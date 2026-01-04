Belkin styrker beskyttelsen af hverdagsenheder med en ny serie skærmbeskyttere og et Wear & Tear-program

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, et førende mærke inden for forbrugerelektronik i over 40 år, annoncerer i dag en ny klasse af løsninger til skærmbeskyttelse, et strategisk partnerskab og et helt nyt wear-and-tear-program, der styrker virksomhedens engagement i at beskytte enheder og give forbrugerne tryghed. Lanceringen omfatter syv nye skærmbeskyttere, et partnerskab med ScreenSkinz vedrørende personalisering, og et program til udskiftning af skærmbeskyttere beregnet til at give brugerne varig ro i sindet og sikre, at de produkter, de elsker, forbliver trygge, sikre og i den bedste form.

Mød ScreenForce Titan-serien: Det ultimative inden for fuldskærmsbeskyttelse

Titan SmartShield

Titan SmartShield fungerer som den bedste, stive skærmbeskytter i serien og leverer slagfasthed i aerospace-kvalitet samt op til 18× kraftigere styrke end traditionelt glas*. Udviklet med en overfladehårdhed på 9H og klassificeret til beskyttelse mod fald på op til 2 m** tilbyder Titan SmartShield enestående holdbarhed uden at gå på kompromis med klarheden. En avanceret antireflekterende belægning bevarer levende farver og lysstyrke i alle lysforhold, mens den støvafvisende klæber hjælper med at skubbe partikler væk under installationen for at sikre et fejlfrit resultat. Glasset er fremstillet med op til 60 % genanvendte materialer og er fuldt kompatibelt med fingeraftrykssensorer. En privatlivsversion vil også være tilgængelig. Titan SmartShield lanceres i Q1 2026 til 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK.

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard er en innovativ flydende skærmbeskytter, der anvender Nano-Titan-teknologi+, en proprietær sammensmeltning af vandbaseret tysk SiO₂, grafen, og Nano-Titan-teknologi, til at forstærke enhedens skærm på molekylært niveau og levere 9H ridsebeskyttelse uden at tilføje volumen. Den oleofobiske belægning skaber en glat, smudsafvisende overflade, der bevarer enhedens originale udseende og berøringsfølsomhed. Påføres på få minutter og støttet af en skærmreparationsgaranti på op til 300 USD tilbyder Titan LiquidGuard en diskret og problemfri tilgang til skærmbeskyttelse i hverdagen. Titan LiquidGuard lanceres i februar 2026 til 59,99 USD.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard er fremstillet af avancerede polymermaterialer med integreret Nano-Titan-teknologi, en proprietær struktur med nano-forstærkning i høj densitet, der giver beskyttelse mod fald på op til 1,8 m***. Disse materialer er indsamlet og genindvundet fra kilder efter forbrug og certificeret af Global Recycled Standard (GRS). Titan EcoGuard er konstrueret til at give efter under belastning i stedet for at revne og tilbyder brancheførende ridse- og slagfasthed med 7H-klassificering i en ultratynd konstruktion, mens en antireflekterende belægning bevarer enhedens naturlige udseende og præcise berøringsrespons. Den fleksible, stødabsorberende overflade er ideel til buede skærme og enheder, der anvendes meget.

Titan EcoGuard-kollektionen omfatter:

Titan EcoGuard antireflekterende skærmbeskytter – 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK – Grundmodellen, der er designet til antireflekterende beskyttelse af hele skærmen og samtidig bevarer levende farver og krystalklar klarhed – selv i direkte sollys. Den er fremstillet af 97 % materialer genindvundne før forbrug. Inkluderer støvafvisende monteringsklæber og et bakke­baseret tilpasningssystem fremstillet af genanvendt plast.

antireflekterende skærmbeskytter – 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK – Grundmodellen, der er designet til antireflekterende beskyttelse af hele skærmen og samtidig bevarer levende farver og krystalklar klarhed – selv i direkte sollys. Den er fremstillet af 97 % materialer genindvundne før forbrug. Inkluderer støvafvisende monteringsklæber og et bakke­baseret tilpasningssystem fremstillet af genanvendt plast. Titan EcoGuard Privacy Filter-skærmbeskytter – 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Integrerer lodret privatlivsfiltrering, der beskytter følsomme oplysninger mod indkig fra siden. Ideel til brug i offentlige miljøer, under rejser eller ved fortroligt arbejde.

– 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Integrerer lodret privatlivsfiltrering, der beskytter følsomme oplysninger mod indkig fra siden. Ideel til brug i offentlige miljøer, under rejser eller ved fortroligt arbejde. Titan EcoGuard Red Light-skærmbeskytter – 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Anvender et lyskonverterende lag, der omdanner skadeligt blåt lys til beroligende, hud- og øjenvenligt rødt lys og støtter daglig velvære for brugere, der er følsomme over for blåt lys, eller som ofte bruger enheder om natten.

– 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Anvender et lyskonverterende lag, der omdanner skadeligt blåt lys til beroligende, hud- og øjenvenligt rødt lys og støtter daglig velvære for brugere, der er følsomme over for blåt lys, eller som ofte bruger enheder om natten. Denne usynlige, farveløse beskyttelse leverer dobbelt så høj eksponering for rødt lys sammenlignet med branchestandarderne****, samtidig med at den bevarer en naturlig visningsoplevelse.

Alle Titan EcoGuard-skærmbeskyttere leveres i 100 % genindvindelig emballage med anvendelse af FSC-certificeret papir. Hvert sæt indeholder en mikrofiberklud, et ark til fjernelse af støv og en miljøvenlig tilpasningsbakke til præcis, frustrationsfri påføring. Titan EcoGuard er kompatibel med fingeraftrykssensorer, der fungerer med ultralyd, og er udviklet til skærme af næste generation.

Hvis den er blevet beskadiget, så fiks den. Hurtigt, nemt og problemfrit.

Som en yderligere styrkelse af sit engagement i at levere den bedst mulige produktoplevelse introducerer Belkin et nyt Wear and Tear-udskiftningsprogram som supplement til den eksisterende produktgaranti. Med lancering i denne måned bliver det nemt for forbrugerne at udskifte skærmbeskyttelsesprodukter, der er blevet beskadiget af daglig brug og/eller livets uundgåelige uheld, direkte på Belkin.com. Den nye proces er ligetil, gennemsigtig og vigtigst af alt ubesværet.

Produkterne vil fortsat blive udskiftet uden beregning, mod opkrævning af et fast gebyr for forsendelse og håndtering ($14,99 AUD, $14,99 CAD, €9,99 EURO, £9,99 GBP, $9,99 USD).

Programmet vil foreløbig være tilgængeligt i Australien, Canada, Tyskland, Storbritannien og USA, og der er planer om at udvide til andre lande i fremtiden.

Personaliseret skærmbeskyttelse med Screen Skinz

Belkin samarbejder med Screen Skinz om at bringe et nyt niveau af personalisering til skærmbeskyttelse. På Belkin.com kan kunder snart designe deres egen skærmbeskytter eller vælge blandt en udvalgt kollektion af færdige designs, som ætses direkte på deres skærmbeskytter. Resultatet er en beskyttelse, der er unikt personaliseret. Ved hjælp af Screen Skinz' patenterede ætsningsteknologi er motiverne kun synlige, når telefonens display er slukket. Når skærmen er tændt, forsvinder designet for at sikre en jævn, uafbrudt visningsoplevelse, samtidig med at den giver pålidelig holdbarhed og ro i sindet.

Personaliserede skærmbeskyttere vil kunne købes af amerikanske kunder på Belkin.com inden udgangen af januar 2026.

Mediekit

Billeder og den fulde pressemeddelelse kan downloades HER.

Ansvarsfraskrivelser

*Baseret på tredjepartstests kan skærmbeskytterne modstå op til 18x mere belastning i gennemsnit sammenlignet med traditionelt glas.

**Baseret på tredjepartstests overlevede skærmbeskyttere en faldhøjde på op til 2 m.

***Baseret på tredjepartstests, overlevede skærmbeskyttere en faldhøjde på op til 1,8 m.

****Baseret på tredjepartstest ved 435–440 nm udsender skærmbeskytterne i gennemsnit dobbelt så meget rødt lys sammenlignet med branchestandarderne.

