Belkin forbedrer beskyttelsen av enheter i hverdagen med en ny serie skjermbeskyttere samt et slitasjeprogram.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, et ledende merke innen forbrukerelektronikk i over 40 år, lanserer i dag en ny klasse med skjermbeskyttelsesløsninger, et strategisk partnerskap og et helt nytt slitasjeprogram, og styrker med dette sitt engasjement for å beskytte enheter og gi forbrukerne mer trygghet. Lanseringen inkluderer syv nye skjermbeskyttere, et tilpasningspartnerskap med Screen Skinz og et erstatningsprogram for skjermbeskyttelse som er utformet for å gi brukerne varig trygghet og sikre at produktene de elsker, forblir trygge, sikre og i best mulig stand.

Oppdag ScreenForce Titan-serien: Det ultimate innen fullskjermbeskyttelse

Titan SmartShield

Titan SmartShield er den fremste stive beskyttelsen i serien og gir slagfasthet i luftfartskvalitet og er opptil 18 ganger så sterk som tradisjonelt glass*. Titan SmartShield er konstruert med en overflatehardhet på 9H og klassifisert for fallbeskyttelse på opptil 2 m**. Den tilbyr eksepsjonell holdbarhet uten at det går på bekostning av klarheten. Et avansert antireflekterende belegg bevarer levende farger og lysstyrke i alle lysmiljøer, samtidig som antistøvlimet bidrar til å skyve bort partikler under installasjonen for en feilfri finish. Glasset er produsert med opptil 60 % resirkulerte materialer og er fullt kompatibelt med fingeravtrykkssensorer. En personvernversjon vil også være tilgjengelig. Titan SmartShield lanseres i 1. kvartal 2026 for 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK.

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard er en innovativ flytende skjermbeskytter som bruker Nano-Titan Technology+, en egenutviklet fusjon av vannbasert tysk SiO₂, grafen og Nano-Titan-teknologi, for å forsterke enhetsskjermer på molekylært nivå, og gir 9H-ripebeskyttelse uten å gjøre enheten tykkere. Det oleofobe belegget skaper en glatt, flekkbestandig overflate som opprettholder enhetens originale utseende og berøringsfølsomhet. Titan LiquidGuard påføres i løpet av minutter og har en skjermreparasjonsgaranti på opptil $300, og er en diskré og problemfri tilnærming til skjermbeskyttelse i det daglige. Titan LiquidGuard lanseres i februar 2026 for $59,99 USD.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard er laget av avanserte polymermaterialer tilsatt Nano-Titan-teknologi, en egenutviklet struktur med nanoforsterkning med høy tetthet som gir fallbeskyttelse på opptil 1,8 m***. Disse materialene er hentet fra brukte produkter og er sertifisert av Global Recycled Standard (GRS). Titan EcoGuard er bygget for å bøye av under press i stedet for å sprekke, og tilbyr bransjeledende 7H-klassifisert ripe- og støtmotstand med ultratynn konstruksjon, samtidig som et antireflekterende belegg bevarer enhetens naturlige utseende og presise berøringsrespons. Den fleksible, støtdempende overflaten er ideell for buede skjermer og enheter som brukes mye.

Titan EcoGuard-kolleksjonen inkluderer:

Titan EcoGuard antireflekterende skjermbeskytter – 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK – Grunnmodellen designet for antireflekterende fullskjermbeskyttelse samtidig som den bevarer levende farger og krystallklar klarhet – selv i direkte sollys. Laget av minst 97 % resirkulerte materialer fra brukte produkter. Inkluderer antistøv-monteringslim og et brettbasert justeringssystem laget av resirkulert plast.

antireflekterende skjermbeskytter – 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK – Grunnmodellen designet for antireflekterende fullskjermbeskyttelse samtidig som den bevarer levende farger og krystallklar klarhet – selv i direkte sollys. Laget av minst 97 % resirkulerte materialer fra brukte produkter. Inkluderer antistøv-monteringslim og et brettbasert justeringssystem laget av resirkulert plast. Titan EcoGuard skjermbeskytter med personvernfilter – 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Med vertikal personvernfiltrering som beskytter sensitiv informasjon fra å kunne ses fra siden. Ideell for bruk i offentlige omgivelser, på reiser eller til konfidensielt arbeid.

