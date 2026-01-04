Belkin mejora la protección diaria de los dispositivos con una nueva línea de protectores de pantalla y un programa de desgaste y deterioro

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, marca líder en electrónica de consumo desde hace más de 40 años, anuncia hoy una nueva clase de soluciones de protección de pantallas, una alianza estratégica y un programa totalmente nuevo contra el desgaste, lo que refuerza su compromiso de proteger los dispositivos y la confianza de ustedes. El lanzamiento incluye siete nuevos protectores de pantalla, una asociación de personalización con Screen Skinz y un programa de sustitución de protectores de pantalla diseñado para ofrecer a los usuarios una tranquilidad duradera y garantizar que los productos que aman permanezcan seguros, protegidos y en las mejores condiciones.

Conozca la línea ScreenForce Titan: Lo último en protección de pantalla completa

Titan SmartShield

Titan SmartShield es el protector rígido de alta gama de la línea que ofrece una resistencia a los impactos de grado aeroespacial y hasta 18 veces más resistencia que el vidrio tradicional*. Diseñado con una dureza superficial de 9H y una protección contra caídas de hasta 2 m/6,5 pies, Titan SmartShield ofrece una durabilidad excepcional sin comprometer la claridad. Un avanzado recubrimiento antirreflectante preserva la viveza del color y el brillo en cualquier entorno de iluminación, mientras que el adhesivo antipolvo ayuda a repeler las partículas durante la instalación para lograr un acabado impecable. El vidrio está fabricado con hasta un 60 % de materiales reciclados y es totalmente compatible con los sensores de huellas dactilares. También estará disponible una versión privada. Titan SmartShield saldrá a la venta en febrero de 2026 por 49,99 USD.

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard es un innovador protector de pantalla líquido que utiliza la tecnología Nano-Titan Technology+, una fusión patentada de SiO₂ alemán a base de agua, grafeno y tecnología Nano-Titan, para reforzar las pantallas de los dispositivos a nivel molecular, proporcionando una protección contra arañazos de 9H sin añadir volumen. El recubrimiento oleofóbico crea una superficie lisa y resistente a las manchas que mantiene el aspecto original y la sensibilidad táctil del dispositivo. Se aplica en cuestión de minutos y cuenta con una garantía de reparación de pantalla de hasta 300 USD. Titan LiquidGuard ofrece una solución discreta y sencilla para la protección diaria de la pantalla. Titan LiquidGuard saldrá a la venta en febrero de 2026 por 59,99 USD.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard está fabricado con materiales poliméricos avanzados que incorporan la tecnología Nano-Titan, una estructura patentada con refuerzo nanométrico de alta densidad que ofrece una protección contra caídas de hasta 1,8 m/5,9 pies***. Estos materiales se recogen de fuentes posconsumo y están certificados por la Norma Global de Reciclado (GRS). Diseñado para flexionar bajo presión en lugar de romperse, Titan EcoGuard ofrece una resistencia a los rayones y a los impactos con clasificación 7H líder en la industria con una construcción ultradelgada, mientras que un recubrimiento antirreflectante preserva el aspecto natural del dispositivo y la precisión de la respuesta táctil. La superficie flexible y amortiguadora es ideal para pantallas curvas y dispositivos de uso intensivo.

La colección Titan EcoGuard incluye:

Protector de pantalla antirreflectante Titan EcoGuard : 49,99 USD. El modelo básico diseñado para ofrecer protección antirreflectante en toda la pantalla, al tiempo que conserva colores vivos y una claridad cristalina, incluso bajo la luz solar directa. Está fabricado con un 97 % de materiales reciclados previos al consumo. Incluye adhesivo antipolvo para la instalación y un sistema de alineación con bandeja fabricado con plástico reciclado.

: 49,99 USD. El modelo básico diseñado para ofrecer protección antirreflectante en toda la pantalla, al tiempo que conserva colores vivos y una claridad cristalina, incluso bajo la luz solar directa. Está fabricado con un 97 % de materiales reciclados previos al consumo. Incluye adhesivo antipolvo para la instalación y un sistema de alineación con bandeja fabricado con plástico reciclado. Protector de pantalla con filtro de luz azul Titan EcoGuard : 59,99 USD. Desarrollado con EyeSafe en colaboración con oftalmólogos, este protector cuenta con una tecnología de filtrado óptico mejorada que reduce la exposición a la luz azul en un 60 % (480 nm-500 nm) para mejorar la comodidad visual y la calidad del sueño durante el uso prolongado de la pantalla.

