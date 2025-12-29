Hanshow und die University of Cambridge forschen gemeinsam an intelligenter hybrider drahtloser Technologie der kommenden Generation

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, global führend bei Electronic Shelf Labels (ESL) und digitalen Speicherlösungen, hat eine mehrjährige Zusammenarbeit im Bereich Forschung mit der University of Cambridge vereinbart, eine der weltweit angesehensten akademischen Einrichtungen. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die gemeinsame Erforschung und Innovation von hybriden intelligenten Funktechnologien der kommenden Generation. Für Hanshow ist dies ein bedeutender Meilenstein im Hinblick auf Investitionen in Kerntechnologien und langfristige Innovationen.

Die Zusammenarbeit nutzt das Fachwissen der University of Cambridge über Grundlagen der Funktechnologie sowie Hanshow’s weitläufige Branchenerfahrung. Ziel ist es, Multiprotokoll-Integrationsfunktionen weiterzuentwickeln und skalierbare Anwendungen für unterschiedliche Szenarien im Einzelhandel bereitzustellen. Die beiden Parteien fühlen sich den Grundsätzen der Innovation, Zusammenarbeit und Offenheit verpflichtet und werden ihr Wissen teilen. Sie möchten modernste Forschung in praktische Anwendungen umsetzen und dadurch für mehrere Branchen intelligente Lösungen bereitstellen.

Die University of Cambridge kann auf eine Geschichte von mehr als 800 Jahre zurückblicken und hat wegweisende Wissenschaftler wie Isaac Newton, Charles Darwin, Alan Turing und Stephen Hawking hervorgebracht. Die Universität schlägt schon seit langem eine Brücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung und genießt global einen exzellenten Ruf, wenn es um Innovation geht. Das umfassende Fachwissen in den Bereichen intelligente Sensorik, intelligente Räume, hochpräzise Positionierung und Funktechnologie passt gut zu Hanshow's Strategie, Industrie, akademische Forschung und Anwendung zu verknüpfen, um die digitale Transformation im Einzelhandel voranzutreiben.

Hanshow beschäftigt sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit drahtlosen Kommunikationstechnologin mit geringem Stromverbrauch und verfolgt dabei die Strategie, industrielle Anwendungen durch technische Innovationen zu verbessern. Mit seinem eigenen HiLPC drahtlosen Kommunikationsprotokoll hat Hanshow eine robuste drahtlose Grundlage für ESL-Bereitstellungen geschaffen, was selbst in komplexen und dicht gedrängten Umgebungen, die typisch sind für den Einzelhandel, einen stabilen Betrieb mit sehr geringem Stromverbrauch garantiert. Gleichzeitig trägt Hanshow aktiv zur Entwicklung der globalen Kommunikationsstandards bei. Die Chief Technology Officer des Unternehmens, Ms Min Liang, war mehrere Jahre Chair der ESL Working Group innerhalb der Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), was die führende Stellung von Hanshow in der Branche unterstreicht.Aufbauend auf dem soliden technischen Fundament und der umfangeichen Branchenerfahrung fördert Hanshow proaktiv IoT-Paradigmen der kommenden Generation, wie zum Beispiel Ambient IoT. Durch die Einbindung von drahtloser Kommunikation mit sehr niedrigem Stromverbrauch, Gewinnung von Energie aus der Umgebung und verteilten Sensorfunktionen lassen IoT-Systeme sich mithilfe von Ambient IoT von lediglich verbundenen Systemen in wirklich nachhaltige Systeme verwandeln. Für den Einzelhandel bedeutet dies eine neue Grundlage für langfristige, umfassende Bereitstellung von Geräten und eine Verbesserung des operativen Managements. Dies fördert die kontinuierliche Entwicklung der intelligenten Infrastruktur in Geschäften.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Hanshow und die University of Cambridge ein eng koordiniertes Innovationsmodell anwenden, das theoretische Modellierung, Simulationstests und experimentelle Auswertung umfasst. So soll die Forschung und industrielle Anwendung von intelligenten hybriden drahtlosen Technologien schrittweise weiterentwickelt werden. Einerseits konzentriert sich die Kooperation auf die Multiprotokoll-Einbindung, um die Effizienz der Kommunikation und die Interaktion mit Verbrauchern im Einzelhandel zu verbessern. Andererseits sollen die Ergebnisse auf weitere Branchen wie Lebensmittel, Beauty, Unterhaltungselektronik und Textil und auch smart Offices und smart Logistics angewendet werden. Dank technologischem Fortschritt soll also die digitale Transformation branchenübergreifend gefördert werden.

Hanshow wird durch den Zugang zu neuesten akademischen Forschungsergebnissen seine Position im Bereich Technologie für den Einzelhandel stärken. Gleichzeitig entsteht eine Wertkette, die Grundlagenforschung, Entwicklung von Technologien und deren industrielle Anwendung verzahnt. Ziel der Partnerschaft ist es, eine Benchmark für innovative IoT-Lösungen im Einzelhandel zu setzen und die Nachhaltigkeit in der Branche zu fördern.

„Diese Zusammenarbeit mit der University of Cambridge ist ein Riesenschritt vorwärts in der Entwicklung unseres Technologie-Ökosystems”, sagte Min Liang, Chief Technology Officer von Hanshow. „Durch die Kombination von akademischer Exzellenz mit industrieller Innovation möchten wir die Grenzen von IoT-Technologien erweitern und Forschung in intelligente, skalierbare Lösungen umwandeln, die neue Maßstäbe für operative Exzellenz im globalen Einzelhandel setzen."

„Diese Partnerschaft vereint unsere Forschung im Bereich intelligente hybride drahtlose Technologien mit Hanshow’s Stärken in der industriellen Innovation”, sagte Dr Michael Crisp, Associate Professor im Department of Engineering an der University of Cambridge. „Das gibt uns die Chance, in der Branche konkrete Fortschritte durch hocheffiziente Lösungen mit sehr niedrigem Stromverbrauch zu implementieren. So wird der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften durch intelligente Systeme der kommenden Generation optimiert."

Die Partnerschaft stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Umsetzung von Hanshow’s globaler Innovationsstrategie dar. In Zukunft wird Hanshow sich weiterhin auf offene und kollaborative Innovation konzentrieren, ein Rahmenwerk für nachhaltige globale Technologie entwickeln und die Mechanismen für die industrielle Anwendung stärken. So werden Kunden branchenübergreifend in die Lage versetzt, sich im immer intensiver werdenden Wettbewerb zu behaupten und langfristig stabil zu bleiben.

Über Hanshow

Hanshow ist global führend in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regalettiketten und digitalen Lösungen für die Lagerung. Das Unternehmen bietet Kunden eine Reihe von benutzerdefinierten IoT-Touchpoints und digitalen Lösungen für das Warenlager, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Hanshow’s bietet seine Dienste zahlreichen Geschäften in mehr als 70 Ländern und Regionen an und hilft ihnen dadurch, Betriebsabläufe und die Preisfindung zu optimieren und Kunden ein individuelleres Einkaufserlebnis zu verschaffen. Darüber hinaus bietet Hanshow fortschrittliche, energiesparende Lösungen mit intelligenter Optimierung des Stromverbrauchs im Geschäft und integrierter PV-Speicheraufladung, wodurch der Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen gesenkt und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beschleunigt werden. Mehr erfahren Sie unter: www.hanshow.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.