TII、大規模モデルを凌駕する世界最高の7B AIモデル「Falcon Reasoning」を公開

  • Falcon H1R 7B、高速性と効率性を追求した70億パラメーターの小型モデルに高度な推論力を集約
  • 主要ベンチマークでMicrosoft、Alibaba、NVIDIAの大規模モデルを凌駕するTIIの最新AIモデル

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アブダビの先端技術研究評議会（ATRC）の応用研究の中核に据えられたテクノロジー・イノベーション研究所（TII）はこのたび、次世代AIモデル「Falcon H1R 7B」のリリースを発表しました。このモデルは、コンパクトで効率的、かつオープンに利用可能な形式で世界水準の推論性能を発揮し、先進的なAIへのアクセスをこれまで以上に広げる大きな一歩となります。

Falcon H1R 7Bは70億パラメーターでありながら、Microsoft（Phi 4 Reasoning Plus 14B）、Alibaba（Qwen3 32B）、NVIDIA（Nemotron H 47B）など、世界のより大規模なオープンソースAIモデルに挑み、多くの場合はこれらを凌駕します。今回のモデルのリリースは、効率的なAIイノベーションの最前線でのTIIの地位を改めて示すとともに、世界の技術リーダーシップにおけるUAEの存在感の高まりを裏付けるものです。

UAE大統領顧問兼ATRC事務総長のファイサル・アル・バンナイ閣下は、次のようにコメントしています。「Falcon H1Rは、国内外で真の価値を発揮するようなオープンで責任あるAIを構築するというUAEの取り組みを形にしたものです。世界水準の推論をコンパクトかつ効率的なモデルに落とし込むことにより、経済成長、研究のリーダーシップ、長期的な技術的レジリエンスを支える形で最先端AIへのアクセスを拡大します。」

テスト時推論の新展開

Falcon H1R 7BはFalcon H1-7Bを基盤に、特化したトレーニング手法とハイブリッド型のTransformer–Mambaアーキテクチャーを採用することで、精度も速度も高めています。

「Falcon H1R 7Bは、コンパクトなAIシステムの推論能力を飛躍的に進歩させました」と、TIIのCEOであるナジュワ・アラージ博士は述べ、「メモリ使用量とエネルギー消費を非常に低く抑えながら、トップクラスのベンチマークでほぼ満点に近いスコアを達成しており、実運用とサステナビリティーの観点で重要な要件を満たしています」とコメントしています。

このアプローチにより、研究者が「潜在知能」と呼ぶものを引き出し、Falcon H1R 7Bはより効果的かつ効率的に推論できるようになります。同モデルは、新たなパレートフロンティアを確立し、速度を高めても品質を犠牲にしない「最適点」を実現しています。

ベンチマークで示す優位性

Falcon H1R 7Bは各種ベンチマークで、以下の通り優れた成績を示しました。

  • 数学：AIME-24で88.1%を達成し、ServiceNow AIのApriel 1.5（15B）（86.2%）を上回りました。コンパクトな7Bモデルでも、はるかに大規模なシステムに匹敵、あるいは上回り得ることを示しています。
  • コードおよびエージェントタスク：正答率68.6%で8B未満のモデルとして最高水準を記録しました。LCB v6、SciCode Sub、TB Hardでも高スコアを示しました。たとえば、Falcon H1Rは34%を記録し、中国のDeepSeek R1-0528 Qwen 3 8B（26.9%）を上回り、Qwen3-32B（33.4%）など、より大規模なモデルも上回りました。
  • 汎用推論：論理性と指示追従性で高い能力を示し、パラメーター数は半分ながら、MicrosoftのPhi 4 Reasoning Plus（14B）などの大型モデルに匹敵する、または迫る性能を示しました。
  • 効率：バッチ64で最大1,500トークン/秒/GPUを達成しました。ハイブリッドTransformer–Mambaアーキテクチャーにより、中国のQwen3-8Bの速度をほぼ2倍に高め、精度を維持しながら高速でスケーラブルな性能を提供しました。

「このモデルは、世界水準の研究とエンジニアリングの成果です。科学的な精密さとスケーラブルな設計が両立できることを示しています」とTIIのAI・デジタルサイエンス研究センターのチーフリサーチャーであるハキム・ハシッド博士はコメントし、また「コミュニティがよりスマートで高速、かつ利用しやすいAIシステムを構築できるよう支えるモデルを提供できることを誇りに思います」と述べています。

オープンソース公開とコミュニティ主導

AIの透明性と協働に対するTIIのコミットメントを踏まえ、Falcon H1R 7BはFalcon TII Licenseの下でオープンソースモデルとして公開します。開発者、研究者、世界各地の機関はHugging Faceを通じてモデルにアクセスでき、あわせて学習戦略や主要推論ベンチマークでの性能をまとめた技術レポートも参照できます。

今回の新リリースは、TIIのFalconプログラムが世界的に成功を重ねてきた流れを受けるものです。Falconモデルは登場以来、世界最高水準のAIシステムの一角として一貫して上位にランクされており、最初の4世代はそれぞれのカテゴリで世界1位にランクインしました。世代を重ねるごとに性能、効率、実運用性の基準を引き上げ、小型の主権型（ソブリン）モデルが大規模モデルを大きく上回り得ることを示しています。これらのマイルストーンは、フロンティアAIにおけるアブダビおよびUAEのリーダーシップの拡大と、TIIが世界競争力のある研究を実現できることを裏付けています。

*出典： AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

