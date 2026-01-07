阿布達比TII發表Falcon-H1 Arabic，打造全球首屈一指的阿拉伯文AI模型

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比先進技術研究委員會(ATRC)下屬應用研究機構技術創新研究院(TII)宣布推出以Mamba-Transformer混合架構為基礎開發的全新大語言模型Falcon-H1 Arabic。這一新模型徹底摒棄此前採用Transformer架構的版本，一舉登頂開放阿拉伯文大語言模型排行榜(OALL)，成為目前效能最強的系統。

這一里程碑式的成果讓Falcon-H1 Arabic躋身全球首屈一指的阿拉伯文AI模型行列。相較於體量數倍於自身的其他模型，它不僅實現了更優的效能表現，同時在精確度、上下文處理能力以及語言表徵方面均達到業界頂尖水準。

阿拉伯聯合大公國總統顧問、先進技術研究委員會秘書長Faisal al Bannai閣下表示：「Falcon-H1 Arabic模型的推出，彰顯了我們致力於鞏固阿拉伯聯合大公國全球先進技術和負責任AI中心地位的堅定承諾。透過打造能夠滿足本地區語言與文化需求的模型，我們為社會各領域賦能，催生觸手可及、貼合需求且具備深遠影響力的創新成果。這一成就充分印證了TII深厚的人才儲備和卓越的科研實力。」

今年稍早發表的Falcon-Arabic系列模型獲得了市場的熱烈反響，也彰顯出業界對高品質阿拉伯文大語言模型的迫切需求。在此基礎上，TII進一步深化研發工作，推出全新的Falcon-H1 Arabic模型家族。該系列模型提供30億、70億和340億三種參數量級版本，旨在滿足不同基礎架構條件和應用場景的需求。Falcon-H1 Arabic在資料品質、方言涵蓋度、長上下文穩定性和數學推理能力等方面均有所提升，能夠在各類實際應用場景中，為阿拉伯文理解任務提供更精準、可靠且具備上下文感知能力的解決方案。

TII執行長Najwa Aaraj博士表示：「Falcon-H1 Arabic模型的研發，是我們在阿拉伯文AI領域多年深耕的成果，同時也是對本地區開發者、企業等社群需求的直接回應。透過在模型架構、資料品質和長上下文推理能力方面實現突破，我們正在為阿拉伯文場景下的教育、醫療保健、政務治理和企業服務等多個領域開啟全新可能。這款模型的問世，是我們踐行打造服務本地區、為全球發展貢獻力量的世界一流AI技術這一使命的重要一步。」

基準測試成績

OALL排行榜透過各類阿拉伯文理解與推理任務對模型進行綜合評估，Falcon-H1 Arabic在排行榜中展現出絕對的效能領先優勢：

30億參數量版本模型平均得分61.87%，領先Microsoft的Phi-4 Mini等主流40億參數量級競品10個百分點。

70億參數量版本模型平均得分71.47%，效能超越所有100億參數量級左右的模型，包括卡達的Fanar-1-9B和沙烏地阿拉伯的HUMAIN ALLaM 7B模型。

340億參數量版本模型平均得分75.36%，算力表現甚至優於部分700億參數量級以上的系統，例如中國的Qwen2.5 72B和META的Llama-3.3 70B。

除OALL排行榜外，Falcon-H1 Arabic模型在多個針對性基準測試中同樣取得了優異的成績，包括(i)針對科學、技術、工程和數學(STEM)領域推理任務的3LM測試，(ii)針對文化與上下文理解的ArabCulture測試，以及(iii)針對方言理解能力的AraDice測試。

這些成果共同代表阿拉伯文AI領域迎來突破性時刻。無論是在通用基準測試還是專業基準測試中，Falcon-H1 Arabic均能超越體量數倍於自身的模型，同時展現出深厚的語言理解能力、卓越的推理效能和高效的運行效率，為該領域樹立全新標竿。這也讓Falcon-H1 Arabic成為目前功能最強大、用途最廣泛的阿拉伯文語言模型。

TII人工智慧與數位研究中心(AIDRC)首席研究員Hakim Hacid博士表示：「這款模型的研發體現了我們的核心目標——打造不僅技術領先，更能切實服務于實際應用場景的阿拉伯文AI技術。透過提升模型的運行效率、理解深度和語言涵蓋範圍，我們正在賦能AI系統，使其能夠更好地為本地區各類機構、開發者和社群提供支援。」

該模型的上下文視窗長度也實現大幅擴展，最高可支援25.6萬個標記，能夠在單次互動中處理海量資訊。在實際應用中，這表示使用者可以分析冗長的法律文件、醫療記錄、學術論文或企業知識庫，整個過程無需拆分文件，全程不會遺失上下文資訊與邏輯連貫性——這是此前同規模模型無法實現的功能。

自2023年起，TII旗下Falcon AI系列模型便在多項地區及全球基準測試中穩居榜首。如今，Falcon-H1 Arabic模型在全參數量級版本中均領跑開放阿拉伯文大語言模型排行榜。這些結果印證了TII具備打造自主可控AI技術的實力，能夠在全球最高水準的競爭中脫穎而出，同時協助阿布達比乃至整個阿拉伯聯合大公國鞏固在阿拉伯文AI研究與創新領域的領先地位。

目前，使用者可透過TII官方公共介面進入模型體驗平台，網址為：https://chat.falconllm.tii.ae。

來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。