: 59,99 USD. Desarrollado con EyeSafe en colaboración con oftalmólogos, este protector cuenta con una tecnología de filtrado óptico mejorada que reduce la exposición a la luz azul en un 60 % (480 nm-500 nm) para mejorar la comodidad visual y la calidad del sueño durante el uso prolongado de la pantalla. Protector de pantalla con filtro de privacidad Titan EcoGuard : 59,99 USD. Incorpora un filtro de privacidad de visión vertical para proteger la información confidencial de miradas indiscretas. Ideal para su uso en lugares públicos, durante los viajes o para trabajos confidenciales.

: 59,99 USD. Incorpora un filtro de privacidad de visión vertical para proteger la información confidencial de miradas indiscretas. Ideal para su uso en lugares públicos, durante los viajes o para trabajos confidenciales. Protector de pantalla Titan EcoGuard Red Light: 59,99 USD. Utiliza una capa de conversión de luz que transforma la luz azul dañina en luz roja relajante y agradable para la piel y los ojos, lo que favorece el bienestar diario de los usuarios sensibles a la luz azul o de aquellos que utilizan dispositivos con frecuencia por la noche. Esta protección invisible e incolora ofrece el doble de exposición a la luz roja en comparación con los estándares del sector****, al tiempo que mantiene una experiencia visual natural.

Todos los protectores de pantalla Titan EcoGuard se envían en embalajes 100 % reciclables fabricados con papel certificado por el FSC. Cada kit incluye un paño de microfibra, una lámina para eliminar el polvo y una bandeja de alineación ecológica para una aplicación precisa y sin frustraciones. Titan EcoGuard es compatible con sensores ultrasónicos de huellas dactilares y está diseñado para pantallas de dispositivos de última generación.

Si está roto, arréglelo. Rápido, fácil y sin complicaciones.

Reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia de producto de la más alta calidad, Belkin presenta un nuevo programa de sustitución por desgaste, además de su garantía de producto ya establecida. A partir de este mes, los consumidores podrán reemplazar fácilmente los protectores de pantalla dañados por el uso diario o por accidentes inevitables, directamente en Belkin.com. El nuevo proceso es sencillo, transparente y, lo más importante, sin complicaciones.

Los productos se seguirán reemplazando sin costo alguno, con una tarifa fija de envío y manipulación (14,99 AUD, 14,99 CAD, 9,99 EUR, 9,99 GBP, 9,99 USD).

El programa estará disponible en Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, por ahora, con planes de expandirse a otros países en el futuro.

Protección de pantalla personalizada con Screen Skinz

Belkin se ha asociado con Screen Skinz para llevar la personalización de la protección de pantallas a un nuevo nivel. Próximamente, en Belkin.com, los clientes tendrán la posibilidad de crear un diseño personalizado o elegir entre una colección seleccionada de opciones prefabricadas que se grabarán directamente en su protector de pantalla. El resultado es una protección personalizada de forma única. Gracias a la tecnología de grabado patentada de Screen Skinz, los diseños solo son visibles cuando la pantalla del teléfono está apagada. Cuando la pantalla está encendida, el diseño desaparece para garantizar una experiencia visual fluida e ininterrumpida, al tiempo que ofrece una durabilidad fiable y tranquilidad.

Los protectores de pantalla personalizados estarán disponibles para su compra por parte de los clientes de EE. UU. en Belkin.com a finales de enero de 2026.

Kit de medios

Las imágenes y el comunicado de prensa completo se pueden descargar AQUÍ.

Exenciones de responsabilidad

*Según pruebas realizadas por terceros, los protectores de pantalla pueden soportar hasta 18 veces más fuerza de media en comparación con el vidrio tradicional.

**Según pruebas de caída realizadas por terceros, los protectores de pantalla resistieron caídas desde una altura de hasta 2 m/6,5 pies.

***Según pruebas de caída realizadas por terceros, los protectores de pantalla resistieron caídas desde una altura de hasta 1,8 m/5,9 pies.

****Según pruebas realizadas por terceros a 435 nm-440 nm, los protectores de pantalla emiten una media de dos veces más luz roja que los estándares del sector.

Acerca de Belkin

Belkin es una empresa de California líder en accesorios que ofrece productos reconocidos de alimentación, protección, productividad, conectividad y audio desde hace 40 años. Belkin, que diseña y fabrica sus productos en el sur de California y los vende en más de 100 países de todo el mundo, mantiene su firme compromiso con la investigación y el desarrollo, la comunidad, la educación, la sostenibilidad y, lo que es más importante, las personas a las que presta sus servicios. Desde nuestros humildes comienzos en un garaje del sur de California en 1983, Belkin se convirtió en una empresa tecnológica global y diversa. El planeta en el que vivimos y la conexión entre las personas y la tecnología siempre fueron nuestra inspiración.