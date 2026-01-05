-

SPARTOO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 31 décembre 2025.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société SPARTOO SAS (FR00140043Y1 – ALSPT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:

  • 103,444 titres
  • 3,158.33 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT

128,245 titres

49,152.93 EUR

370 transactions

VENTE

101,239 titres

39,323.62 EUR

209 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 76,438 titres
  • 14,232.03 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 03/08/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 0 titres
  • 250,000.00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Spartoo

Avec plus de 9 000 marques et plus de 1,6 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de de 350 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2024, le Groupe réalise une GMV (Gross Merchandise Value) de 184,7 M€ dont près de 38% à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.

Visitez les sites du Groupe :
www.spartoo.com
www.spartoo-finance.com

Annexe second semestre 2025

Achats

Vente

ALSPT FP

nombre de Transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

nombre de Transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

Total

370

128 245

49 152,93

209

101 239

39 323,62

20250701

2

941

329,36

2

271

97,02

20250702

2

1 081

380,52

2

961

345,96

20250703

2

320

113,92

2

1 261

459,00

20250704

1

1

0,36

3

4 091

1 499,96

20250707

1

1

0,37

2

1 468

566,63

20250708

1

1

0,39

2

51

19,69

20250709

4

3 441

1 268,71

2

1 241

469,09

20250710

2

173

64,02

3

1 884

715,83

20250711

1

1

0,38

2

1 291

493,16

20250714

6

5 921

2 203,52

2

1 271

495,68

20250715

4

3 151

1 161,80

2

776

293,33

20250716

2

2

0,72

2

1 381

510,96

20250717

1

1

0,37

2

10

3,74

20250718

1

1

0,37

2

1 381

513,73

20250721

2

376

138,37

2

1 311

492,93

20250722

2

955

355,26

2

1 311

498,18

20250723

2

406

151,84

1

1

0,37

20250724

1

1

0,38

1

1

0,38

20250725

5

4 731

1 756,12

1

1

0,38

20250728

1

1

0,37

4

6 081

2 335,13

20250729

1

1

0,39

1

1

0,39

20250730

2

876

336,39

1

1

0,39

20250731

2

221

84,43

1

1

0,39

20250801

6

5 471

2 068,91

2

200

78,00

20250804

2

782

292,48

2

572

218,50

20250805

2

151

56,48

1

1

0,38

20250806

3

1 136

424,39

1

1

0,37

20250807

1

1

0,37

1

1

0,37

20250808

1

1

0,37

2

773

293,73

20250811

1

1

0,37

1

1

0,37

20250812

1

1

0,37

1

1

0,37

20250813

1

1

0,38

2

1 381

533,06

20250814

2

31

11,84

3

4 051

1 595,96

20250815

6

4 821

1 879,54

1

1

0,40

20250818

2

418

161,36

2

1 441

567,75

20250819

2

501

195,40

2

81

32,24

20250820

3

1 286

503,30

1

1

0,39

20250821

2

504

197,57

4

6 251

2 537,93

20250822

1

1

0,42

6

9 881

4 312,34

20250825

6

5 951

2 474,85

2

27

11,66

20250826

7

5 571

2 308,83

1

1

0,43

20250827

2

7

2,83

1

1

0,41

20250828

2

431

173,27

1

1

0,41

20250829

5

3 941

1 565,36

1

1

0,40

20250901

2

841

333,04

1

1

0,40

20250902

5

2 451

962,06

1

1

0,40

20250903

6

3 415

1 307,12

1

1

0,39

20250904

1

1

0,39

4

6 991

2 754,53

20250905

1

1

0,39

4

6 361

2 531,75

20250908

5

3 220

1 263,25

2