– 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Med vertikal personvernfiltrering som beskytter sensitiv informasjon fra å kunne ses fra siden. Ideell for bruk i offentlige omgivelser, på reiser eller til konfidensielt arbeid. Titan EcoGuard skjermbeskytter med rødlysfilter – 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Denne skjermbeskytteren har et lag som konverterer skadelig blått lys til beroligende, hud- og øyevennlig rødt lys, noe som føles bedre for brukere som er følsomme for blått lys, eller som ofte bruker enheter sent på kvelden. Denne usynlige, fargeløse beskyttelsen gir dobbelt så mye rødt lys som bransjestandarder****, samtidig som den opprettholder en naturlig visningsopplevelse.

Alle Titan EcoGuard skjermbeskyttere leveres i 100 % resirkulerbar emballasje med FSC-sertifisert papir. Hvert sett inneholder en mikrofiberklut, et støvfjerningsark og et miljøvennlig justeringsbrett for presis og problemfri påføring. Titan EcoGuard er kompatibel med ultrasoniske fingeravtrykkssensorer og konstruert for neste generasjons enhetsskjermer.

Hvis noe er ødelagt – reparer det. Raskt, enkelt og problemfritt.

Belkin fortsetter arbeidet med å levere produktopplevelser av høyeste kvalitet og introduserer nå et nytt slitasjeutskiftningsprogram i tillegg til den vanlige produktgarantien. Fra denne måneden kan forbrukere med skjermbeskyttelsesprodukter som har blitt svekket av daglig bruk og/eller livets uunngåelige ulykker, enkelt erstatte dem via Belkin.com. Den nye prosessen er enkel, transparent og viktigst av alt: problemfri.

Produktene vil fortsatt bli erstattet uten kostnad, med et fast frakt- og ekspedisjonsgebyr ($14,99 AUD, $14,99 CAD, €9,99 EURO, £9,99 GBP, $9,99 USD).

Programmet vil foreløpig være tilgjengelig i Australia, Canada, Tyskland, Storbritannia og USA, med planer om å utvides til andre land i fremtiden.

Personlig tilpasset skjermbeskyttelse med Screen Skinz

Belkin samarbeider med Screen Skinz for å gi skjermbeskyttelse et nytt nivå av personalisering. På Belkin.com vil kundene snart kunne lage sitt eget design eller velge fra en utvalgt samling av forhåndslagde alternativer, som så etses rett på skjermbeskytteren. Resultatet er en beskyttelse som er helt unikt tilpasset brukeren. Ved bruk av Screen Skinz' patenterte etseteknologi er designene bare synlige når telefonskjermen er slått av. Når skjermen er på, forsvinner designet for å sikre en jevn og uavbrutt visningsopplevelse, samtidig som den gir pålitelig holdbarhet og trygghet.

Personlig tilpassede skjermbeskyttere vil være tilgjengelige for kjøp for amerikanske kunder på Belkin.com innen utgangen av januar 2026.

Mediepakke

Bilder og fullstendig pressemelding kan lastes ned HER.

Ansvarsfraskrivelse

*Basert på tredjepartstester kan skjermbeskyttere tåle opptil 18 ganger mer kraft i gjennomsnitt sammenlignet med vanlig glass.

**Basert på tredjeparts falltester tålte skjermbeskytteren et fall på opptil 2 m.

*** Basert på tredjeparts falltester tålte skjermbeskytteren et fall på opptil 1,8 m.

**** Basert på tredjepartstesting ved 435–440 nm avgir skjermbeskyttere i gjennomsnitt dobbelt så mye rødt lys sammenlignet med bransjestandarder.

Om Belkin

California-baserte Belkin er en ledende produsent av elektronisk tilbehør som har levert prisvinnende effekt, beskyttelse, produktivitet, tilkoblingsmuligheter og lydprodukter i over 40 år. Belkins produkter er designet og utviklet i Sør-California, og selges i over 100 land over hele verden. Belkin har fastholdt sitt sterke fokus på forskning og utvikling, fellesskap, utdanning, bærekraft og viktigst av alt – menneskene som bruker produktene. Det hele startet som en beskjeden garasjebedrift i Sør-California i 1983, og i dag er Belkin et mangfoldig, globalt teknologiselskap. Vi inspireres stadig av planeten vi lever på, og forbindelsen mellom mennesker og teknologi.