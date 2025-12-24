El Banco de Desarrollo Social destaca alianzas estratégicas e iniciativas globales en DeveGo 2025

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--El Banco de Desarrollo Social (SDB, por sus siglas en inglés) fue anfitrión de la segunda edición del Foro de Emprendimiento y Prácticas Comerciales Modernas, "DeveGo 2025", que se llevó a cabo del 21 al 23 de diciembre en Riad. Celebrado bajo el patrocinio de Su Excelencia el ing. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social y presidente del Directorio del SDB, el foro convocó a líderes gubernamentales, expertos internacionales, inversores y emprendedores para definir el futuro del sector en el Reino de Arabia Saudita.

Durante la apertura del evento, el ministro Al Rajhi pronunció un discurso central en el que destacó el creciente dinamismo del movimiento emprendedor en Arabia Saudita y la profunda transformación de los ecosistemas de emprendimiento y trabajo independiente. Asimismo, señaló que el Banco de Desarrollo Social destina anualmente más de SAR 8 000 millones para apoyar a empresas y emprendedores, lo que contribuyó a que el empleo en las empresas financiadas por el banco aumentara de 12 000 puestos en 2021 a más de 140 000 en 2025.

Uno de los pilares de DeveGo 2025 fue el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras a través del programa Empretec, liderado por el SDB y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). En el marco del foro, el SDB anunció el lanzamiento de la Saudi Empretec Fellowship (programa de becas y formación para emprendedores), con la participación de Su Excelencia Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD. Esta iniciativa representa un hito significativo en la colaboración entre Arabia Saudita e instituciones internacionales para respaldar a emprendedores de alto potencial mediante capacitación intensiva, mentorías y acceso a redes globales, con el fin de que puedan escalar sus proyectos y competir en el mercado internacional.

Al dar inicio a las jornadas, el ing. Sultan bin Abdulaziz AlHamidi, director ejecutivo del Banco de Desarrollo Social, expresó: "DeveGo se ha consolidado como una plataforma nacional que integra ideas, experiencia y oportunidades. A través de alianzas estratégicas, soluciones de financiamiento innovadoras y programas globales como Empretec, en conjunto con la UNCTAD, estamos impulsando a los emprendedores para que crezcan y compitan a nivel local e internacional. Nuestro foco está en apoyar a los emprendedores en cada etapa de su recorrido, al tiempo que contribuimos a una economía saudí diversificada y basada en el conocimiento".

Durante el foro se firmaron más de 50 acuerdos que refuerzan el rol del Banco de Desarrollo Social en la construcción de un ecosistema emprendedor integrado. Estos acuerdos incluyen carteras de financiamiento innovadoras, iniciativas de responsabilidad social empresarial y alianzas locales e internacionales que amplían el acceso a soluciones financieras y estratégicas.

