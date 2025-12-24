Social Development Bank在DeveGo 2025论坛上重点推介战略合作与全球倡议

利雅得，沙特阿拉伯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Social Development Bank（SDB）于12月21日至23日在利雅得主办了第二届“创业与现代商业实践论坛”（DeveGo 2025）。本次论坛在人力资源与社会发展部部长、SDB董事会主席、工程师Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi阁下的支持下举办，汇聚了政府领导、全球专家、投资者和企业家，共同规划沙特阿拉伯创业精神与现代商业实践的未来蓝图。

论坛开幕式上，Al Rajhi部长围绕沙特阿拉伯日益蓬勃的创业浪潮发表主旨演讲。他重点阐述了沙特王国在创业生态系统和自由职业生态体系方面的深刻转型。部长补充说明，Social Development Bank每年投入超过80亿里亚尔支持企业与创业者，促使银行资助企业的就业人数从2021年的1.2万人增长至2025年的14万人以上。

DeveGo 2025论坛的核心焦点是通过SDB与联合国贸易和发展会议（UNCTAD）共同推动的Empretec项目构建创业能力。论坛期间，SDB在UNCTAD秘书长Rebeca Grynspan女士的见证下，正式启动“沙特Empretec高级研修计划”（Saudi Empretec Fellowship）。这项倡议是沙特与国际机构合作的重要里程碑，旨在通过强化培训、导师指导及全球资源对接，为具有高增长潜力的创业者提供支持。该计划致力于帮助沙特创业者实现业务规模化并提升国际竞争力。

Social Development Bank执行官、工程师Sultan bin Abdulaziz AlHamidi在论坛开幕致辞中定下基调，“DeveGo已发展成为一个汇聚思想、专业知识和机遇的国家级平台。通过战略合作伙伴关系、创新融资方案以及与UNCTAD合作的Empretec等全球项目，我们正助力创业者实现本土与国际市场的成长、规模化与竞争力提升。我们的核心使命是支持创业者在其每个发展阶段稳步前行，同时为沙特构建多元化、知识型经济贡献力量。”

此次论坛还见证了超过50项协议的签署，进一步巩固了SDB在构建一体化创业生态系统中的关键作用。签约内容涵盖创新融资组合、企业社会责任倡议以及本地与国际合作伙伴关系，帮助创业者拓展金融与非金融解决方案的获取渠道。

