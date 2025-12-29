Maurel & Prom : Approbation de l’ANH pour l’acquisition d’une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») (Paris:MAU) a le plaisir d’annoncer que l’Agence Nationale des Hydrocarbures colombienne (« ANH ») a délivré son approbation concernant les transactions précédemment annoncées relatives à l’acquisition par M&P d’une participation totale de 61% et du rôle d’opérateur dans la licence gazière Sinu-9 en Colombie.

En conséquence, la condition d’obtention de l’approbation réglementaire de l’ANH est désormais satisfaite. Les parties vont procéder à la finalisation prochaine de l’opération, en remplissant les autres conditions usuelles de finalisation.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir franchi cette étape décisive avec l’obtention de l’approbation de l’ANH. Ceci va nous permettre de devenir opérateur et de lancer le programme de forage dès janvier 2026. Nous sommes ravis de reprendre des opérations de production en Colombie et nous avons hâte de délivrer tout le potentiel de cet actif gazier de grande qualité, au service de la sécurité énergétique de la Colombie. »

Les transactions se composent de deux acquisitions :

Une participation de 40% acquise auprès de MKMS Enerji Anonim Sirketi S.A. (filiale de NG Energy International Corp). L’accord a été signé le 9 février 2025, avec une date d’effet économique au 1ᵉʳ février 2025.

Une participation complémentaire de 21% acquise auprès de Desarrolladora Oleum S.A. de C.V. et Clean Energy Resources S.A.S, incluant le transfert du rôle d’opérateur. Les accords ont été signés le 2 juillet 2025, avec une date d’effet économique à la clôture.

En tenant compte des paiements anticipés déjà effectués par M&P et des ajustements apportés aux modalités de paiement, le solde de la contrepartie restant à verser s’élève à 185 M$. Sur ce montant, 78 M$ seront payés à la finalisation, le solde étant payable en plusieurs versements au cours de l’année 2026.

Sinu-9 a été mis en production en novembre 2024 dans le cadre de l’essai de long terme en cours des puits Magico-1X et Brujo-1X. La capacité de production à 100% s’établit autour de 21 Mpc/j depuis juillet, suite à la mise en service de l’unité principale de traitement. Les infrastructures d’évacuation existantes permettent aujourd’hui une production à 100% de 30 Mpc/j, capacité qui sera portée à 40 Mpc/j d’ici le deuxième trimestre 2026. Le démarrage de la campagne d’exploration de six puits est prévu à mi-janvier 2026.

Glossaire

Français Anglais pieds cubes pc cf cubic feet millions de pieds cubes par jour Mpc/j mmcfd million cubic feet per day milliards de pieds cubes Gpc bcf billion cubic feet baril b bbl Barrel barils d’huile par jour b/j bopd barrels of oil per day millions de barils Mb mmbbls million barrels barils équivalent pétrole bep boe barrels of oil equivalent barils équivalent pétrole par jour bep/j boepd barrels of oil equivalent per day millions de barils équivalent pétrole Mbep mmboe million barrels of oil equivalent Expand

Plus d’informations : www.maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la finalisation future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est cotée sur Euronext Paris

CAC Mid & Small – CAC All-Tradable – Eligible PEA-PME et SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA