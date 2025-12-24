O Banco de Desenvolvimento Social destaca parcerias estratégicas e iniciativas globais no DeveGo 2025

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O Banco de Desenvolvimento Social (SDB) sediou a segunda edição do Fórum de Empreendedorismo e Práticas Empresariais Modernas, “DeveGo 2025”, de 21 a 23 de dezembro em Riad. Realizado sob o patrocínio de Sua Excelência o engenheiro Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, ministro de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social e presidente do Conselho de Administração do SDB, o fórum reúne líderes governamentais, especialistas globais, investidores e empreendedores para moldar o futuro do empreendedorismo e das práticas empresariais modernas no Reino da Arábia Saudita.

Na abertura do fórum, o ministro Al Rajhi proferiu um discurso sobre a crescente vitalidade do movimento empreendedor na Arábia Saudita. Ele destacou a transformação do Reino nos ecossistemas de empreendedorismo e trabalho autônomo. O ministro acrescentou que o Banco de Desenvolvimento Social investe mais de 8 bilhões de riais sauditas anualmente para apoiar empresas e empreendedores, contribuindo para o aumento do emprego em empresas financiadas pelo banco, de 12.000 em 2021 para mais de 140.000 em 2025.

Um dos principais focos do DeveGo 2025 é o desenvolvimento da capacidade empreendedora por meio do programa Empretec, liderado pelo Banco de Desenvolvimento Saudita (SDB) e pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Durante o fórum, o SDB anunciou o lançamento do Programa de Bolsas Empretec da Arábia Saudita, que contou com a presença de S. Exa. Rebeca Grynspan, secretária-geral da UNCTAD. Essa iniciativa representa um marco significativo na colaboração da Arábia Saudita com instituições internacionais para apoiar empreendedores de alto potencial por meio de treinamento intensivo, mentoria e acesso a redes globais. O programa de bolsas visa ajudar empreendedores sauditas a expandir seus negócios e competir internacionalmente.

Dando o tom do fórum em seu discurso de abertura, o Eng. Sultan bin Abdulaziz AlHamidi, CEO do Banco de Desenvolvimento Social, afirmou: “O DeveGo se tornou uma plataforma nacional que reúne ideias, conhecimento especializado e oportunidades. Por meio de parcerias estratégicas, soluções de financiamento inovadoras e programas globais como o Empretec, em parceria com a UNCTAD, estamos capacitando empreendedores a crescer, expandir e competir local e internacionalmente. Nosso foco é apoiar empreendedores em todas as etapas de sua jornada, contribuindo para uma economia saudita diversificada e baseada no conhecimento.”

O fórum também presenciou a assinatura de mais de 50 acordos que reforçam o papel do SDB na construção de um ecossistema empreendedor integrado. Os acordos incluem portfólios de financiamento inovadores, iniciativas de responsabilidade social corporativa e parcerias locais e internacionais que ampliam o acesso a soluções financeiras e não financeiras.

