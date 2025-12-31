Cession de la participation de 20,07 % de M&P dans Seplat Energy à Heirs Energies pour 496 M$

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») (Paris:MAU) annonce qu’il a conclu, le 30 décembre 2025 après la clôture des marchés, un accord définitif relatif à la cession de l’intégralité de sa détention de 120,4 millions d’actions, représentant 20,07 % du capital, dans Seplat Energy Plc (« Seplat »), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie au Nigeria, coté sur le London Stock Exchange et le Nigerian Exchange, à Heirs Energies Ltd (« Heirs Energies »).

La cession est réalisée sur la base d’un prix de 305 pence par action, correspondant à un prix de cession total de 496 M$, comprenant un premier paiement de 248 M$, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable. Un complément de prix conditionnel de 10 M$ pourrait par ailleurs devenir exigible, sous réserve de l’évolution du cours de l’action au cours des six prochains mois.

M&P est l’un des trois fondateurs de Seplat et en a été le premier actionnaire depuis sa création en 2010. Le Groupe a accompagné Seplat tout au long de son développement, contribuant à en faire un acteur de premier plan du secteur énergétique nigérian, disposant d’un portefeuille diversifié dans le pétrole et le gaz, et jouant un rôle clé dans la sécurité énergétique du Nigeria.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir accompagné Seplat au cours des quinze dernières années et d’avoir soutenu sa transformation en un acteur énergétique majeur au Nigeria, tant dans le pétrole que dans le gaz. Nous souhaitons adresser nos plus sincères félicitations et remerciements à l’équipe de direction de Seplat ainsi qu’aux différents conseils d’administration pour leurs performances remarquables au fil des années, et leur souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir, car nous sommes convaincus que le potentiel demeure considérable. Cet investissement s’est également révélé être un grand succès pour M&P, générant des rendements très significatifs depuis les débuts en 2010. Nous estimons qu’il s’agit aujourd’hui du moment opportun pour M&P de monétiser cette participation et de concentrer ses ressources sur des investissements directs dans des actifs pétroliers et gaziers, conformément à la stratégie de croissance que nous entendons accélérer. Nous sommes également très satisfaits de transférer notre participation à Heirs Energies, filiale du groupe d’investissement panafricain de premier plan Heirs Holdings, et nous sommes confiants dans la capacité de Seplat à poursuivre son développement avec le soutien d’un actionnaire solide et engagé sur le long terme. »

Herbert Smith Freehills Kramer et Morgan Stanley ont agi respectivement en qualité de conseils juridique et financier de M&P.

Glossaire

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril b bbl Barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent Expand

Plus d’informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la finalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

CAC Mid & Small – CAC All-Tradable – Eligible PEA-PME et SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA