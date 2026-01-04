Belkin tilt dagelijkse bescherming van apparaten naar een hoger niveau met een nieuwe reeks screenprotectors en een Wear & Tear-programma

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, al meer dan 40 jaar marktleider op het gebied van consumentenelektronica, kondigt vandaag een nieuwe reeks screenprotectors, een strategisch partnerschap en een gloednieuw Wear & Tear-programma aan. Zo wil het bedrijf apparaten nog beter beschermen en consumenten meer zekerheid bieden. De lancering omvat zeven nieuwe screenprotectors, een samenwerking met Screen Skinz en een vervangingsprogramma voor screenprotectors dat is opgezet om gebruikers extra zekerheid te bieden en ervoor te zorgen dat hun favoriete producten veilig, beschermd en in optimale staat blijven.

Ontdek de ScreenForce Titan-serie: de ultieme bescherming voor het hele scherm

Titan SmartShield

Titan SmartShield is een hoogwaardige harde beschermlaag met een schokbestendigheid van lucht- en ruimtevaartkwaliteit. Het is tot 18 keer sterker dan traditioneel glas.* Titan SmartShield is ontworpen met een oppervlaktehardheid van 9H en biedt valbescherming tot 2 meter.** Het is uitzonderlijk sterk zonder de helderheid aan te tasten. Een geavanceerde reflectiewerende coating zorgt voor levendige kleuren en helder beeld in alle lichtomstandigheid. En tijdens het aanbrengen duwt de stofwerende lijm stofdeeltjes weg voor een perfect resultaat. Het glas is voor 60% gemaakt van gerecyclede materialen en volledig compatibel met vingerafdruksensoren. Er zal ook een uitvoering met privacyfilter verkrijgbaar zijn. Titan SmartShield verschijnt in februari 2026 voor $ 49,99 USD / € 24,99 / £ 24,99 GBP

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard is een innovatieve vloeibare screenprotector die gebruikmaakt van Nano-Titan Technology+, een gepatenteerde combinatie van Duits SiO₂ op waterbasis, grafeen en Nano-Titan Technology. Het versterkt apparaatdisplays op moleculair niveau en biedt 9H-krasbescherming, maar is toch extreem dun. De vetwerende coating vormt een glad en vlekbestendig oppervlak, waardoor het apparaat er nog hetzelfde uitziet en nog even aanraakgevoelig is. Titan LiquidGuard is binnen een paar minuten aan te brengen en wordt geleverd met een garantie voor schermreparatie tot 300 dollar. Het biedt een onopvallende en eenvoudige oplossing voor dagelijkse displaybescherming. Titan LiquidGuard verschijnt in februari 2026 voor $ 59,99 USD.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard is gemaakt van geavanceerde polymeren in combinatie met Nano-Titan-Technology. Deze unieke structuur is versterkt met nanodeeltjes en biedt valbescherming tot 1,8 meter.*** De materialen zijn teruggewonnen uit consumentenafval en gecertificeerd door de Global Recycled Standard (GRS). Titan EcoGuard is ontworpen om onder druk mee te buigen in plaats van te barsten en biedt met een hardheid van 7H ongeëvenaarde kras- en schokbestendigheid in ultradunne vorm. Een reflectiewerende coating verandert niets aan het uiterlijk en de aanraakgevoeligheid van het apparaat. Het flexibele, schokabsorberende oppervlak is ideaal voor gebogen schermen en veelgebruikte apparaten.

De Titan EcoGuard-collectie bestaat uit:

Titan EcoGuard reflectiewerende screenprotector – $ 49,99 USD / € 24,99 / £ 24,99 GBP

Het basismodel is ontworpen om het scherm volledig te beschermen en reflectiewerend te maken. Daarbij blijven de kleuren levendig en het beeld kristalhelder, zelfs in direct zonlicht. Het is voor 97% gemaakt van materialen die vóór consumentengebruik zijn gerecycled. De screenprotector wordt geleverd met stofwerende lijm en een handig bevestigingsframe van gerecycled plastic.

Titan EcoGuard-screenprotector met privacyfilter – $ 59,99 USD / € 29,99 / £ 29,99 GBP – Voorzien van een privacyfilter voor verticale weergave om gevoelige informatie te beschermen tegen meekijken van opzij. Ideaal voor gebruik in openbare ruimtes, tijdens reizen of voor vertrouwelijk werk.

