Belkin höjer skyddet för enheter i vardagen med ett nytt sortiment av skärmskydd och ett slitageprogram

Belkin, ett ledande varumärke inom konsumentelektronik i över 40 år, tillkännager idag en ny klass av skärmskyddslösningar, ett strategiskt partnerskap och ett helt nytt slitageprogram. Detta stärker sitt engagemang för att skydda enheter och hålla konsumenterna trygga. Lanseringen omfattar sju nya skärmskydd, ett anpassningspartnerskap med ScreenSkinz och ett ersättningsprogram för skärmskydd utformat för att ge användarna varaktig sinnesro och säkerställa att de produkter de älskar förblir säkra, trygga och i bästa skick.

Möt ScreenForce Titan-serien: Det ultimata helskärmsskyddet

Titan SmartShield

Titan SmartShield är det styva premiumskyddet i serien, med stöttålighet i flyg- och rymdklass och upp till 18 gånger högre styrka än traditionellt glas*. Titan SmartShield är konstruerat med en ythårdhet på 9H och klassat för fallskydd upp till 2 m**, vilket ger exceptionell hållbarhet utan att kompromissa med skärpan. En avancerad antireflexbeläggning bevarar livfulla färger och ljusstyrka i alla ljusmiljöer, medan det dammtåliga limmet hjälper till att driva bort partiklar under installationen för en felfri finish. Glaset är tillverkat av upp till 60 % återvunnet material och är helt kompatibelt med fingeravtryckssensorer. En sekretessversion kommer också att finnas tillgänglig. Titan SmartShield lanseras under första kvartalet 2026 för 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK.

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard är ett innovativt flytande skärmskydd som använder Nano-Titan Technology+, en patentskyddad blandning av vattenbaserat tyskt SiO₂, grafen och Nano-Titan-teknik, för att förstärka enhetens skärmar på molekylär nivå och ge 9H repskydd utan att göra den tjockare. Den fettavvisande beläggningen skapar en slät, smetbeständig yta som bibehåller enhetens ursprungliga utseende och beröringskänslighet. Titan LiquidGuard appliceras på några minuter och har en skärmreparationsgaranti på upp till 300 dollar. Det erbjuder ett diskret och problemfritt sätt att skydda skärmen i vardagen. Titan LiquidGuard lanseras i februari 2026 för 59,99 USD.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard är tillverkat av avancerade polymermaterial infunderade med Nano-Titan Technology, en patentskyddad struktur med högdensitets-nanoförstärkning som ger upp till 1,8 m fallskydd***. Dessa material samlas in från återvunna källor och certifieras enligt Global Recycled Standard (GRS). Titan EcoGuard är byggd för att böjas under tryck istället för att spricka och erbjuder branschledande 7H-klassad reptålighet och stöttålighet med ultratunn konstruktion, medan en antireflexbeläggning bevarar enhetens naturliga utseende och precisa pekrespons. Den flexibla, stötdämpande ytan är idealisk för böjda skärmar och enheter som används ofta.

Titan EcoGuard-kollektionen inkluderar:

Titan EcoGuard antireflexbehandlat skärmskydd – 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK – Basmodell designad för ett heltäckande, antireflexbehandlat skydd samtidigt som den bevarar livfulla färger och kristallklar skärpa – även i direkt solljus. Tillverkad av 97 % konsumentåtervunna material. Inkluderar dammtätande installationslim och ett fackbaserat justeringssystem tillverkat av återvunnen plast.

antireflexbehandlat skärmskydd – 249 NOK | 249 SEK | 179 DKK – Basmodell designad för ett heltäckande, antireflexbehandlat skydd samtidigt som den bevarar livfulla färger och kristallklar skärpa – även i direkt solljus. Tillverkad av 97 % konsumentåtervunna material. Inkluderar dammtätande installationslim och ett fackbaserat justeringssystem tillverkat av återvunnen plast. Titan EcoGuard sekretessfilter skärmskydd – 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Inkluderar vertikal sekretessfiltrering för att skydda känslig information från sidoblickning. Perfekt för användning i offentliga miljöer, under resor eller för konfidentiellt arbete.

– 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Inkluderar vertikal sekretessfiltrering för att skydda känslig information från sidoblickning. Perfekt för användning i offentliga miljöer, under resor eller för konfidentiellt arbete. Titan EcoGuard skärmskydd mot rött ljus – 249 NOK | 249 SEK | 199 DKK – Använder ett ljuskonverterande lager som omvandlar skadligt blått ljus till lugnande, hud- och ögonvänligt rött ljus, vilket stöder vardagligt välbefinnande för användare som är känsliga för blått ljus eller de som ofta använder enheter på natten. Detta osynliga, färglösa skydd ger dubbelt så hög exponering för rött ljus jämfört med branschstandarder**** samtidigt som det bevarar en naturlig tittarupplevelse.

Alla Titan EcoGuard skärmskydd levereras i 100 % återvinningsbar förpackning med FSC-certifierat papper. Varje kit innehåller en mikrofiberduk, ett dammborttagningsark och en miljövänlig justeringsbricka för exakt och problemfri applicering. Titan EcoGuard är kompatibel med ultraljudsfingeravtryckssensorer och konstruerad för nästa generations enhetsskärmar.

Om det är trasigt, laga det. Snabbt, enkelt och problemfritt.

Belkin fördubblar sitt engagemang för att leverera produktupplevelser av högsta kvalitet och introducerar ett nytt program för slitageutbyte utöver sin etablerade produktgaranti. Denna månad lanseras skärmskyddsprodukter som äventyrats av daglig användning och/eller livets oundvikliga olyckor, direkt på Belkin.com. Den nya processen är enkel, transparent och viktigast av allt, problemfri.

Produkter kan fortsatt bytas ut utan kostnad, med en fast frakt- och hanteringsavgift (14,99 AUD, 14,99 CAD, 9,99 EURO, 9,99 GBP, 9,99 USD).

Programmet kommer att vara tillgängligt i Australien, Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA, för närvarande, med planer på att expandera till andra länder i framtiden.

Anpassat skärmskydd med Screen Skinz

Belkin samarbetar med Screen Skinz för att ge skärmskydd en ny nivå av anpassning. På Belkin.com kommer kunderna inom kort att ha möjlighet att skapa en anpassad design eller välja från en utvald samling av färdiga alternativ, som kommer att etsas direkt på deras skärmskydd. Resultatet är ett helt skräddarsytt skydd. Med Screen Skinz patenterade etsningsteknik syns designen endast när telefonens skärm är avstängd. När skärmen är på försvinner designen för att garantera en smidig och oavbruten tittarupplevelse samtidigt som den ger pålitlig hållbarhet och sinnesro.

Anpassade skärmskydd kommer att finnas tillgängliga för köp för kunder i USA på Belkin.com i slutet av januari 2026.

Friskrivning

*Baserat på tester från tredje part, tål skärmskydden upp till 18 gånger mer kraft i genomsnitt jämfört med skärmskydd av vanligt glas.

**Baserat på falltester från tredje part klarade skärmskydd en fallhöjd på upp till 2 m.***

*** Baserat på falltester från tredje part klarade skärmskydd en fallhöjd på upp till 1,8 m.***

*** Baserat på falltester från tredje part vid 435–440 nm avger skärmskydd i genomsnitt dubbelt så mycket rött ljus jämfört med branschstandarder.

Om Belkin

Belkin är en ledande tillverkare av tillbehör med huvudkontor i Kalifornien, som levererat prisbelönade produkter inom ström, skydd, produktivitet, anslutningar och ljud under de senaste 40 åren. Belkin, vars produkter designas och konstrueras i södra Kalifornien och säljs i mer än 100 länder i världen, har bibehållit sitt ständiga fokus på forskning och utveckling, samhälle, utbildning, hållbarhet, och inte minst, de människor de betjänar. Från vår blygsamma start i ett garage i södra Kalifornien 1983, har Belkin blivit ett mångsidigt, globalt teknikföretag. Vi är för alltid inspirerade av den planet vi bor på, och kopplingen mellan människor och teknik.