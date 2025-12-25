-

Hanshow en de Universiteit van Cambridge lanceren een gezamenlijk onderzoek naar augmented intelligente hybride draadloze technologie

original

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een wereldleider in ESL (electronic shelf labels) en digitale winkeloplossingen, is een meerjarige onderzoekssamenwerking aangegaan met de Universiteit van Cambridge, een van de meest prestigieuze academische instellingen ter wereld. Het partnerschap zal zich toeleggen op gezamenlijk onderzoek en innovatie in intelligente hybride draadloze technologieën van de nieuwe generatie. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in Hanshows voortdurende investering in kerntechnologieën en innovatie op lange termijn.

Deze samenwerking benut de grondige expertise van de Universiteit van Cambridge in fundamenteel onderzoek op gebied van draadloze technologie, alsook de uitgebreide sectorervaring van Hanshow, om multi-protocol integratiecapaciteiten verder te versterken en schaalbare applicaties in diverse retailscenario's uit te breiden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

info@hanshow.com

Industry:

Hanshow

Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

info@hanshow.com

More News From Hanshow

Samenvatting: Hanshow behaalt SOC 2 Type II- en SOC 3-certificaties, waarmee databeveiligingsstandaarden voor wereldwijde retailers op een hoger niveau worden gebracht

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een internationale leider in digitale oplossingen voor retail, maakte bekend dat haar digitale oplossing All-Star de SOC 2 Type II- en SOC 3-certificaties heeft behaald na een onafhankelijke audit door Deloitte. Deze internationaal erkende certificaties benadrukken de inzet van Hanshow voor robuuste databeveiliging, bescherming van de privacy en operationele betrouwbaarheid voor retailers over de hele wereld. De SOC 2- en SOC 3-certificaties, uitgegeven door...

Samenvatting: Hanshow en Unide werken samen voor winkelmodernisering in het kader van de strategie "Plan Unide 2.0"

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een wereldwijde leider op het gebied van digitale retailoplossingen, heeft een strategische samenwerking aangekondigd met Unide Corporativa, een van de meest gevestigde voedingscoöperaties van Spanje. Het doel is om de digitalisering en operationele efficiëntie van winkels te bevorderen in het kader van het nieuwe strategische stappenplan “Plan Unide 2.0” (2025-2028). Unide werd meer dan 90 jaar geleden opgericht en verenigt honderden onafhankelijke kruideniers...

Samenvatting: Hanshow wint de Technology Vendor of the Year bij 2025 RTIH Innovation Awards in Londen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, een wereldwijde leider op het gebied van digitale retailoplossingen, is tijdens de 2025 Retail Technology Innovation Hub (RTIH) Innovation Awards bekroond met de titel ‘Technology Vendor of the Year voor zijn baanbrekende oplossing voor schapmarketing. Deze erkenning benadrukt het streven van Hanshow om de manier waarop retailers en merken met shoppers omgaan opnieuw te definiëren door middel van NFC-compatibele ESL's die fysieke winkels naadloos verbinden met...
Back to Newsroom