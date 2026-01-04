Belkin bringt Geräteschutz mit einer neuen Produktreihe Displayschutz und dem Wear-and-Tear-Programm auf ein neues Level

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von Verbraucherelektronik, hat heute angekündigt, eine neue Klasse Displayschutzlösungen anzubieten. Die Firma geht zudem eine strategische Partnerschaft ein und führt ein neues Wear-and-Tear-Programm ein, um seinen benutzerfreundlichen Geräteschutz auf das nächste Level zu bringen. Neben der Lancierung von sieben neuen Displayschutzoptionen geht Belkin auch eine Partnerschaft mit Screen Skinz ein und bietet ein Displayschutz-Austauschprogramm an, damit User sich darauf verlassen können, dass ihre Lieblingsprodukte sicher geschützt sind und makellos bleiben.

Die ScreenForce Titan-Produktlinie: Die ultimative Lösung für vollständigen Displayschutz

Titan SmartShield

Titan SmartShield ist der robusteste Premium-Displayschutz der Produktlinie, der Stoßschutz entsprechend den Anforderungen der Luftfahrt bietet und bis 18-mal so robust ist wie herkömmliches Glas*. Titan SmartShield bietet ohne Einbußen in Bezug auf Klarheit eine außergewöhnliche Robustheit, da die Oberfläche dem Härtegrad 9H entspricht, sodass Aufprallschutz aus bis zu 2 m Höhe** gewährleistet werden kann. Eine hochentwickelte Anti-Reflex-Beschichtung erhält unabhängig von den jeweiligen Lichtverhältnissen lebendige Farben und Helligkeit und ein Haftmittel zur Staubentfernung ermöglicht eine einwandfreie Anbringung ohne Staubpartikel. Das Glas wird mit 60 % recycelten Materialien hergestellt und ist vollständig kompatibel mit Fingerabdrucksensoren. Es gibt auch eine Version mit Sichtschutz. Titan SmartShield ist ab Februar 2026 für 24,99 € erhältlich

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard ist ein innovativer flüssiger Displayschutz, der die Technologie Nano-Titan+ und eine firmeneigene Mischung aus wasserbasiertem deutschem SiO₂ und Graphen verwendet. Nano-Titan Technologie verstärkt Gerätebildschirme auf Molekularebene, um für einen Kratzschutz des Härtegrads 9H zu sorgen, ohne aufzutragen. Die ölabweisende Beschichtung schafft eine glatte Oberfläche, auf der sich keine Flecken bilden, sodass der Originallook und die Berührungsempfindlichkeit des Geräts nicht beeinträchtigt werden. Titan LiquidGuard ist mit einer Garantie für Bildschirmreparatur im Wert von bis zu 300 $ versehen, hält den Herausforderungen des Alltags stand und lässt sich mühelos in wenigen Minuten aufbringen. Titan LiquidGuard ist ab Februar 2026 für 59,99 USD erhältlich.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard ist aus hochentwickelten Polymermaterialien hergestellt, die mit Titan-Nano-Technologie, einem firmeneigenen Verfahren, gegossen wurden, das für eine besonders dichte Nano-Verstärkung sorgt, sodass der Displayschutz Aufprall aus bis zu 1,8 m standhält. Diese Materialien werden aus Post-Consumer-Recycling-Quellen gewonnen und sind gemäß dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert. Titan EcoGuard ist darauf ausgelegt, sich unter Druck zu biegen anstatt zu brechen und bietet branchenführenden ultradünnen Kratz- und Stoßschutz des Härtegrads 7H. Eine Anti-Reflex-Beschichtung erhält den Look und die Berührungsempfindlichkeit des Displays. Die flexible, stoßdämpfende Oberfläche ist ideal für gewölbte Bildschirme und intensive Nutzung.

Die Titan EcoGuard-Kollektion besteht aus folgenden Modellen:

Titan EcoGuard Antireflex-Displayschutz – 24,99 €

Das Basismodell ist auf vollflächigen Antireflex-Schutz ausgelegt und erhält die lebendigen Farben sowie die kristallklare Wiedergabe – auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Es wurde zu mindestens 97 % aus Pre-Consumer-Recycling-Materialien hergestellt. Ein Anti-Staub-Haftmittel und ein Applikationssystem mit einer Schale zur genauen Ausrichtung aus recyceltem Plastik sind enthalten.

