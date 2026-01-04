Belkin optimise sa gamme de protections d'écran et lance le programme Wear & Tear

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Belkin, leader depuis plus de 40 ans sur le marché des produits électroniques destinés au grand public, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de protections d'écran, un partenariat stratégique avec Screen Skinz et un nouveau programme Wear & Tear. La marque introduit donc sept nouvelles protections d'écran, un service de personnalisation avec Screen Skinz et un programme de remplacement de protections d'écran.

Découvrez la collection ScreenForce Titan : la solution de protection d'écran ultime

Titan Smartphones

Titan Smartphones correspond à la gamme premium de la collection. Cette protection d'écran résiste aux impacts de niveau aérospatial. Elle est jusqu'à 18 fois plus résistante que le verre traditionnel*. Son verre robuste d’indice 9H permet de protéger l’écran du smartphone contre les impacts de chutes (2 m max.)**. Titan Smartphones est une solution de protection durable qui ne compromet en rien la clarté de l'écran. Grâce à son revêtement antireflet, l'écran de l'appareil conserve ses couleurs vives et sa clarté, quel que soit le niveau lumineux ambiant. L'autocollant de dépoussiérage permet de retirer toutes les particules lors de la pose de la protection d'écran. Le verre est composé de matériaux recyclés (jusqu'à 60 %) et il est compatible avec les capteurs d'empreintes. Cette protection d'écran est également disponible avec un filtre latéral et bidirectionnel. Titan Smartphones sera disponible dès février 2026 au prix de 24,99 €.

Titan LiquidGuard

Titan LiquiGuard est une protection d'écran innovante qui utilise la technologie Nano-Titan. Cette dernière consiste en la fusion du dioxyde de silicium (SiO₂) allemand à base d'eau avec le graphène. Cela permet de renforcer la protection d'écran au niveau moléculaire, offrant ainsi une solution de protection fine d’indice 9H. Grâce à son revêtement oléophobique, la surface de la protection d'écran reste lisse et résistante aux taches. Le smartphone conserve ainsi son aspect d'origine et sa fonction tactile est préservée. La pose de cette protection d’écran est facile et rapide. Cet accessoire est couvert par une garantie réparation à hauteur de 255 €. Titan LiquiGuard offre une solution de protection à la fois discrète et simple contre les effets de l'usure. Titan LiquiGuard sera disponible dès février 2026 au prix de 29,99 €.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard est une protection d'écran composée de matériaux en polymères infusés issus de la technologie propriétaire Nano-Titan. Cette dernière permet d'obtenir une structure de haute densité renforcée au niveau moléculaire et qui offre une protection de l’écran contre les impacts de chutes (1,8 m max.)***. Les matériaux composant cette protection d’écran proviennent de sources post-consommation et sont certifiés GRS (Global Recycled Standard). Conçue pour se tordre sous pression au lieu de se casser, Titan EcoGuard est une protection d'écran d’indice 7H fine qui résiste aux rayures et aux impacts de chocs ou de chutes. Son revêtement antireflet permet de conserver l'aspect original du smartphone et de préserver la fonction tactile de l'écran. Sa surface souple est idéale pour les écrans incurvés et les appareils très souvent utilisés. Elle disperse les ondes de choc.

La collection Titan EcoGuard comprend :

La protection d'écran antireflet Titan EcoGuard (24,99 €) : elle protège l'écran dans son intégralité. Son revêtement antireflet préserve la clarté et les couleurs vives de l'écran même exposée à la lumière directe du soleil. Ce produit a été conçu à partir de 97 % de matériaux recyclés post-consommation. Un autocollant de dépoussiérage ainsi qu'un support de pose en plastique recyclé sont fournis avec la protection d'écran.

(24,99 €) : elle protège l'écran dans son intégralité. Son revêtement antireflet préserve la clarté et les couleurs vives de l'écran même exposée à la lumière directe du soleil. Ce produit a été conçu à partir de 97 % de matériaux recyclés post-consommation. Un autocollant de dépoussiérage ainsi qu'un support de pose en plastique recyclé sont fournis avec la protection d'écran. La protection d'écran avec filtre latéral et bidirectionnel Titan EcoGuard Privacy (29,99 €) : elle est dotée d'un filtre de confidentialité vertical qui permet de garder le contenu de l'écran à l'abri des regards indiscrets. Elle est parfaite pour une utilisation de l'appareil dans les espaces publics, en voyage ou au bureau.

