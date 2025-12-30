Hanshow et l'Université de Cambridge lancent une collaboration de recherche conjointe sur les technologies sans fil hybride intelligentes augmentées

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, leader mondial des étiquettes électroniques de gondole (ESL) et des solutions digitales pour les magasins, a conclu une collaboration de recherche pluriannuelle avec l’Université de Cambridge, l’une des institutions universitaires les plus prestigieuses au monde. Le partenariat se concentrera sur la recherche et l’innovation conjointes dans le domaine des technologies sans fil hybrides intelligentes de nouvelle génération, marquant ainsi une étape importante dans la poursuite des investissements de Hanshow dans les technologies de base et l’innovation à long terme.

Cette collaboration s’appuie sur l’expertise approfondie de l’Université de Cambridge en matière de recherche fondamentale sur les technologies sans fil, ainsi que sur la vaste expérience de Hanshow dans le secteur, afin de renforcer encore les capacités d’intégration multiprotocole et d’étendre les applications évolutives à divers scénarios de vente au détail. Guidés par des principes communs d'innovation, de collaboration, d'ouverture et de partage des connaissances, les deux parties visent à accélérer la traduction de la recherche de pointe en applications industrielles réelles, en soutenant des solutions intelligentes dans de multiples industries.

Avec plus de 800 ans d'histoire, l'Université de Cambridge est reconnue comme le foyer académique de scientifiques pionniers tels qu'Isaac Newton, Charles Darwin, Alan Turing et Stephen Hawking. L'université s'est longtemps engagée à faire le pont entre la recherche universitaire et la pratique industrielle, gagnant une réputation mondiale d'excellence en innovation. Sa vaste expertise en matière de détection intelligente, d’espaces intelligents, de positionnement de haute précision et de technologies sans fil s’aligne étroitement sur la stratégie de Hanshow visant à intégrer l’industrie, le monde universitaire, la recherche et les applications dans la transformation numérique du commerce de détail.

Hanshow est profondément engagé dans les technologies de communication sans fil à faible consommation depuis plus d'une décennie, adhérant constamment à une stratégie d'autonomisation des applications de l'industrie grâce à l'innovation technologique. Grâce à son protocole de communication sans fil HiLPC propriétaire, Hanshow a construit une base sans fil robuste pour les déploiements ESL, conçue pour fonctionner de manière fiable à grande échelle, même dans des environnements de vente au détail complexes et à haute densité, tout en maintenant une consommation d'énergie ultra-faible. En parallèle, Hanshow contribue activement à l'évolution des standards de communication mondiaux. Mme Min Liang, directrice de la technologie de la société, préside depuis de nombreuses années le groupe de travail ESL au sein du groupe d’intérêt spécial Bluetooth (Bluetooth SIG), soulignant le leadership technologique et l’influence de Hanshow au sein de l’industrie.

S'appuyant sur sa base technologique solide et sa pratique industrielle étendue, Hanshow fait progresser de manière proactive les paradigmes IoT de nouvelle génération, y compris l'IoT ambiant. En intégrant profondément la communication sans fil à très faible puissance, la récupération d’énergie ambiante et les capacités de détection distribuée, l’IoT ambiant permet aux systèmes IoT « connectés » de devenir des systèmes IoT « durables ». Cette approche fournit une nouvelle base pour le déploiement à long terme d'appareils à grande échelle, des opérations à faible coût et une gestion opérationnelle raffinée dans les environnements de vente au détail, tout en soutenant l'évolution continue de l'infrastructure de magasin intelligent.

Dans le cadre de cette collaboration, Hanshow et l'Université de Cambridge adopteront un modèle d'innovation étroitement coordonné, combinant modélisation théorique, tests de simulation et validation expérimentale pour faire progresser progressivement la recherche et l'industrialisation des technologies sans fil hybrides intelligentes de nouvelle génération. D'une part, la collaboration se concentrera sur l'intégration multiprotocole pour améliorer l'efficacité de la communication et l'interaction des consommateurs dans les environnements de vente au détail. D’autre part, les résultats seront étendus au-delà des scénarios de vente au détail (l’alimentation, la beauté, l’électronique grand public et l’habillement) dans des domaines plus larges tels que les bureaux intelligents et la logistique intelligente, insufflant une forte impulsion technologique à la transformation numérique dans tous les secteurs.

Cette collaboration fournit non seulement à Hanshow un soutien académique de pointe pour l'innovation de produits et de solutions, renforçant ainsi sa compétitivité de base dans la technologie de détail, mais établit également une chaîne de valeur en boucle fermée couvrant la recherche fondamentale, le développement technologique et les applications industrielles. Le partenariat vise à établir une référence en matière de solutions IoT innovantes dans le commerce de détail et à contribuer au développement durable de l'industrie.

« Cette collaboration avec l’université de Cambridge représente une avancée significative dans le développement de notre écosystème technologique », déclare Min Liang, directrice de la technologie de Hanshow. « En combinant l’excellence académique avec l’innovation industrielle, nous visons à repousser les limites des technologies de l’internet des objets et à transformer la recherche avancée en solutions systèmes intelligentes et évolutives qui contribuent à redéfinir l’excellence opérationnelle dans le commerce de détail mondial. »

« Ce partenariat associe nos recherches sur les technologies sans fil hybrides intelligentes aux fortes capacités de Hanshow en matière d’innovation industrielle », ajoute Michael Crisp, professeur associé au département d’ingénierie de l’université de Cambridge. « Cela nous donne l’occasion d’avoir une incidence tangible sur l’industrie en développant des solutions à faible consommation d’énergie et à haut rendement qui contribueront à intégrer les activités des magasins de détail dans la prochaine génération de systèmes intelligents. »

Cette collaboration marque une nouvelle étape importante dans la stratégie globale de l’écosystème d’innovation de Hanshow. Pour l’avenir, Hanshow continuera d’adopter l’innovation ouverte et collaborative, de mettre en place un cadre mondial durable pour l’innovation technologique et de renforcer les mécanismes de déploiement industriel, en donnant aux clients de tous les secteurs les moyens de naviguer sur un marché de plus en plus concurrentiel avec confiance et résilience à long terme.