– $ 59,99 USD / € 29,99 / £ 29,99 GBP – Voorzien van een privacyfilter voor verticale weergave om gevoelige informatie te beschermen tegen meekijken van opzij. Ideaal voor gebruik in openbare ruimtes, tijdens reizen of voor vertrouwelijk werk. Titan EcoGuard roodlicht-screenprotector – $ 59,99 USD / € 29,99 / £ 29,99 GBP – Werkt met een laag die schadelijk blauw licht omzet in rustgevend, huid- en oogvriendelijk rood licht. Dit is handig voor mensen die gevoelig zijn voor blauw licht of die vaak 's avonds apparaten gebruiken. Deze onzichtbare, kleurloze bescherming stelt gebruikers bloot aan twee keer zoveel rood licht als de industrienormen**** en biedt toch een natuurlijke kijkervaring.

Alle Titan EcoGuard-screenprotectors worden geleverd in een 100% recyclebare verpakking van FSC-gecertificeerd papier. Elke set bevat een microvezeldoekje, stofverwijderingssticker en milieuvriendelijk bevestigingsframe om de screenprotector nauwkeurig en moeiteloos aan te brengen. Titan EcoGuard is compatibel met ultrasone vingerafdruksensoren en ontworpen voor de volgende generatie apparaatdisplays.

Repareer wat kapot is. Snel, eenvoudig en moeiteloos.

Belkin zet zich extra in om de allerbeste productervaring bieden en introduceert naast de bestaande productgarantie een nieuw Wear & Tear-programma. Vanaf deze maand kunnen consumenten screenprotectors die door dagelijks gebruik en/of onvermijdelijke ongelukjes beschadigd zijn geraakt, eenvoudig vervangen via Belkin.com. Dit nieuwe proces is eenvoudig, transparant en vooral moeiteloos.

Producten worden kosteloos vervangen, met een vast bedrag voor verzend- en administratiekosten ($ 14,99 AUD, $ 14,99 CAD, € 9,99, £ 9,99 GBP, $ 9,99 USD).

Het programma is eerst beschikbaar in Australië, Canada, Duitsland, het VK en de VS, maar er zijn plannen om het uit te breiden naar andere landen.

Persoonlijke displaybescherming met Screen Skinz

Belkin werkt samen met Screen Skinz om displaybescherming een stuk persoonlijker te maken. Binnenkort kunnen klanten op Belkin.com een ​​eigen ontwerp maken of een kant-en-klare optie kiezen uit een zorgvuldig samengestelde collectie, om op hun screenprotector te laten graveren. Het resultaat is unieke bescherming met een persoonlijk tintje. Door de gepatenteerde etstechnologie van Screen Skinz zijn ontwerpen alleen zichtbaar als het telefoonscherm is uitgeschakeld. Als het scherm aan is, verdwijnt het ontwerp. Dit zorgt voor een vloeiende, ononderbroken kijkervaring en biedt betrouwbare duurzaamheid en gemoedsrust.

Aangepaste screenprotectors zijn eind januari 2026 verkrijgbaar op Belkin.com voor klanten in de VS.

Mediakit

Het beeldmateriaal en volledige persbericht zijn HIER te downloaden.

Disclaimers

* Uit onafhankelijke testen is gebleken dat de druksterkte van deze screenprotectors gemiddeld tot 18 keer hoger is dan die van traditioneel glas.

** Gebaseerd op externe valtesten waarbij de screenprotectors een val van 2 m hoogte overleefden.

*** Gebaseerd op externe valtesten waarbij de screenprotectors een val van 1,8 m hoogte overleefden.

**** Gebaseerd op externe testen met een golflengte van 435-440 nm, waarbij de screenprotectors gemiddeld twee keer zoveel rood licht uitstralen als de industrienormen.

Over Belkin

Het in Californië gevestigde Belkin is marktleider op het gebied van accessoires en levert al 40 jaar bekroonde producten gericht op stroomvoorziening, bescherming, productiviteit, connectiviteit en audio. De producten worden ontworpen en ontwikkeld in Zuid-Californië en verkocht in meer dan 100 landen wereldwijd. De focus van Belkin ligt onverminderd op onderzoek en ontwikkeling, samenleving, onderwijs, duurzaamheid en vooral ook op de mensen voor wie we onze producten maken. Sinds ons bescheiden begin in 1983 vanuit een garage in Zuid-Californië is Belkin uitgegroeid tot een divers, wereldwijd opererend technologiebedrijf. We houden daarbij altijd oog voor onze planeet en blijven geïnspireerd door de verbinding tussen mens en technologie.