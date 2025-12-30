Hanshow y la Universidad de Cambridge lanzan una investigación conjunta sobre tecnología inalámbrica híbrida inteligente aumentada

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, líder internacional en etiquetas electrónicas para estantes (ESL) y soluciones digitales para tiendas, ha firmado un acuerdo de colaboración en investigación plurianual con la Universidad de Cambridge, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. La colaboración se centrará en la investigación conjunta y la innovación en tecnologías inalámbricas híbridas inteligentes de última generación, lo que supone un avance importante en la inversión continua de Hanshow en tecnologías básicas e innovación a largo plazo.

Esta colaboración aprovecha la amplia experiencia de la Universidad de Cambridge en investigación fundamental sobre tecnología inalámbrica, junto con la extensa experiencia industrial de Hanshow, para reforzar aún más las capacidades de integración multiprotocolo y ampliar las aplicaciones ampliables en diversos escenarios minoristas. Guiadas por principios compartidos de innovación, colaboración, transparencia e intercambio de conocimientos, ambas partes pretenden acelerar la transformación de la investigación de vanguardia en aplicaciones industriales prácticas, lo que favorece soluciones inteligentes en múltiples sectores.

Con una historia que se remonta a más de 800 años, la Universidad de Cambridge es conocida por ser la cuna académica de científicos pioneros como Isaac Newton, Charles Darwin, Alan Turing y Stephen Hawking. La universidad lleva mucho tiempo comprometida con tender puentes entre la investigación académica y la práctica industrial, lo que le ha valido una reputación internacional por su excelencia en innovación. Su dilatada experiencia en sensores inteligentes, espacios inteligentes, posicionamiento de alta precisión y tecnologías inalámbricas se ajusta perfectamente a la estrategia de Hanshow de integrar la industria, el mundo académico, la investigación y la aplicación para impulsar la transformación digital en el sector minorista.

Hanshow lleva más de una década profundamente comprometida con las tecnologías de comunicación inalámbrica de bajo consumo, adhiriéndose constantemente a una estrategia de potenciar las aplicaciones industriales a través de la innovación tecnológica. Con su protocolo de comunicación inalámbrica HiLPC patentado, Hanshow ha construido una base inalámbrica resistente para implementaciones ESL, diseñada para funcionar de manera confiable a gran escala, incluso en entornos minoristas complejos y de alta densidad, mientras mantiene un consumo de energía ultrabajo. Al mismo tiempo, Hanshow contribuye activamente a la evolución de los estándares de comunicación internacionales. La directora de tecnología de la empresa, Min Liang, ha sido durante muchos años responsable del grupo de trabajo ESL dentro del Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), lo que subraya el liderazgo tecnológico y la influencia de Hanshow dentro del sector.

Basándose en su firme base tecnológica y su amplia experiencia en el sector, Hanshow está promoviendo de forma proactiva los paradigmas del IoT de próxima generación, incluyendo el IoT ambiental. Mediante la profunda integración de la comunicación inalámbrica de consumo ultrabajo, la recolección de energía ambiental y las capacidades de detección distribuida, el IoT ambiental permite que los sistemas IoT evolucionen desde estar simplemente «conectados» a ser verdaderamente «sostenibles». Esto proporciona una nueva base para el despliegue de dispositivos a gran escala y a largo plazo, operaciones de bajo coste y una gestión operativa refinada en entornos minoristas, al tiempo que apoya la evolución continua de la infraestructura de las tiendas inteligentes.

Como parte de esta colaboración, Hanshow y la Universidad de Cambridge adoptarán un modelo de innovación estrechamente coordinado, que combinará la modelización teórica, las pruebas de simulación y la validación experimental para avanzar progresivamente en la investigación y la industrialización de las tecnologías inalámbricas híbridas inteligentes de última generación. Por un lado, la colaboración se centrará en la integración multiprotocolo para mejorar la eficiencia de la comunicación y la interacción con los consumidores en entornos minoristas. Por otro lado, los resultados se extenderán más allá de los escenarios minoristas, incluyendo alimentación, belleza, electrónica de consumo y ropa, a ámbitos más amplios como las oficinas inteligentes y la logística inteligente, lo que inyectará un fuerte impulso tecnológico a la transformación digital en todos los sectores.

Esta colaboración no solo proporciona a Hanshow un apoyo académico de vanguardia para la innovación de productos y soluciones, reforzando su competitividad básica en tecnología minorista, sino que también establece una cadena de valor de ciclo cerrado que abarca la investigación fundamental, el desarrollo tecnológico y la aplicación industrial. El objetivo de la asociación es establecer un punto de referencia para las soluciones innovadoras de IoT en el sector minorista y contribuir al desarrollo sostenible de la industria.

«Esta colaboración con la Universidad de Cambridge representa un importante avance en el desarrollo de nuestro ecosistema tecnológico», afirmó Min Liang, responsable tecnológico de Hanshow. «Al combinar la excelencia académica con la innovación industrial, nuestro objetivo es ampliar los límites de las tecnologías del Internet de las cosas y transformar la investigación avanzada en soluciones de sistemas inteligentes y escalables que ayuden a redefinir la excelencia operativa en el comercio minorista internacional».

«Esta colaboración aúna nuestra investigación en tecnologías inalámbricas híbridas inteligentes con las potentes capacidades de Hanshow en innovación industrial», afirmó el Dr. Michael Crisp, profesor asociado del Departamento de ingeniería de la Universidad de Cambridge. «Nos brinda la oportunidad de generar un impacto tangible en el sector mediante el desarrollo de soluciones de bajo consumo y alta eficiencia que contribuirán a impulsar las operaciones de las tiendas minoristas hacia la próxima generación de sistemas inteligentes».

Esta colaboración supone otro paso importante en la estrategia global de ecosistema de innovación de Hanshow. De cara al futuro, Hanshow seguirá apostando por la innovación abierta y colaborativa, creando un entorno internacional sostenible para la innovación tecnológica y mejorando los mecanismos para la implementación industrial, lo que permitirá a los clientes de todos los sectores competir en un mercado cada vez más exigente con confianza y estabilidad a largo plazo.

Acerca de Hanshow

Hanshow es líder internacional en el desarrollo y la fabricación de etiquetas electrónicas para estantes y soluciones digitales para tiendas. La empresa ofrece a sus clientes una serie de puntos de contacto IoT personalizados y soluciones digitales para tiendas que proporcionan información centrada en el cliente. Las soluciones de Hanshow han prestado servicios a un gran número de tiendas en más de 70 países y regiones, ayudándolas a racionalizar sus operaciones, optimizar sus estrategias de precios y ofrecer a los clientes una experiencia más personalizada. Además, Hanshow ofrece soluciones digitales avanzadas en materia de energía, ayudando a los clientes con la optimización inteligente del consumo energético en las tiendas y con sistemas integrados de almacenamiento y carga fotovoltaica para reducir el consumo de energía, disminuir las emisiones de carbono y acelerar su transición hacia operaciones sostenibles. Más información: www.hanshow.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.