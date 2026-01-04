-

Belkin 推出全新螢幕保護貼系列及Wear & Tear 計劃，全面提升裝置防護標準

  • Belkin 推出七款全新螢幕保護貼，採用專利 Nano-Titan 技術，提升對日常跌落及刮花的防護能力
  • Wear & Tear 計劃為有更換需要的消費者提供更安心的保障
  • 用家可利用 Screen Skinz 為螢幕保護貼進行客製化訂製

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為擁有超過 40 年歷史的消費電子品牌，Belkin 今日公佈一系列嶄新的防護螢幕貼，包括全新產品類別、策略合作夥伴計劃及 Wear & Tear 服務，進一步強化裝置保護和安全，以及提升消費者信心的承諾。是次發佈涵蓋七款全新螢幕保護貼、與 ScreenSkinz 的客製化合作，以及一項螢幕保護貼更換計劃，為用家帶來長久安心，確保他們所鍾愛的產品始終保持安全、穩妥及最佳狀態。

ScreenForce Titan 系列，全面保護螢幕之選

Titan SmartShield

Titan SmartShield 為系列中的旗艦款螢幕保護貼，提供航太級抗衝擊防護，強度最高可達傳統玻璃的 18 倍*。產品表面具備 9H 鉛筆硬度，並通過最高 6.5 呎／2 米跌落測試**，在不影響顯示清晰度的前提下，展現卓越耐用表現。其先進的抗反光塗層可在各種光線環境下保持鮮明色彩與亮度，而防塵黏貼層則有助於在安裝過程中排除灰塵，帶來無瑕貼合效果。玻璃採用最高達 60% 的回收物料製成，並適用於裝置的指紋感應功能；同時亦將推出防窺版本。Titan SmartShield 將於 2026 年 2 月推出，建議零售價為 49.99 美元。

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard 是一款創新的液態螢幕保護貼，採用 Nano-Titan 技術+，結合德國水性 SiO₂、石墨烯與 Nano-Titan 技術的專利配方，從分子層面強化裝置螢幕，在不增加厚度的情況下提供 9H 鉛筆硬度防刮保護。其疏油塗層可形成順滑且抗指紋的表面，同時保持裝置原有外觀與靈敏觸感。僅需數分鐘，即可將螢幕貼安裝於手機上，並附有最高達 300 美元的螢幕維修保養，進一步提升用家體驗。Titan LiquidGuard 將於 2026 年 2 月推出，建議零售價為 59.99 美元。

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard 採用注入 Nano-Titan 技術的高分子材料製成，具備高密度奈米強化的專利結構，通過高達 5.9 呎／1.8 米的跌落測試***。玻璃採用回收物料製成，並通過全球回收標準（GRS）認證。產品採用超薄設計，但在受壓時仍能保持彈性而非破裂，破璃表面提供領先業界的 7H 鉛筆硬度，兼顧抗刮又耐衝擊防護。其抗反光塗層可維持裝置原有外觀與靈敏觸感，柔韌且具吸震效果的表面特別適合曲面螢幕及經常使用裝置的用家。

Titan EcoGuard 系列螢幕保護貼包括：

  • Titan EcoGuard 防反光螢幕保護貼，為系列中的基礎款，專為螢幕提供全面防反光保護，即使在陽光直射下，依然呈現自然色彩與畫面清晰度。產品採用 97% 回收物料製成，並隨附防塵及對位安裝工具。 建議零售價：49.99 美元。
  • Titan EcoGuard 防偷窺螢幕保護貼，採用垂直視角濾光技術，有效防止側邊角度窺視螢幕內容，保障敏感資料安全。適用於公共場所、出外旅行或處理機密工作時使用。 建議零售價：59.99 美元。
  • Titan EcoGuard 紅光螢幕保護貼，採用光線轉換層技術，可將有害藍光轉化為對皮膚及眼睛更友善的紅光，適用於對藍光敏感或經常於夜間使用裝置的人士，提供日常健康支援。這款隱形、無色的螢幕防護貼，在不影響觀看體驗的前提下，提供較業界標準高出 2 倍的紅光效果****。建議零售價：59.99 美元。

所有 Titan EcoGuard 螢幕保護貼均採用 100% 可回收包裝，並使用通過 FSC 認證的紙材製成。每套產品均隨附超細纖維清潔布、除塵貼及環保對位安裝工具，確保輕鬆又精準貼上螢幕貼。Titan EcoGuard 同時適用於辨識指紋，專為新時代裝置而設。

若產品損壞，即可快速、簡易、無憂地更換。

為提升服務質素，Belkin 在既有產品保養服務基礎上，正式推出全新的 Wear and Tear 更換計劃。該計劃於本月正式推出，消費者可直接透過 Belkin.com，輕鬆更換因日常使用或不可避免意外而受損的螢幕保護產品。整個流程簡單清晰，且無繁瑣手續。

更換產品將繼續免費提供，僅需支付固定運輸及手續費（澳元 14.99、加元 14.99、歐元 9.99、英鎊 9.99、美元 9.99）。

該計劃現階段於澳洲、加拿大、德國、英國及美國推出，未來將擴展至其他國家。

Screen Skinz 客製化螢幕保護

Belkin 與 Screen Skinz 攜手合作，為螢幕保護帶來嶄新的個人化體驗，即將於 Belkin.com 推出。用家可自行創作專屬設計，或從精選預設款式中選擇，並將設計直接蝕刻於螢幕保護貼上，打造真正個人化的防護方案。透過 Screen Skinz 的專利蝕刻技術，設計僅在螢幕關閉時可見；當螢幕開啟，圖案即自動隱藏，確保順暢無干擾的觀看體驗，提供可靠且安心的防護。

客製化螢幕保護貼將於 2026 年 1 月底前在 Belkin.com 向美國消費者開售。

免責聲明
* 根據第三方測試結果，螢幕保護貼平均可承受高達傳統玻璃 18 倍的衝擊力。
** 根據第三方跌落測試，螢幕保護貼可承受最高 6.5 呎／2 米的跌落高度。
*** 根據第三方測試，螢幕保護貼可承受最高 5.9 呎／1.8 米的跌落高度。
**** 根據第三方測試，螢幕保護貼在 435–440nm 波段，平均可提供較業界標準高出 2 倍的紅光輸出 。

