Hanshow en de Universiteit van Cambridge lanceren een gezamenlijk onderzoek naar augmented intelligente hybride draadloze technologie

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een wereldleider in ESL (electronic shelf labels) en digitale winkeloplossingen, is een meerjarige onderzoekssamenwerking aangegaan met de Universiteit van Cambridge, een van de meest prestigieuze academische instellingen ter wereld. Het partnerschap zal zich toeleggen op gezamenlijk onderzoek en innovatie in intelligente hybride draadloze technologieën van de nieuwe generatie. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in Hanshows voortdurende investering in kerntechnologieën en innovatie op lange termijn.

Deze samenwerking benut de grondige expertise van de Universiteit van Cambridge in fundamenteel onderzoek op gebied van draadloze technologie, alsook de uitgebreide sectorervaring van Hanshow, om multi-protocol integratiecapaciteiten verder te versterken en schaalbare applicaties in diverse retailscenario's uit te breiden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.