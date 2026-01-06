Institut TII uvádí na trh Falcon Reasoning: Nejlepší model umělé inteligence 7B na světě, překonává i větší modely
Institut TII uvádí na trh Falcon Reasoning: Nejlepší model umělé inteligence 7B na světě, překonává i větší modely
- Model Falcon H1R 7B obsahuje pokročilé uvažování v kompaktním modelu se 7 miliardami parametrů, který je optimalizován pro rychlost a efektivitu
- Nejnovější model umělé inteligence od TII překonává v klíčových referenčních testech větší konkurenty od společností Microsoft, Alibaba a NVIDIA
ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Technologický inovační institut (TII), pilíř aplikovaného výzkumu Rady pro pokročilý technologický výzkum (ATRC) v Abú Zabí, oznámil vydání modelu umělé inteligence nové generace Falcon H1R 7B, který je významným krokem k tomu, aby se pokročilá umělá inteligence stala dostupnější než kdykoli předtím, neboť poskytuje prvotřídní výkon v oblasti uvažování v kompaktním, efektivním a volně dostupném formátu.
S pouhými 7 miliardami parametrů Falcon H1R 7B vyzývá a v mnoha případech překonává větší open-source modely umělé inteligence z celého světa, včetně modelů od společností Microsoft (Phi 4 Reasoning Plus 14B), Alibaba (Qwen3 32B) a NVIDIA (Nemotron H 47B). Toto vydání modelu potvrzuje pozici TII v čele účinných inovací v oblasti umělé inteligence a posiluje rostoucí vliv Spojených arabských emirátů na vedoucí postavení v oblasti globálních technologií.
Jeho Excelence Faisal al Bannai, poradce prezidenta SAE a generální tajemník Rady pro výzkum pokročilých technologií, uvedl: „Model Falcon H1R odráží závazek SAE budovat otevřenou a odpovědnou umělou inteligenci, která přináší skutečnou národní a globální hodnotu. Tím, že přinášíme úvahy světové úrovně do kompaktního a efektivního modelu, rozšiřujeme přístup k pokročilé umělé inteligenci způsobem, který podporuje hospodářský růst, vedoucí postavení ve výzkumu a dlouhodobou technologickou odolnost.“
Průlom v uvažování během inference
Model Falcon H1R 7B staví na základech modelu Falconu H1-7B se specializovaným přístupem k tréninku a hybridní architekturou Transformer–Mamba, která zvyšuje přesnost i rychlost.
„Model Falcon H1R 7B představuje skok vpřed ve schopnostech uvažování kompaktních systémů umělé inteligence,“ uvedla Dr. Najwa Aaraj, generální ředitelka TII. „Dosahuje téměř dokonalých výsledků v elitních referenčních testech při zachování mimořádně nízké spotřeby paměti a energie, což jsou kritická kritéria pro reálné nasazení a udržitelnost.“
Tento přístup odemyká to, co výzkumníci označují jako „latentní inteligenci“, a umožňuje modelu Falcon H1R 7B uvažovat efektivněji i účinněji. Model tak nastavuje novou Paretovu hranici, výkonnostní optimum, v němž vyšší rychlost neznamená kompromis v kvalitě.
Referenční testy nejlepších
V konkurenčních referenčních testech dosáhl model Falcon H1R 7B vynikajících výsledků:
- Matematika: V testu dosáhl model AIME-24 88,1 %, čímž překonal model Apriel 1.5 (15B) (86,2 %) společnosti ServiceNow AI, což dokazuje, že kompaktní model 7B může soupeřit s mnohem většími systémy nebo je překonat.
- Úlohy v oblasti kódu a agentních systémů: Model Falcon H1R dosáhl přesnosti 68,6 %, což je nejlepší výkon ve své třídě mezi modely s velikostí pod 8B, a dosáhl vyšších výsledků v referenčních testech LCB v6, SciCode Sub a TB Hard, přičemž model Falcon H1R dosáhl 34 % ve srovnání s čínským modelem DeepSeek R1-0528 Qwen 3 8B (26,9 %) a dokonce překonal větší soupeře, jako je model Qwen3-32B (33,4 %).
- Obecné uvažování: Prokázal silné schopnosti logického uvažování a dodržování instrukcí a při využití pouze poloviny počtu parametrů dosahuje srovnatelného nebo téměř srovnatelného výkonu s většími modely, jako je Phi 4 Reasoning Plus (14B) od společnosti Microsoft, přičemž použil pouze polovinu parametrů.
- Efektivita: Dosahuje až 1 500 tokenů za sekundu na GPU při dávce 64, čímž se díky hybridní architektuře Transformer–Mamba blíží dvojnásobné rychlosti oproti čínskému modelu Qwen3-8B – a přináší tak rychlejší, škálovatelný výkon bez kompromisů v přesnosti.
„Tento model je výsledkem prvotřídního výzkumu a inženýrství. Ukazuje, jak vědecká přesnost a škálovatelný design mohou jít ruku v ruce,“ řekl Dr. Hakim Hacid, vedoucí výzkumný pracovník Centra umělé inteligence a digitálního výzkumu TII. „Jsme hrdí na to, že můžeme přinést model, který komunitě umožní vytvářet chytřejší, rychlejší a dostupnější systémy umělé inteligence.“
Otevřený zdrojový kód a komunita
V souladu se závazkem TII k transparentnosti a spolupráci v oblasti umělé inteligence je model Falcon H1R 7B uvolněn jako model s otevřeným zdrojovým kódem pod licencí Falcon TII. Vývojáři, výzkumníci a instituce po celém světě mají k modelu přístup prostřednictvím služby Hugging Face spolu s úplnou technickou zprávou, která podrobně popisuje strategie trénování a výkonnost v klíčových referenčních testech uvažování.
Tato nová verze navazuje na celosvětový úspěch programu Falcon TII. Od svého debutu se modely Falcon trvale řadí mezi nejvýkonnější systémy umělé inteligence na světě, přičemž první čtyři generace dosáhly ve svých kategoriích celosvětového prvenství. V průběhu několika po sobě jdoucích iterací stanovil model Falcon nová měřítka v oblasti výkonu, efektivity a reálného nasazení a prokázal, že kompaktní, suverénní modely mohou překonat podstatně větší systémy. Tyto milníky podtrhují rostoucí vedoucí postavení Abú Zabí a širších SAE v oblasti hraniční umělé inteligence a schopnost TII poskytovat celosvětově konkurenceschopný výzkum.
*Zdroj: AETOSWire
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Contacts
Jinan Warrayat
jinan.warrayat@tii.ae