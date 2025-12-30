Mexedia S.p.A. Société Benefit – Mise à jour sur l’opération stratégique impliquant Telvantis

ROME--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mexedia S.p.A. Société Benefit (Euronext Growth Paris : ALMEX, ISIN IT0005450819) (« Mexedia » ou la « Société ») annonce que Telvantis, sa filiale contrôlée, a signé un accord définitif de cession d’actions relatif à la vente de son activité internationale de services de voix, Telvantis Voice Services, Inc. (« TVS »), à Spectral Capital Corporation (OTCQB : FCCN), tel que communiqué publiquement par Spectral Capital [1] .

L’opération prévoit l’acquisition par Spectral Capital de 100 % des actions émises et en circulation de Telvantis Voice Services dans le cadre d’un échange d’actions (« stock-for-stock exchange ») destiné à être qualifié de réorganisation exonérée d’impôt au sens de la section 368(a)(1)(B) du Code des impôts des États-Unis. La contrepartie comprend des actions émises lors de la clôture ainsi que des actions de complément de prix (« earn-out ») fondées sur la performance, directement liées aux objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité pour l’exercice 2026.

Conformément à la structure et aux jalons de performance prévus par l’accord, la contrepartie reflète des résultats opérationnels mesurables, notamment :

un objectif de chiffre d’affaires 2026 défini comme l’atteinte d’au moins 240 millions USD de chiffre d’affaires brut annuel sur une base consolidée ;

un objectif de rentabilité 2026 défini comme l’atteinte d’au moins 1 million USD de résultat opérationnel net annuelisé selon les normes GAAP ;

des actions d’earn-out pouvant être émises si Telvantis atteint 10 millions USD ou plus de résultat opérationnel annuelisé en 2026, avec une attribution proportionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 million USD de résultat opérationnel au-delà des seuils définis, ou alternativement en cas d’atteinte d’un chiffre d’affaires annualisé de 665 millions USD assorti de marges opérationnelles comparables ou supérieures.

La structure fondée sur la performance vise à soutenir une croissance maîtrisée, l’effet de levier opérationnel et l’alignement des intérêts des actionnaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés publics. L’opération constitue une étape significative vers une montée en échelle rentable pour Telvantis Voice Services et s’inscrit dans la stratégie plus large de renforcement et d’optimisation des plateformes internationales du Groupe. Spectral a déclaré publiquement que Telvantis devrait être un contributeur important à son chiffre d’affaires rentable anticipé pour 2026, estimé à environ 450 millions USD. Sous réserve de la réalisation des conditions de clôture usuelles, la finalisation de l’opération est attendue aux alentours du 31 décembre 2025, et Telvantis Voice Services devrait assurer la continuité de ses opérations.

[1] Voir également la communication publique de la Société en date du 3 octobre 2025.

Daniel Gilcher, Directeur Financier de Mexedia S.p.A. Société Benefit, a déclaré : « L’opération annoncée confirme la valeur industrielle construite au fil du temps par Telvantis Voice Services et représente une étape cohérente dans le cadre de la stratégie globale du Groupe. La structure de la contrepartie fondée sur la performance repose sur des jalons opérationnels clairement définis, alignés sur la création de valeur à long terme. »

Mexedia continuera de suivre l’évolution de l’opération et informera le marché en temps utile, conformément aux exigences réglementaires applicables.

À propos de Mexedia

Mexedia S.p.A. Société Benefit est une société italienne cotée sur Euronext Growth Paris, opérant à l’international dans le secteur des télécommunications. La Société s’appuie sur une plateforme propriétaire de services de communication, avec un modèle industriel axé sur l’efficacité opérationnelle et la durabilité à long terme. En tant que Société Benefit, Mexedia intègre des objectifs de responsabilité sociale et environnementale dans son modèle de développement.

Information conformément au Règlement sur les abus de marché

Le présent communiqué de presse est publié conformément à l’article 17 du Règlement (UE) n° 596/2014 (Market Abuse Regulation). Les informations relatives à l’opération impliquant Telvantis reposent sur des communications publiques effectuées par des tiers. Mexedia n’assume aucune responsabilité quant au contenu, aux hypothèses ou aux conclusions de ces communications.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur des attentes et des évaluations actuelles et comportent des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux anticipés. Le présent communiqué ne constitue ni une offre au public ni une sollicitation d’investissement.