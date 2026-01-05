SPARTOO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 31 décembre 2025.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société SPARTOO SAS (FR00140043Y1 – ALSPT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:

103,444 titres

3,158.33 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 128,245 titres 49,152.93 EUR 370 transactions VENTE 101,239 titres 39,323.62 EUR 209 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

76,438 titres

14,232.03 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 03/08/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

0 titres

250,000.00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Spartoo

Avec plus de 9 000 marques et plus de 1,6 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de de 350 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2024, le Groupe réalise une GMV (Gross Merchandise Value) de 184,7 M€ dont près de 38% à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.

