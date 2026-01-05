A Belkin eleva a proteção diária de dispositivos com uma nova linha de protetores de tela e um programa de garantia contra desgaste

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, a marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anuncia hoje uma nova linha de soluções de proteção de tela, uma parceria estratégica e um programa inédito de garantia contra desgaste, reforçando seu compromisso em manter os dispositivos protegidos e os consumidores confiantes. O lançamento inclui sete novos protetores de tela, uma parceria de personalização com a ScreenSkinz e um programa de substituição de protetores de tela, desenvolvido para proporcionar tranquilidade aos usuários e garantir que os produtos que eles amam permaneçam seguros, protegidos e em perfeitas condições.

Conheça a linha ScreenForce Titan: o máximo em proteção de tela completa

Titan SmartShield

O Titan SmartShield atua como o protetor rígido premium da linha, oferecendo resistência a impactos de nível aeroespacial e até 18 vezes mais resistência do que o vidro tradicional*. Desenvolvido com dureza superficial 9H e classificado para proteção contra quedas de até 6.5 ft / 2 m**, o Titan SmartShield proporciona durabilidade excepcional sem comprometer a nitidez. Um revestimento antirreflexo avançado preserva cores vivas e brilho em qualquer ambiente de iluminação, enquanto o adesivo antidust ajuda a repelir partículas durante a instalação, garantindo um acabamento impecável. O vidro é fabricado com até 60% de materiais reciclados e é totalmente compatível com sensores de impressão digital. Uma versão com privacidade também estará disponível. O Titan SmartShield será lançado em fevereiro de 2026 por USD 49.99.

Titan LiquidGuard

O Titan LiquidGuard é um protetor de tela líquido inovador que utiliza a tecnologia Nano-Titan Technology+ para reforçar a tela dos dispositivos em nível microscópico, oferecendo proteção contra riscos 9H sem adicionar volume. O revestimento oleofóbico cria uma superfície lisa e resistente a marcas, mantendo a aparência original do dispositivo e a sensibilidade ao toque. Aplicado em poucos minutos e respaldado por uma garantia de reparo de tela de até USD 300, o Titan LiquidGuard oferece uma abordagem discreta e prática para a proteção diária da tela. O Titan LiquidGuard será lançado em fevereiro de 2026 por USD 59.99.

Titan EcoGuard

O Titan EcoGuard é fabricado com materiais poliméricos avançados infundidos com a tecnologia Nano-Titan, uma estrutura proprietária com nano-reforço de alta densidade que oferece proteção contra quedas de até 5.9 ft / 1.8 m***. Esses materiais são coletados de fontes pós-consumo e certificados pelo Global Recycled Standard (GRS). Projetado para flexionar sob pressão em vez de trincar, o Titan EcoGuard oferece resistência líder do setor a riscos e impactos com classificação 7H, em uma construção ultrafina, enquanto um revestimento antirreflexo preserva a aparência natural do dispositivo e a resposta precisa ao toque. A superfície flexível, que dissipa choques, é ideal para telas curvas e dispositivos de uso intenso.

A coleção Titan EcoGuard inclui:

Titan EcoGuard Protetor de Tela Antirreflexo – USD 49.99 – O modelo base, desenvolvido para proteção antirreflexo em toda a tela, preservando cores vibrantes e nitidez cristalina, mesmo sob luz solar direta. É fabricado com 97% de materiais reciclados. Inclui adesivo de instalação antidust e um sistema de alinhamento por bandeja feito com plásticos reciclados.

Protetor de Tela Antirreflexo – USD 49.99 – O modelo base, desenvolvido para proteção antirreflexo em toda a tela, preservando cores vibrantes e nitidez cristalina, mesmo sob luz solar direta. É fabricado com 97% de materiais reciclados. Inclui adesivo de instalação antidust e um sistema de alinhamento por bandeja feito com plásticos reciclados. Titan EcoGuard Privacy Filter Screen Protector – USD 59.99 – Incorpora filtragem de privacidade em visualização vertical para proteger informações sensíveis contra visualização lateral. Ideal para uso em ambientes públicos, durante viagens ou em trabalhos confidenciais.

– USD 59.99 – Incorpora filtragem de privacidade em visualização vertical para proteger informações sensíveis contra visualização lateral. Ideal para uso em ambientes públicos, durante viagens ou em trabalhos confidenciais. Titan EcoGuard Red Light Screen Protector – USD 59.99 – Utiliza uma camada de conversão de luz que transforma a luz azul nociva em luz vermelha suave, amigável à pele e aos olhos, apoiando o bem-estar diário de usuários sensíveis à luz azul ou que utilizam dispositivos com frequência à noite. Essa proteção invisível e incolor oferece o dobro da exposição à luz vermelha em comparação aos padrões do setor****, mantendo uma experiência de visualização natural.

Todos os protetores de tela Titan EcoGuard chegam em embalagens 100% recicláveis, utilizando papel certificado pelo FSC. Cada kit inclui um pano de microfibra, uma folha para remoção de poeira e uma bandeja de alinhamento ecológica para uma aplicação precisa e sem complicações. O Titan EcoGuard é compatível com sensores ultrassônicos de impressão digital e foi desenvolvido para telas de dispositivos de próxima geração.

Se quebrar, conserta-se. De forma rápida, fácil e sem complicações.

Reforçando seu compromisso em oferecer a melhor experiência em produtos, a Belkin apresenta um novo programa de substituição por desgaste, que se soma à sua garantia já consolidada. A partir deste mês, os consumidores poderão substituir facilmente as películas de proteção de tela danificadas pelo uso diário e/ou pelos inevitáveis ​​acidentes do dia a dia, diretamente no site Belkin.com. O novo processo é simples, transparente e, principalmente, sem complicações.

Os produtos continuarão sendo substituídos sem custo, com a aplicação de uma taxa fixa de envio e manuseio ($14.99 AUD, $14.99 CAD, €9.99 EURO, £9.99 GBP, $9.99 USD).

O programa estará disponível, por enquanto, na Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos com planos de expansão para outros países no futuro.

Proteção de tela personalizada com Screen Skinz

A Belkin está se unindo à Screen Skinz para levar a personalização da proteção de tela a um novo nível. Em breve no Belkin.com, os clientes poderão criar um design personalizado ou escolher entre uma coleção selecionada de opções prontas, que serão gravadas diretamente no protetor de tela. O resultado é uma proteção verdadeiramente personalizada. Utilizando a tecnologia patenteada de gravação da Screen Skinz, os designs ficam visíveis apenas quando a tela do telefone está desligada. Quando a tela está ligada, o design desaparece, garantindo uma experiência de visualização suave e ininterrupta, ao mesmo tempo em que oferece durabilidade confiável e tranquilidade.

Protetores de tela personalizados estarão disponíveis para compra para clientes dos Estados Unidos em Belkin.com até o final de janeiro de 2026.

Mídia Kit

As imagens e o comunicado de imprensa completo estão disponíveis para download AQUI.

Avisos legais

*Com base em testes de terceiros, as películas protetoras de tela podem suportar, em média, até 18 vezes mais força em comparação com o vidro tradicional.

**Com base em testes de queda realizados por terceiros, os protetores de tela resistiram a quedas de até 6.5 ft / 2 m.

*** Com base em testes de queda realizados por terceiros, os protetores de tela resistiram a quedas de até 5.9 ft / 1.8 m.

**** Com base em testes realizados por terceiros na faixa de 435–440 nm, os protetores de tela emitem, em média, duas vezes mais luz vermelha em comparação com os padrões do setor.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.