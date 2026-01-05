-

Belkin发布全新屏幕保护产品系列并推出“日常磨损更换计划”，全面提升设备日常防护水平

  • Belkin发布七款全新屏幕保护膜，搭载专有Nano-Titan™技术，显著增强对日常跌落与刮擦的防护能力
  • 全新“日常磨损更换计划”让消费者在产品更换方面更加安心无忧
  • 消费者现可通过Screen Skinz实现屏幕保护膜的个性化定制

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为一家深耕消费电子领域逾40年的领先品牌，Belkin今日宣布推出全新一代屏幕防护解决方案，并同步公布一项战略合作及全新的“日常磨损更换计划”，进一步彰显其持续守护设备安全、增强消费者使用信心的坚定承诺。此次发布包括七款全新屏幕保护产品、与ScreenSkinz达成的定制化合作，以及一项专为屏幕防护产品设计的更换保障计划，旨在为用户提供长期安心保障，确保其喜爱的设备始终安全无虞、保持最佳使用状态。

重磅登场：ScreenForce Titan系列——全屏防护的至臻之选

Titan SmartShield

Titan SmartShield作为该系列的高端刚性屏幕保护产品，提供航天级抗冲击防护性能，强度最高可达传统玻璃的18倍*。产品采用9H表面硬度设计，并通过最高6.5英尺（约 2 米）跌落防护认证**，在实现卓越耐用性的同时，依然保持出色的显示清晰度。其先进的防反射涂层可在各种光照条件下呈现鲜明色彩与亮度表现；防尘粘合技术则可在安装过程中有效排除灰尘，确保贴合平整、观感无瑕。该产品在制造过程中最高使用60%再生材料，并全面兼容指纹识别传感器。此外，Titan SmartShield还将同步推出隐私防窥版本，以满足不同用户需求。Titan SmartShield预计将于2026年2月正式上市，建议零售价为49.99美元。

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard是一款创新型液态屏幕保护产品，采用Nano-Titan™ Technology+，从微观层面强化设备显示屏，在不增加厚度的前提下，实现9H级防刮保护。其疏油涂层可打造顺滑且不易沾染指纹与污渍的表面，完整保留设备原有的外观质感与触控灵敏度。该产品可在数分钟内完成涂覆，并提供最高达300美元的屏幕维修保障，为日常屏幕防护提供一种低调、便捷、无负担的解决方案。Titan LiquidGuard预计将于2026年2月正式上市，建议零售价为59.99美元。

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard采用融入Nano-Titan™技术的先进高分子材料，凭借专有的高密度纳米增强结构，提供最高5.9英尺（约1.8米）的跌落防护性能***。相关材料均采自消费后回收来源，并通过全球回收标准（Global Recycled Standard，GRS）认证，充分体现对可持续发展的承诺。该产品在承受冲击时可灵活变形而不易破裂，以超薄结构实现行业领先的7H级防刮与抗冲击能力；同时，防反射涂层可有效保留设备原有外观质感与精准触控响应。其柔韧、分散冲击力的表面设计，尤其适用于曲面屏幕及高频使用的设备。

Titan EcoGuard系列产品包括：

  • Titan EcoGuard防反射屏幕保护膜—建议零售价49.99美元。该款为系列基础型号，专为全屏防反射防护而打造，即便在直射阳光环境下，依然可保持色彩鲜活、画面通透清晰。产品采用高达97%的再生材料制成，并配备防尘安装粘合层，以及由再生塑料打造的托盘式对位安装系统。
  • Titan EcoGuard防窥屏幕保护膜 —建议零售价59.99美元。该产品内置纵向视角防窥过滤技术，可有效阻隔侧向视角窥视，全面保护敏感信息安全，尤其适用于公共环境、出行场景及需要处理机密事务的使用需求。
  • Titan EcoGuard红光屏幕保护膜—建议零售价59.99美元。该产品采用先进的光转换层技术，可将有害蓝光转化为更为温和、对皮肤与眼睛友好的红光，为对蓝光敏感或夜间频繁使用设备的用户提供日常健康支持。该隐形、无色的防护设计在不影响自然观感的前提下，实现较行业标准高出2倍的红光输出效果****。

所有Titan EcoGuard屏幕保护产品均采用100%可回收包装，并使用经FSC认证的纸张材料，充分彰显对可持续发展的重视。每套产品均配备超细纤维清洁布、除尘贴及环保型对位安装托盘，确保安装过程精准高效、轻松无负担。Titan EcoGuard全面兼容超声波指纹识别传感器，并专为新一代设备显示技术而打造。

如果损坏，即刻更换——快速、便捷、无忧。

为进一步兑现其对卓越产品体验的承诺，Belkin在既有产品保修政策之外，正式推出全新的“日常磨损更换计划”。该计划将于本月上线，消费者可直接通过Belkin.com，轻松更换因日常使用或生活中不可避免的意外而受损的屏幕保护产品。全新流程设计清晰透明、操作简便，最重要的是，真正实现无忧更换体验。

相关产品将继续提供免费更换服务，仅收取统一的运输及处理费用（澳大利亚14.99澳元、加拿大14.99加元、欧元区9.99欧元、英国9.99英镑、美国9.99美元）。

该计划将率先在澳大利亚、加拿大、德国、英国及美国上线，后续将逐步拓展至更多国家和地区。

携手Screen Skinz，开启屏幕防护个性化新体验

Belkin与Screen Skinz达成合作，为屏幕防护注入更高水准的个性化体验。该服务即将上线Belkin.com，届时消费者可自由定制专属设计，或从精选的预设图案中进行选择，并将图案直接蚀刻于屏幕保护膜之上，打造真正独一无二的防护方案。借助Screen Skinz的专利蚀刻技术，图案仅在设备屏幕关闭时清晰呈现；当屏幕点亮后，设计自然隐去，确保观感顺畅、毫无干扰，在兼顾可靠耐用防护的同时，为用户带来持久安心体验。

定制化屏幕保护膜预计将于2026年1月底前面向美国消费者在Belkin.com正式上线销售。

免责声明
*根据第三方测试结果，与传统玻璃相比，该系列屏幕保护产品平均可承受高达18倍 的冲击力。
**根据第三方跌落测试结果，屏幕保护产品可在最高6.5英尺（约2米） 的跌落高度下保持完整。
*** 根据第三方跌落测试结果，屏幕保护产品可在最高5.9英尺（约1.8米） 的跌落高度下保持完整。
**** 根据第三方在435–440nm波段进行的测试结果，与行业标准相比，该系列屏幕保护产品平均可释放2倍的红光。

关于Belkin

Belkin是一家总部位于加利福尼亚州的配件领先供应商，在过去40年中生产出屡获殊荣的电源、保护、生产率、连接和音频产品。Belkin在南加州设计和制造产品，销往全球100多个国家/地区，该公司始终坚定不移地关注研发、社区、教育、可持续发展，最重要的是，关注所服务的用户。Belkin于1983年在南加州的一个车库起步，如今已发展成为一家多元化的全球性科技公司。我们的灵感永远汲取自我们所生活的地球以及人与技术之间的联系。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
Jen Wei
全球传播与数字营销副总裁
Comms@belkin.com