Titan EcoGuard Displayschutz mit Blickschutzfilter – 29,99 € – Verfügt über einen Sichtschutzfilter, der bei vertikaler Ausrichtung zum Schutz persönlicher Daten den Einblick von der Seite verhindert. Ideal zur Verwendung in der Öffentlichkeit, auf Reisen oder bei der Arbeit mit vertraulichen Daten.

– 29,99 € – Verfügt über einen Sichtschutzfilter, der bei vertikaler Ausrichtung zum Schutz persönlicher Daten den Einblick von der Seite verhindert. Ideal zur Verwendung in der Öffentlichkeit, auf Reisen oder bei der Arbeit mit vertraulichen Daten. Titan EcoGuard Rotlicht-Displayschutz – 29,99 € – Verwendet eine Schicht zur Lichtumwandlung von schädlichen blauen Strahlen in haut- und augenfreundliches Rotlicht, das zum Wohlbefinden von Usern beiträgt, die kein blaues Licht vertragen oder ihre Geräte häufig nachts verwenden. Dieser durchsichtige Schutz bietet 2-mal mehr Rotlicht als Branchenstandards****, ohne die natürliche Ansicht zu beeinträchtigen.

Alle Titan EcoGuard-Displayschutzfolien werden in 100 % recycelbarer Verpackung geliefert, die aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt. Jedes Set wird mit einem Mikrofasertuch, einem Haftstreifen zur Staubentfernung und einer umweltfreundlichen Schale zur mühelosen, exakten Anbringung geliefert. Titan EcoGuard ist kompatibel mit Ultraschall-Fingerabdrucksensoren und ist für die nächste Generation Gerätebildschirme konzipiert.

Reparatur bei Schäden. Schnell, einfach und problemlos.

Belkin steigert sein Engagement, Produkte höchster Qualität für das beste Benutzererlebnis zu liefern und stellt das neue Wear-and-Tear-Ersatz-Programm vor, das seine bewährte Produktgarantie ergänzt. Ab diesem Monat können Kundinnen und Kunden Displayschutzprodukte, die durch alltäglichen Gebrauch oder kleine Missgeschicke beschädigt wurden, auf Belkin.com ersetzen lassen. Der neue Vorgang ist einfach, transparent und problemlos.

Die Produkte werden weiterhin kostenlos ersetzt. Es wird nur ein Pauschaltarif von 9,99 € für Transport und Abwicklung berechnet.

Das Programm ist vorläufig in Australien, Kanada, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA verfügbar. Es ist geplant, es in Zukunft auch auf andere Länder auszudehnen.

Individuelle Displayschutzgestaltung mit Screen Skinz

Belkin ist eine Partnerschaft mit Screen Skinz eingegangen, um Displayschutz eine persönliche Note zu geben. Bald können Konsumenten auf Belkin.com ein individuelles Design kreieren oder eine Option aus einer Kollektion auswählen, die in ihren Displayschutz eingeätzt wird. Das Resultat ist Schutz mit einem ganz persönlichen Design. Mit der Ätztechnik von Screen Skinz ist das Design nur sichtbar, wenn der Bildschirm des Smartphones ausgeschaltet ist. Der Bildschirm ist geschützt und lässt er sich wie gewohnt bedenkenlos bedienen, wenn er eingeschaltet ist. Auch die Bildwiedergabe wird nicht beeinträchtigt.

Displayschutzfolien mit individuellem Design stehen Kundinnen und Kunden in den USA ab Ende Januar 2026 auf Belkin.com zur Verfügung

Medienkit

Bildmaterial und die vollständige Pressemitteilung stehen Hier zum Download bereit.

Ausschlusserklärungen

* Die Displayschutzfolien können durchschnittlich bis zu 18-mal mehr Belastung standhalten als Schutzfolien aus herkömmlichem Glas, was in Tests unabhängiger Prüfstellen nachgewiesen wurde.

** Basiert auf Falltests unabhängiger Prüfstellen; die Displayschutzfolien hielten einem Aufprall aus bis zu 2 m stand.

*** Basiert Falltests unabhängiger Prüfstellen; die Displayschutzfolien hielten einem Aufprall aus bis zu 1,8 m stand.

**** Basiert auf Tests unabhängiger Prüfstellen bei 435-440 nm; die Displayschutzfolien geben durchschnittlich bis zu zweimal mehr Rotlicht ab als Branchenstandards.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.