(29,99 €) : elle est dotée d'un filtre de confidentialité vertical qui permet de garder le contenu de l'écran à l'abri des regards indiscrets. Elle est parfaite pour une utilisation de l'appareil dans les espaces publics, en voyage ou au bureau. La protection d'écran avec filtre lumière rouge Titan EcoGuard (29,99 €) : elle est composée d'une couche de protection qui convertit la lumière bleue émise par l'écran en lumière rouge adaptée au confort des yeux sensibles à la lumière bleue ou des personnes utilisant leur appareil dans la pénombre. Cette protection d'écran transparente offre une exposition à la lumière rouge 2 fois supérieure à celle des normes industrielles****.

Toutes les protections d'écran de la collection Titan EcoGuard sont conditionnées dans un emballage recyclé à 100 % et du papier certifié FSC. Un chiffon en microfibre, un autocollant de dépoussiérage et un support écoresponsable de pose accompagnent chacune des protections d'écran. Titan EcoGuard est compatible avec le capteur d'empreintes ultrasonique et a été conçue pour les appareils de nouvelle génération à venir.

Une protection d'écran cassée ? Il suffit de la remplacer ! Rapidement et facilement.

Pour renforcer son engagement vis-à-vis de ses consommateurs et continuer à offrir des produits de qualité, la marque met en place un programme de remplacement de protections d'écran appelé Wear & Tear qui vient s'ajouter à la garantie produit. À compter de ce mois, tous les consommateurs peuvent facilement remplacer leurs protections d'écran usées ou endommagées, directement sur Belkin.com. Le nouveau processus est simple et accessible.

Les protections d'écran seront remplacées gratuitement. Seuls les frais d'expédition et de traitement de dossier seront appliqués (frais fixes de 9,99 €).

Ce programme sera disponible en Australie, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il sera ensuite étendu à d'autres pays.

Personnalisez votre protection d'écran avec Screen Skinz

Belkin s'associe avec Screen Skinz pour offrir un service de personnalisation de protections d'écran. Bientôt disponible sur Belkin.com, ce service permet aux consommateurs de créer une image personnalisée (ou de choisir parmi une sélection de modèles) pour ensuite graver le dessin directement sur leur protection d'écran Belkin. Le résultat ? Une protection d'écran unique en son genre. Grâce à la technologie de gravure Screen Skinz, le dessin n’est visible que lorsque l'écran du smartphone est éteint. Une fois l'écran allumé, le dessin disparaît pour laisser place à une expérience visuelle fluide et continue.

Le service de protections d'écran personnalisées sera disponible aux États-Unis sur Belkin.com d'ici à janvier 2026.

Dossiers de presse

Les images et le communiqué de presse entier sont disponibles en téléchargement ici.

Clauses de non-responsabilité

* Sur la base de tests réalisés en interne, nos protections d'écran sont jusqu'à 18 fois plus résistantes que les protections d'écran conventionnelles en verre.

** Sur la base de tests réalisés par des laboratoires indépendants, toutes les protections d'écran restaient intactes après des chutes de moins de 2 m.

*** Sur la base de tests réalisés par des laboratoires indépendants, toutes les protections d'écran restaient intactes après des chutes de moins de 1,8 m.

**** Sur la base de tests (entre 435 nm et 440 nm) réalisés par des laboratoires indépendants, les protections d'écran émettent en moyenne 2 fois plus de lumière rouge que les protections d'écran conventionnelles.

À propos de Belkin

La marque californienne Belkin est leader du marché des accessoires pour appareils mobiles et a reçu de nombreuses récompenses. Elle propose, depuis plus de 40 ans, des solutions de recharge, de protection, de productivité, de connectivité et audio à toute une gamme d'appareils électroniques. Conçus dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, tous les produits Belkin sont la preuve que la marque a gardé son attention sur la recherche et le développement, la communauté, l’éducation et la durabilité. Depuis nos débuts modestes dans un garage de Californie du Sud en 1983, Belkin est devenu une multinationale technologique et diversifiée. Notre philosophie a toujours porté sur notre planète et nous restons inspirés et motivés par les personnes et les nouvelles technologies.