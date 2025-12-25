DeveGo 2025 : la Banque de Développement Social (SDB) souligne l’importance des partenariats stratégiques et des initiatives internationales

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--La Banque de Développement Social (Social Development Bank - SDB) a organisé la deuxième édition du Forum de l’Entrepreneuriat et des Pratiques Commerciales Modernes « DeveGo 2025 », du 21 au 23 décembre à Riyad. Placé sous le patronage de Son Excellence l’ingénieur Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, ministre des Ressources Humaines et du Développement Social, président du conseil d’administration de la SDB, l’événement a réuni des responsables gouvernementaux, des experts internationaux, des investisseurs et des entrepreneurs afin de façonner l’avenir de l’entrepreneuriat et des pratiques commerciales modernes en Arabie Saoudite.

Lors de son discours d’ouverture du forum, S.E. le ministre Al Rajhi a souligné le dynamisme croissant du mouvement entrepreneurial en Arabie saoudite. Il a également mis en lumière la transformation remarquable du Royaume tant dans l’entrepreneuriat que dans le secteur du travail indépendant. Le ministre a également rappelé que la Banque de Développement Social (SDB) mobilise plus de 8 milliards de SAR chaque année pour accompagner et soutenir les entreprises et les entrepreneurs ; un engagement qui a permis de faire passer l’emploi dans les entreprises soutenues par la banque de 12 000 en 2021 à plus de 140 000 en 2025.

L’un des axes majeurs de DeveGo 2025 est de renforcer les capacités entrepreneuriales à travers le programme EMPRETEC, fruit d’une collaboration entre la Banque de Développement Social (SDB) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Lors du forum, la SDB a annoncé le lancement de la Fellowship Saudi Empretec, en présence de S.E. Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la CNUCED. Cette initiative constitue une étape majeure dans l’ouverture de l’Arabie saoudite à l’innovation et à la coopération internationale, offrant aux entrepreneurs à fort potentiel une formation intensive, un mentorat sur mesure et un accès privilégié à des réseaux internationaux. Le programme offre aux entrepreneurs saoudiens les outils nécessaires pour développer leurs entreprises et se positionner avec succès sur la scène internationale.

Ouvrant le forum, Eng. Sultan bin Abdulaziz AlHamidi, Directeur général de la Banque de Développement Social, a insisté sur le rôle stratégique de DeveGo en tant que plateforme nationale réunissant idées, expertise et opportunités. Il a déclaré : « Grâce à des partenariats stratégiques, des solutions de financement innovantes et des programmes internationaux tels que Empretec, en collaboration avec la CNUCED, nous donnons aux entrepreneurs les moyens de se développer, de faire croître leurs entreprises tout en rivalisant à l’échelle locale comme internationale. Notre objectif est d’accompagner les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours, tout en contribuant à une économie saoudienne diversifiée et fondée sur la connaissance. »

Le forum a également été ponctué par la signature de plus de 50 accords, mettant en lumière le rôle stratégique de la Banque de Développement Social dans la construction d’un écosystème entrepreneurial intégré. Ces accords comprennent des solutions de financement innovantes, des initiatives de responsabilité sociale des entreprises, ainsi que des partenariats locaux et internationaux, visant à faciliter l’accès des entrepreneurs à un large éventail de soutiens financiers et non financiers.

