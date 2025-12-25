Social Development Bank benadrukt strategische partnerschappen en wereldwijde initiatieven op DeveGo 2025

RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--De Social Development Bank (SDB) organiseerde de tweede editie van het Forum voor Ondernemerschap en Moderne Bedrijfspraktijken, 'DeveGo 2025', van 21 tot 23 december in Riyad. Gehouden onder auspiciën van Zijne Excellentie. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, minister van Human Resources en Sociale Ontwikkeling en voorzitter van de Raad van Bestuur van SDB, brengt het forum regeringsleiders, wereldwijde experts, investeerders en ondernemers samen om de toekomst van ondernemerschap en moderne bedrijfspraktijken in het Koninkrijk Saoedi-Arabië vorm te geven.

Bij de opening van het forum hield minister Al Rajhi een toespraak over de groeiende levendigheid van de ondernemersbeweging in Saoedi-Arabië. Hij benadrukte de transformatie van het Koninkrijk in ondernemerschap en freelance ecosystemen. De minister voegde daaraan toe dat de Social Development Bank jaarlijks meer dan SAR 8 miljard investeert ter ondersteuning van bedrijven en ondernemers, wat heeft bijgedragen aan een stijging van de werkgelegenheid bij door de bank gefinancierde ondernemingen van 12.000 in 2021 tot meer dan 140.000 in 2025.

Een centraal aandachtspunt van DeveGo 2025 is het versterken van ondernemerschapsvaardigheden via het Empretec-programma, onder leiding van SDB en de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Tijdens het forum kondigde SDB de lancering aan van de Saudi Empretec Fellowship, bijgewoond door H.E. Rebeca Grynspan, secretaris-generaal van UNCTAD. Dit initiatief markeert een belangrijke mijlpaal in de samenwerking van Saoedi-Arabië met internationale instellingen om ondernemers met een hoog potentieel te ondersteunen via intensieve training, mentorschap en toegang tot wereldwijde netwerken. De fellowship heeft tot doel Saoedische ondernemers te helpen hun ondernemingen op te schalen en internationaal te concurreren.

In zijn openingstoespraak zette Sultan bin Abdulaziz AlHamidi, CEO van de Social Development Bank, de toon voor het forum en zei: “DeveGo is uitgegroeid tot een nationaal platform dat ideeën, expertise en kansen samenbrengt. Door middel van strategische partnerschappen, innovatieve financieringsoplossingen en wereldwijde programma's zoals Empretec in samenwerking met UNCTAD, stellen we ondernemers in staat om lokaal en internationaal te groeien, te schalen en te concurreren. Onze focus ligt op het ondersteunen van ondernemers in elke fase van hun reis en tegelijkertijd bijdragen aan een gediversifieerde en op kennis gebaseerde Saoedische economie.“

Het forum was ook getuige van de ondertekening van meer dan 50 overeenkomsten die de rol van SDB bij het opbouwen van een geïntegreerd ondernemersecosysteem versterken. De overeenkomsten omvatten innovatieve financieringsportfolio's, initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en lokale en internationale partnerschappen die de toegang tot financiële en niet-financiële oplossingen vergroten.

