vysoce výkonných jazykových modelů
ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Technologický inovační institut (TII), aplikovaná výzkumná pobočka Rady pro pokročilý technologický výzkum (ATRC) v Abú Zabí, oznámil Falcon-H1 Arabic, nově vyvinutý velký jazykový model postavený na hybridní architektuře Mamba–Transformer. Tento nový model, který se zcela odlišuje od předchozích verzí založených na transformerové architektuře, se etabloval jako nejvýkonnější systém v žebříčku Open Arabic LLM Leaderboard (OALL).
Tento milník činí z modelu Falcon-H1 Arabic přední arabský model umělé inteligence, který je v současné době k dispozici, a který překonává modely několikrát větší a zároveň poskytuje špičkovou přesnost, zpracování kontextu a jazykovou reprezentaci.
Jeho Excelence Faisal al Bannai, poradce prezidenta Spojených arabských emirátů a generální tajemník Rady pro výzkum pokročilých technologií, řekl: „Falcon-H1 Arabic odráží náš trvalý závazek posilovat pozici Spojených arabských emirátů jako globálního centra pokročilých technologií a odpovědné umělé inteligence. Poskytováním modelů, které podporují jazykové a kulturní potřeby regionu, umožňujeme inovace, které jsou přístupné, relevantní a mají dopad na naše společnosti. Tento úspěch je důkazem hloubky talentu a odborných znalostí v oblasti výzkumu v rámci TII.“
Na základě silného přijetí modelů Falcon-Arabic vydaných na začátku tohoto roku, které zdůraznily jasnou potřebu komunity po vysoce kvalitních arabských velkých jazykových modelů (LLM), TII pokročilo ve své práci s novou rodinou modelů Falcon-H1 Arabic. Modely jsou k dispozici ve velikostech parametrů 3B, 7B a 34B a jsou navrženy tak, aby vyhovovaly různým potřebám infrastruktury a použití. Model Falcon-H1 Arabic přináší vylepšení v oblasti kvality dat, pokrytí dialektů, stability dlouhého kontextu a matematického uvažování, což umožňuje přesnější, spolehlivější a kontextově uvědomělé porozumění arabštině v reálných aplikacích.
Dr. Najwa Aaraj, generální ředitelka TII, řekla: „Vývoj modelu Falcon-H1 Arabic vychází z let základního výzkumu v oblasti arabské umělé inteligence a přímo reaguje na potřeby našich komunit, včetně vývojářů a podniků. Díky pokročilé architektuře, kvalitě dat a uvažování v dlouhodobém kontextu vytváříme nástroje, které otevírají nové možnosti ve vzdělávání, zdravotnictví, správě věcí veřejných, podnikání a dalších oblastech, a to vše v arabštině. Tento model představuje důležitý krok v naší misi poskytovat špičkovou umělou inteligenci, která slouží regionu a přispívá ke globálnímu pokroku.“
Referenční výsledky
V žebříčku OALL, který hodnotí modely v široké škále úkolů týkajících se porozumění a uvažování v arabštině, vykazuje model Falcon-H1 Arabic jasné vedoucí postavení z hlediska výkonu:
- Model 3B dosahuje průměrného skóre 61,87 %, což je o 10 bodů více než u předních konkurentů 4B, jako je Phi-4 Mini od společnosti Microsoft.
- Model 7B dosahuje průměrného skóre 71,47 %, čímž překonává všechny modely ~10B, včetně modelů Fanar-1-9B z Kataru a HUMAIN ALLaM 7B ze Saúdské Arábie.
- Model 34B dosahuje skóre 75,36 %, čímž překonává i systémy s více než 70 miliardami parametrů, včetně čínských modelů Qwen2.5 72B a META Llama-3.3 70B.
Kromě OALL dosahují modely Falcon-H1 Arabic vynikajících výsledků rovněž v cílenějších referenčních testech, včetně (i) 3LM pro uvažování STEM, (ii) ArabCulture pro kulturní a kontextové porozumění a (iii) AraDice (porozumění dialektům).
Tyto výsledky společně představují průlomový moment pro arabskou umělou inteligenci. Model Falcon-H1 Arabic nejenže překonává modely, které jsou několikrát větší, a to jak v obecných, tak ve specializovaných referenčních testech, ale rovněž prokazuje úroveň jazykové hloubky, schopnosti uvažování a efektivity, která stanovuje nový standard v této oblasti. Díky tomu se model Falcon-H1 Arabic stává nejschopnějším a nejuniverzálnějším arabským jazykovým modelem, jaký byl dosud vyvinut.
Dr. Hakim Hacid, hlavní výzkumný pracovník Centra pro umělou inteligenci a digitální výzkum („Artificial Intelligence and Digital Research Centre“, AIDRC) TII řekl: „Tento model odráží náš zaměření na budování arabské AI, která je nejen pokročilejší, ale také skutečně užitečná v reálných situacích. Zlepšením efektivity, hloubky porozumění a jazykového pokrytí umožňujeme systémům umělé inteligence lépe podporovat instituce, vývojáře a komunity v celém regionu.“
Model také výrazně rozšiřuje délku kontextu s okny až 256 000 tokenů, což umožňuje modelům pracovat s velkým objemem informací v rámci jedné interakce. V praxi to znamená, že uživatelé mohou například analyzovat dlouhé právní dokumenty, lékařské záznamy, akademické práce nebo znalostní báze podniků bez ztráty kontextu nebo kontinuity – což je schopnost, která dosud nebyla v tomto měřítku možná.
Modely Falcon AI institutu TII se od roku 2023 umisťují na prvním místě v regionálních a globálních žebříčcích, přičemž model Falcon-H1 Arabic nyní vede žebříček Open Arabic LLM Leaderboard napříč všemi velikostmi modelů. Tyto výsledky demonstrují schopnost TII budovat suverénní schopnosti umělé inteligence, které konkurují na nejvyšší globální úrovni, a zároveň posilují vedoucí postavení Abú Zabí a širších Spojených arabských emirátů v oblasti výzkumu a inovací umělé inteligence pro arabštinu.
Nové modely jsou nyní dostupné v rámci hřiště prostřednictvím veřejného rozhraní TII na adrese: https://chat.falconllm.tii.ae.
Zdroj: AETOSWire