2

0,80

20250909

1

1

0,39

2

1 276

510,39

20250910

1

1

0,40

4

5 451

2 220,80

20250911

2

493

200,16

1

1

0,41

20250912

6

4 851

1 978,58

2

2

0,84

20250915

1

1

0,42

2

1 441

599,46

20250916

1

1

0,42

4

6 131

2 636,38

20250917

4

2 921

1 250,47

2

49

21,65

20250918

5

4 341

1 820,44

2

49

21,44

20250919

4

2 651

1 113,67

3

1 385

601,23

20250922

9

6 711

2 744,13

2

6

2,60

20250923

6

3 611

1 480,05

1

1

0,41

20250924

2

536

212,26

1

1

0,40

20250925

2

201

79,60

1

1

0,40

20250926

3

1 277

504,44

1

1

0,40

20250929

1

1

0,39

1

1

0,39

20250930

1

1

0,40

2

1 531

612,40

20251001

5

1 730

682,27

1

1

0,40

20251002

4

1 495

587,26

2

801

322,00

20251003

1

1

0,40

2

1 571

631,54

20251006

4

1 801

710,86

1

1

0,40

20251007

4

1 671

656,22

1

1

0,40

20251008

4

1 551

598,69

1

1

0,39

20251009

4

1 441

560,14

1

1

0,40

20251010

1

1

0,39

1

1

0,39

20251013

2

42

16,22

1

1

0,39

20251014

9

3 511

1 314,31

1

1

0,39

20251015

6

1 901

703,72

1

1

0,38

20251016

4

877

318,18

1

1

0,36

20251017

2

201

73,17

2

541

201,25

20251020

2

178

65,15

2

1 367

511,25

20251021

6

1 801

652,27

1

1

0,37

20251022

2

14

5,10

1

1

0,36

20251023

5

1 139

412,06

2

2

0,74

20251024

6

1 411

504,80

1

1

0,36

20251027

5

1 061

376,87

2

30

10,98

20251028

2

111

39,29

1

1

0,35

20251029

5

941

330,50

2

2

0,72

20251030

7

1 081

372,59

1

1

0,35

20251031

2

51

17,14

1

1

0,34

20251103

4

511

170,67

1

1

0,33

20251104

5

691

230,26

1

1

0,34

20251105

2

151

49,23

2

201

67,13

20251106

1

1

0,33

1

1

0,33

20251107

1

1

0,33

1

1

0,33

20251110

4

431

139,09

1

1

0,33

20251111

2

101

32,52

1

1

0,32

20251112

2

71

22,86

1

1

0,32

20251113

3

243

78,53

1

1

0,33

20251114

2

131

42,19

1

1

0,33

20251117

2

131

41,92

1

1

0,32

20251118

4

361

114,34

1

1

0,32

20251119

1

1

0,32

1

1

0,32

20251120

1

1

0,32

1

1

0,32

20251121

1

1

0,32

2

1 941

632,76

20251124

2

171

55,06

1

1

0,32

20251125

2

161

51,84

1

1

0,32

20251126

2

191

61,51

1

1

0,33

20251127

2

151

48,62

1

1

0,32

20251128

2

81

26,08

1

1

0,32

20251201

2

151

48,62

3

4 441

1 475,52

20251202

2

271

88,35

2

1 861

621,57

20251203

1

1

0,34

2

1 801

612,34

20251204

2

351

117,94

1

1

0,34

20251205

4

981

326,38

2

3

1,03

20251208

4

751

249,98

2

26

8,89

20251209

4

851

281,68

1

1

0,33

20251210

1

1

0,33

1

1

0,33

20251211

4

791

261,60

2

1 821

619,14

20251212

4

891

287,53

1

1

0,33

20251215

3

391

124,92

1

1

0,32

20251216

2

281

89,93

2

701

229,93

20251217

2

291

93,12

1

1

0,32

20251218

3

311

99,48

1

1

0,32

20251219

4

791

252,10

2

762

249,93

20251222

4

562

177,59

1

1

0,32

20251223

1

1

0,32

1

1

0,32

20251224

1

1

0,32

1

1

0,32

20251225

0

0

0,00

0

0

0,00

20251226

0

0

0,00

0

0

0,00

20251229

6

1 311

407,72

1

1

0,32

20251230

2

241

72,79

2

1 921

595,51

20251231

2

291

88,47

1

1

0,31

 

Contacts

Spartoo
04 58 00 16 84
investors@spartoo.com

NewCap
Louis-Victor Delouvrier
Jérémy Digel
Relations Investisseurs
newcap@spartoo.com
01 44 71 94 94

NewCap
Nicolas Mérigeau
Relations Médias
newcap@spartoo.com
01 44 71 98 52

Spartoo

